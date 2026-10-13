Два руски спътника падат към Земята

Два спътника от втората партида на руската интернет мрежа "Рассвет", разработвана от "Бюро 1440", губят височина и ще изгорят в атмосферата, защото от изстрелването им на 19 юли от космодрума Плесецк не са включили двигателите си, за да се издигнат. Става въпрос за спътниците № 17 и № 23 (с каталожни номера NORAD 100083 и 100089), които според подадената информация вече са на около 245 км височина и губят по около 1,7 км на денонощие. Ако двигателите не се задействат, навлизането им в атмосферата се очаква след седмици. "Рассвет" е руският опит за отговор на "Старлинк".

Проблемът не е нов. Спътниците № 17 и № 23 са сред 16-те апарата, изведени с ракета "Союз-2.1б" на 19 юли. Компанията обяви на следващия ден, че всички са се отделили от ракетата и са установили връзка с центъра за управление. До края на август обаче двата апарата вече бяха под 300 км и следваха траектория на естествено снижаване. Според данните на CelesTrak от средата на септември към тях се е присъединил и № 26, а 13 от 16-те апарата продължават да се издигат.

Първата партида, изстреляна на 23 март, също не мина без загуба: спътникът № 4 така и не повиши орбитата си и изгоря на 6 юни, след около 75 дни в космоса. "Бюро 1440" тогава обяви, че останалите 15 работят нормално.

Целевата орбита по официалните материали на компанията е около 800 км, но до нея не е стигнал нито един сериен апарат. Данните за 14 септември показват, че 13-те стабилизирани спътници от първата партида са на 508–513 км. Апаратите от втората партида, които са започнали да се издигат, са достигнали едва 313–332 км, около 200 км по-ниско, отколкото първата партида на същия етап. Компанията не е обяснила причините и според публикации от края на август нито "Роскосмос", нито военните, нито "Бюро 1440" са дали официална информация за състоянието им. Планът остава - да има над 250 спътника до 2027 г., когато трябва да започне търговската услуга, и до 900 до 2035 г., което изисква бърза поредица от нови изстрелвания.