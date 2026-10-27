Преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще стартират на 4 ноември

Преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби са предварително насрочени за 4 ноември, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от The Guardian, след като финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин.

Туск обясни, че е получил подробна информация за разговора от самите участници. Според него Стуб, който му се обадил веднага след разговора с Путин, е съобщил, че двете страни са останали на предишните си позиции. Въпреки това европейските участници са останали с „много сдържан оптимизъм“ за перспективите на преговорите.

От Кремъл по-рано обявиха, че преговорите в Абу Даби са планирани за първата половина на ноември, като пресаташето на руския президент Дмитрий Песков уточни, че засега форматът е тристранен, но участие на европейци в бъдеще не се изключва. Според него Путин лично е определил дневния ред – гаранциите за сигурност на Русия и Украйна след евентуално прекратяване на войната. Абу Даби вече беше домакин на подобни срещи: в средата на януари там за първи път след дълга пауза се проведоха директни разговори между украински и руски преговарящи със САЩ като посредник.

Нито Путин, нито Зеленски засега са определили състава на делегациите, които ще преговарят в Абу Даби.