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1500 войници ще тренират в Полша
за следвоенния период в Украйна

Днес, 17:03
1500 войници от Великобритания, Франция, Германия и Полша ще участват в учение през ноември в Полша
ЕПА/БГНЕС
1500 войници от Великобритания, Франция, Германия и Полша ще участват в учение през ноември в Полша

Европейските държави ще проведат учения за прехвърляне на мироопазващи войски в Украйна.

През ноември на територията на Полша ще се проведат учения за прехвърляне на европейски мироопазващи сили в Украйна, в случай че бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Това съобщава The Times, позовавайки се на информирани източници.

В маневрите ще участват около 1500 британски, френски, германски и полски военнослужещи. Според източниците на изданието военните ще отработват прехвърлянето на войски и логистичното осигуряване на мироопазваща операция, включително доставките на храна и гориво.

Източник на The Times от британското Министерство на отбраната съобщава, че участниците в ученията ще разиграят сценарий, при който „многонационални войски са разположени заедно в един район“. Той е отказал да предостави допълнителни подробности.

Известно е единствено, че провеждането на ученията е било договорено на срещата на върха на Коалицията на желаещите в Париж през юли. В тази коалиция участват държави, които оказват военна и финансова подкрепа на Киев в защитата му срещу руското нахлуване. България не е сред тях. Настоящото правителство отказа да продължи участието на страната в коалицията. 

Според The Times това ще бъдат първите военни учения, насочени към отработване на действията на европейски войски на територията на Украйна, които биха имали възпираща роля спрямо Русия.

„Тези учения ще бъдат първите по рода си, насочени към подготовка за следвоенната ситуация в Украйна, която предвижда присъствието на европейски войски на място като възпиращ фактор. Военнослужещи от няколко държави ще симулират прехвърлянето на войски и материално-технически средства – храни и гориво – в рамките на мироопазваща операция“, пише The Times.

Разполагането на каквито и да било чуждестранни войски на територията на Украйна след войната без съгласието на Русия е малко вероятно, тъй като това би означавало сериозен риск от пряк военен сблъсък между Русия и държавите, които пращат свои войски.

Москва категорично се противопоставя на разполагането на войски от страни членки на НАТО в Украйна, като заявява, че подобно действие ще бъде равносилно на обявяване на война.

Очевидно обаче в Киев и Европа нямат стопроцентова увереност, че Москва няма внезапно да промени позицията си и да се съгласи на прекратяване на войната по сегашната фронтова линия.

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