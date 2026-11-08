Хакери изнесоха данни за руските жертви в Украйна

Хакерски групи, твърдящи, че са пробили руската Федерална служба за държавна статистика (Росстат), публикуваха данни от смъртни актове, които според украинското издание „Милитарни“ сочат, че от началото на войната до август т.г. са загинали поне 412 576 руски военнослужещи. Броят на жертвите може да се окаже малко по-голям - 450 100 души.

Половината от жертвите са дадени в Донецка област. По-голямата част от загиналите са хора, родени в Башкирия и по поречието на Волга.

Хакерската атака бе дело на беларуските групировки „Киберпартизани“ и „Силент Кроу“. Росстат призна пред РБК, че сайтовете му са били подложени на координирана кибератака, а послания на двете групи са се появили на главния сайт и на регионалните портали на агенцията. От службата признаха, че сървърите са били атакувани между 29 и 31 октомври, но отрекоха изтичане на данни. Хакерите твърдят, че са откраднали около 23 терабайта информация. Според тях са получили достъп до около 25 000 компютъра и сървъра на Росстат и са унищожили част от вътрешната ИТ инфраструктура на агенцията. Данните са качени на портала RosstatLeaks.

Цифрата не е взета наготово, а е сборът от три категории записи. Те включват 356 056 записа с код по МКБ-10 Y36 за жертви във военни операции, 38 229 записа с "последици от бойни действия" или подобни формулировки и 18 291 записа за смърт във военни операции без код за причина. Според „Милитарни“ в изчисленията не влизат изчезналите безследно и чуждестранните наемници. Порталът предупреждава и че кодовете за военна смърт могат да обхващат и цивилни лица, а забавянето между смъртта и регистрацията прави последните месеци непълни. В същото време авторите на проекта са преброили 440 982 записа, които свързват със загинали военни, като към тях са добавени и други категории.

Други оценки са още по-високи. Хакерските групи твърдят, че изтеклите записи показват между 394 000 и 450 000 загинали, а базата данни обхваща смъртни актове, регистрирани между февруари 2022 г. и август 2026 г. Руският икономист Янис Клюге, специалист по руската икономика, пише, че в края на август общият брой е бил 450 100, или около 100 хиляди годишно, и че това съвпада с други независими оценки.

Данните идват от държава, която крие загубите си. Росстат спря да публикува годишната статистика за причините за смърт през 2024 г., а изчезнаха и други данни, които биха помогнали да се оценят последиците от войната. Преди това службата е отчитала такива смъртни случаи в единични бройки. Затова независимите оценки досега се опираха основно на отворени източници. Според „Киевски независим“ „Медиазона“, руската служба на Би Би Си и доброволци бяха потвърдени поименно 285 881 загинали руски военни. Цифрата им е по-ниска, защото обхваща само идентифицираните случаи.

Достоверността на изтеклите данни все още не е окончателно потвърдена. Журналисти са успели да проверят част от публикуваната информация, но Росстат продължава да отрича изтичане на защитени данни. За сравнение, Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна говори за 1 594 830 "руски военни загуби" от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Тази цифра включва и ранените, затова не е пряко съпоставима с данните от смъртните актове.