Мъск пак ограничи Starshield за Украйна

Украинските военни отново са засекли системно ограничение на скоростта на спътниковата система Starshield, военния вариант на Starlink на SpaceX, обяви в Telegram президентът Володимир Зеленски след доклади на министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия Михайло Драпатий. Терминалите прекъсват връзката при движение със скорост над 161 км/ч (100 мили в час). „Украинските военни вече провериха обстоятелствата и това не са случайни грешки, а системно ограничение на скоростта“, написа Зеленски. Според него частите вече няколко дни отчитат сериозни сривове по цялата фронтова линия и на окупираните територии.

Ограничението затруднява най вече прихващането на руските реактивни дронове. По думите на Зеленски перехватчиците не набират нужната скорост, за да ги свалят, и вече има попадения. Съветникът на президента Сергей Бескрестнов, известен като „Флеш“, потвърди, че скоростта на работа на Starlink при движение отново е ограничена, което влияе на връзката с вертолетите, преследващи „Шахед“, и с реактивните прихващачи. Руски реактивни дронове като „Геран-4“ и „Геран-5“ летят със скорост от около 330 до 600 км/ч, докато украински източници казват, че терминалите трябва да работят поне при 450 км/ч.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 12 ноември 2026 г.

Подобна ситуация имаше и през октомври. В нощта на 14 октомври украински потребители установиха, че устройства, движещи се по бързо от около 160 км/ч, губят връзка. На 17 октомври Зеленски заяви, че специалисти са изпробвали терминали при 180 км/ч в Европейския съюз без прекъсване, и определи ограничението като целенасочено. След това той отбеляза, че украинските генерали и правителство смятат, че става дума за „послание от американското правителство“. На 24 октомври Министерството на отбраната обяви, че скоростите са възстановени и връзката е стабилна над 400 км/ч. Собственикът на Starlink Елон Мъск първоначално прехвърли заяви, че за спирането са виновни от Пентагона, но накрая призна частично, че отговорността е негова.

Новото ограничение съвпада с дипломатическа активност. По данни на „Медиазона“ сривовете започват горе долу по времето на преговорите между делегации на Русия, Украйна и САЩ на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Украински служители казаха пред „Файненшъл таймс“, че вярват, че ограничението е наложено, за да се окаже натиск върху Киев по време на преговорите.