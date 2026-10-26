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Подпалвачите на "Старлинк" край София са арестувани в Германия

Двамата задържани са били изправени пред Окръжния съд в Дуисбург.

Днес, 17:58
Заглавието на "Билд" по повод ареста на двамата заподозрени
Bild
Заглавието на "Билд" по повод ареста на двамата заподозрени

Двамата мъже, които бяха издирвани за подпалване на антените на "Старлинк" край софийското село Плана на 9 октомври, са били задържани в германския град Дуисбург в петък.

Това първо съобщиха Bild и NUIS, а после информацията бе потвърдена от местната прокуратура. Европейските заповеди за арест на 19-годишните Тирпан Бейтула и Зека Ислам (германски граждани) са дадени на германските власти от българските им колеги и в резултат се очаква двамата да бъдат екстрадирани у нас.

Още в събота двамата задържани са били изправени пред Окръжния съд в Дуисбург. Те са обвинени в палежа на 18 антени в обект на "Старлинк" край Плана. Три от тях са изгорели напълно, две са частично засегнати, а други три са увредени. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 г.

Според разследващите, мъжете са влезли в България през Сърбия като туристи с автомобил "Фоксваген" с немски номера, но колата не е била регистрирана на тяхно име. Те са напуснали страната същата вечер, по същия маршрут. 

Назначените им от съда служебни адвокати твърдят, че маскирани извършители не може да бъдат идентифицирани от видеозаписа. Съдът обаче поддържа мнението, че има достатъчно доказателства за съпричастността им към палежа. 

За подпалването първи съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Два дни по-късно премиерът Руман Радев призова от парламентарната трибуна шефа на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива данни от разследването. После стана известно, че са арестувани двама младежи с германски паспорти, но бе съобщено, че са на 20 и 21 г.

А на 19-и октомври стана известно, че те са успели да избягат от страната и българските власти издадоха европейска заповед за арест.

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