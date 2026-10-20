Европейските телекоми се изправят срещу Starlink

Четирите най-големи европейски телекома - Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone, обявиха, че обмислят съвместна оферта за честотите за мобилни сателитни услуги в Европейския съюз, с които смартфони да се свързват директно със сателити. Според "Файненшъл таймс" целта е да се намали зависимостта на континента от американските доставчици на тази услуга.

Наземната инфраструктура ще изградят самите оператори, докато сателитите ще осигури външен партньор.

Четирите компании подписаха декларация за намерение да проучат възможността за съвместна оферта при бъдещото разпределение на спектъра за мобилни сателитни услуги в Европа. Те ще отговарят за наземната инфраструктура, а отделен, все още неназован сателитен партньор ще осигури съзвездието. Основната трудност е намирането на такъв партньор, тъй като пазарът на сателитни мрежи се доминира от американски и китайски компании, а най-големият европейски оператор Eutelsat е далеч назад зад Starlink. На 2 октомври Eutelsat съобщи, че Airbus е завършил първите 32 нови спътника OneWeb от планираните 669. Европейският консорциум SpaceRISE, в който участват Eutelsat, Hispasat и SES, няма да е готов преди 2031 г.

Става дума за честотната лента 2 GHz. Действащите лицензи за нея принадлежат на американските компании Viasat и EchoStar и изтичат през май 2027 г. На 27 май 2026 г. Европейската комисия предложи регламент за единна процедура за избор на нови лицензианти на ниво ЕС. Спектърът би бил разделен на три равни блока. Според френското издание "Клубик" Starlink и Kuiper на Amazon ще могат да се състезават само за една трета от честотите, а останалите две трети са запазени за компании от ЕС, Великобритания и Норвегия.

Плановете на европейски представители и парламентаристи да дадат предимство на компаниите от Стария континент при разпределянето на честоти за сателитни комуникации се сблъскаха със съпротивата на Вашингтон. Посланикът на САЩ в Европейския съюз Андрю Паздър заплаши европейските компании с "разрушителни" ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американските конкуренти до европейския пазар, преди всичко на компанията SpaceX на Илон Мъск.

Парламентът и Съветът трябва да приемат регламента преди май 2027 г., иначе сегашните лицензи ще изтекат и ще остане празнота. Операторите заявяват, че инициативата не заменя съществуващите им сателитни партньорства. Тя е необичайна, защото четирите компании се конкурират помежду си на много европейски пазари.

