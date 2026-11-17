Телеграм В Брюксел се провежда заседание на контактната група за Украйна във формат „Рамщайн“. Зеленски се включи онлайн в срещата. Заседанието се председателства от министрите на отбраната на Великобритания и Германия. Украйна е представена от министъра на отбраната Евгений Хмара, който за първи път участва присъствено в среща от този формат.

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Европейските държави – съюзници на Украйна – обявиха нови пакети помощ в навечерието на срещата на „коалицията на желаещите“ в Брюксел.

Великобритания ще предостави на Украйна допълнително над 1000 ракети и пускови установки за системи за противовъздушна отбрана (ПВО) с малък обсег, за да помогне на страната да се защитава от руските въздушни удари през тази зима.

Според британската страна тези системи са доказали своята ефективност срещу реактивните безпилотни летателни апарати, използвани от Русия. Преди настъпването на зимата Великобритания вече е доставила на Украйна 400 зенитни ракети.

В пакета помощ на стойност 240 милиона британски лири са включени и над десет радиолокационни станции за нуждите на противовъздушната отбрана. Доставките ще започнат в средата на декември.

Швеция, Великобритания и Украйна подписаха също така споразумение за доставка на боеприпаси и въоръжение за изтребителите „Грипен“, използвани от Киев за защита на въздушното пространство.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че през следващата година страната му ще отдели 4 милиарда евро за отбранителните нужди на Украйна.

Германският министър на отбраната Борис Писториус потвърди решимостта на страната си да продължи подкрепата за Украйна и обяви допълнителна военна помощ, предимно в областта на противовъздушната отбрана, радиолокационните системи и боеприпасите за противодействие на руските дронове.

Това съобщава кореспондентът на Радио Свобода Алекс Рауфоглу.

Писториус подчерта, че Владимир Путин се подготвя отново да използва зимата като оръжие срещу Украйна, нанасяйки удари по критично важната инфраструктура за водоснабдяване, електроснабдяване и отопление.

Кримският мост и дебатът за ударите дълбоко в руска територия

Рауфоглу съобщава, че британският министър на отбраната Уес Стрийтинг е определил удара по Керченския мост като проява на изобретателността и решимостта на Украйна. Той е отбелязал, че Киев продължава да бъде твърдо решен да се противопоставя на руската агресия.

Агенция Reuters цитира Борис Писториус, според когото критиките срещу украинските удари по обекти дълбоко в руска територия са неуместни.

По думите му основното внимание трябва да бъде насочено към руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, както и срещу системите за водоснабдяване и отопление.

Германският министър допълни, че ударите по военни обекти или инфраструктура, използвана от руските въоръжени сили, са законни и оправдани.

Междувременно заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби постави под съмнение целесъобразността на ударите дълбоко в руска територия по време на срещата в Брюксел.

Според него приоритет трябва да бъде подкрепата непосредствено на фронтовата линия, съобщава Рауфоглу.

Рауфоглу пише още, че украинският министър на отбраната Евгений Хмара е намекнал в интервю за Радио Свобода, че след неотдавнашната атака срещу Кримския мост ще последват нови действия.

„Ние едва започваме“, заяви той.

По време на срещата в Брюксел на 17 ноември украинският министър подчерта, че е настроен „решително“