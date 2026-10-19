Двамата, обвинени за палежа на Starlink, са избягали от България

Двама души с германски паспорти, които са обвинени за терористичната атака срещу антени, обслужващи Starlink на Илон Мъск, разположени в секретен обект, близо до София, са успели да напуснат страната. Българските власти нямат идея къде са, затова ще разчитат на европейска заповед за арест. Днес Софийският градски съд разгледа и уважи искането на прокуратурата да бъде издадена европейската заповед за арест.

От думите на прокурора в залата се разбра, че двамата обвиняеми – Зека Ислам и Тирпан Бейтулла, са с паспорти, издадени от Германия, както и че двамата са родени през 2007 г. в Германия. По делото са налични доказателства, че двамата германски граждани са били в България за няколко часа. След палежа на антените те са се придвижили с автомобил с германска регистрация в посока Сърбия.

До настоящия момент издирването на Бейтулла и Ислам не е дало резултат, съобщи прокурорът и поиска мярка за неотклонение "задържане под стража", предаде БГНЕС.

Според служебните адвокати обвиненията са необосновани, тъй като самоличността на двамата не може да бъде установена от записите. Те имат 3 дни да обжалват.

От определението на съда се разбра, че три от антените са изгорели до основи, две са частично изгорели, други три също са засегнати, както и че е имало опасност пожарът да се разпростре върху други имоти.

Атентатът беше извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври. 11 от антените са били умишлено подпалени и са изгорели напълно. На охранителните камери са установени две лица с маски. Секретният обект, обслужващ комуникационната система на SpaceX, се намира в района на село Плана, до София. От 18 високочестотни антени са оцелели само 7.

Три дни от МВР и службите за сигурност криха за инцидента, а информацията бе първо оповестена от лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев в края на работния ден в понеделник, 12 октомври.

После Мирчев обяви в парламента, че двама маскирани, граждани на балканска държава, са подпалили антени на Starlink в близост до София.

Изгорелите антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна, обслужвайки комуникационни стратегии. Най-вероятно става дума за умишлен и организиран терористичен акт, целящ да саботира дейността на програмата на Мъск.

По-рано двама турски граждани, заподозрени в палеж на наземна сателитна станция на Starlink в Полша, бяха задържани на територията на Германия.

Сега съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира гневно факта, че извършителите са напуснали страната: