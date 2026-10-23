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Български моряци спасиха 9 от пореден кораб, ударен с дрон

Един член на екипажа е загинал, трима все още не са открити в морето

23 Окт. 2026Обновена
Удареният с дрон KHORYV е с дължина 119.06 м и широчина 13.47 м
marinetraffic.com
Удареният с дрон KHORYV е с дължина 119.06 м и широчина 13.47 м

Български моряци са първите, достигнали до района на инцидента с моторния кораб KHORYV, плаващ под флага на Коморските острови, който беше поразен при предполагаема атака с морски дрон-камикадзе в Черно море. При спасителната операция са извадени деветима души, а на борда на спасителния кораб е прието тялото на загинал моряк, съобщи сайтът Maritime.bg.

Пръв до мястото на инцидента, на около 13 морски мили източно от румънското пристанище Констанца, достига офшорният снабдителен кораб SARTOR, плаващ под норвежки флаг. В екипажа му има шестима български моряци, а капитанът е норвежки гражданин. Корабът е част от флота на компанията Hoyland. Именно българските моряци формират целия екипаж на спасителната лодка, спусната от SARTOR. 

Сигналът за бедствието е подаден около 10:00 ч. в петък, след като KHORYV съобщава за експлозия, причинена от безпилотен апарат, вероятно морски дрон-камикадзе. Вследствие на удара търговският кораб получава тежък крен и се преобръща, като остава в това положение на вода в продължение на няколко часа. По-късно деветимата оцелели са транспортирани до Констанца и предадени на бреговите и медицинските служби. Продължава мащабната операция по издирването на останалите трима членове на екипажа, които са в неизвестност. На борда на KHORYV е имало общо 13 души – 10 украински и трима азербайджански граждани.

Лошите метеорологични условия и ниската видимост в района са попречили за включването на въздушни спасителни средства.

Данните от автоматичната система за идентификация на корабите показват, че KHORYV е построен през 1983 г. и е от типа OBO Carrier (Ore-Bulk-Oil Carrier), т.е. комбиниран кораб за превоз на руда, насипни товари и петролни продукти. Често подобен тип плавателни съдове се използват за превози на зърнени храни - пшеница, царевица, ечемик, соя, слънчоглед. Корабът е плавал от турско пристанище към Сулина. След като преминава през териториалните води на България, той навлиза в румънски води, но продължава курса си извън 12-милната зона. 

Инцидентът се прибавя към дългата смъртоносна поредица от атаки по търговски кораби в региона. По данни на румънската медия Digi24 през последните седмици 11 кораба са били атакувани с дронове в Черно море, като седем от тях - край бреговете на Румъния. Президентът на Румъния Никушор Дан потвърди инцидента и изразява съболезнования за загиналия моряк. 

Това не е първият случай, в който български моряци участват в спасяването на екипаж на поразен в Черно море кораб, припомня БТВ. При предишен инцидент моряци от екипажа на плаващия под български флаг ро-ро пътнически кораб DIOSCURIA спасиха екипажа на ABLE, също поразен при военен удар.

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