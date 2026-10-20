Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Европейските телекоми се изправят срещу Starlink

Днес, 07:08

Четирите най-големи европейски телекома - Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone, обявиха, че обмислят съвместна оферта за честотите за мобилни сателитни услуги в Европейския съюз, с които смартфони да се свързват директно със сателити. Според "Файненшъл таймс" целта е да се намали зависимостта на континента от американските доставчици на тази услуга. 
Наземната инфраструктура ще изградят самите оператори, докато сателитите ще осигури външен партньор. 
Четирите компании подписаха декларация за намерение да проучат възможността за съвместна оферта при бъдещото разпределение на спектъра за мобилни сателитни услуги в Европа. Те ще отговарят за наземната инфраструктура, а отделен, все още неназован сателитен партньор ще осигури съзвездието. Основната трудност е намирането на такъв партньор, тъй като пазарът на сателитни мрежи се доминира от американски и китайски компании, а най-големият европейски оператор Eutelsat е далеч назад зад Starlink. На 2 октомври Eutelsat съобщи, че Airbus е завършил първите 32 нови спътника OneWeb от планираните 669. Европейският консорциум SpaceRISE, в който участват Eutelsat, Hispasat и SES, няма да е готов преди 2031 г. 
Става дума за честотната лента 2 GHz. Действащите лицензи за нея принадлежат на американските компании Viasat и EchoStar и изтичат през май 2027 г. На 27 май 2026 г. Европейската комисия предложи регламент за единна процедура за избор на нови лицензианти на ниво ЕС. Спектърът би бил разделен на три равни блока. Според френското издание "Клубик" Starlink и Kuiper на Amazon ще могат да се състезават само за една трета от честотите, а останалите две трети са запазени за компании от ЕС, Великобритания и Норвегия. 
Плановете на европейски представители и парламентаристи да дадат предимство на компаниите от Стария континент при разпределянето на честоти за сателитни комуникации се сблъскаха със съпротивата на Вашингтон. Посланикът на САЩ в Европейския съюз Андрю Паздър заплаши европейските компании с "разрушителни" ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американските конкуренти до европейския пазар, преди всичко на компанията SpaceX на Илон Мъск.
Парламентът и Съветът трябва да приемат регламента преди май 2027 г., иначе сегашните лицензи ще изтекат и ще остане празнота. Операторите заявяват, че инициативата не заменя съществуващите им сателитни партньорства. Тя е необичайна, защото четирите компании се конкурират помежду си на много европейски пазари.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Двамата, обвинени за палежа на Starlink, са избягали от България
19 Окт. 2026
И в Литва се опитаха да подпалят оборудване на Starlink
18 Окт. 2026
Турска престъпна групировка е подпалила антените Starlink
17 Окт. 2026
Ограниченията на Starlink за Украйна паднаха
15 Окт. 2026
Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София
14 Окт. 2026
САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
14 Окт. 2026
Божидар Божанов: Защо, г-н премиер, ви е страх да бъдете като Туск?!
14 Окт. 2026
Парламентът изслушва Радев и спецслужбите заради Черно море
14 Окт. 2026
Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Starlink се превръща в глобален мобилен оператор
20 Септ. 2026
Руският аналог на Starlink претърпя пълен провал
07 Септ. 2026
Starlink пуска интернет за 7000 самолета
20 Авг. 2026
Европейският отговор на Starlink навлиза в етап на реално изграждане
07 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки