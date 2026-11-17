ЕПА/БГНЕС Преди да стане външнен министър, Хакан Фидан дълги години беше шеф на турското разузнаване.

Русия не желае временно споразумение с Украйна за сигурността в Черно море, преди да бъде постигнато трайно мирно споразумение между двете държави. Това заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан. Той съобщи още, цитиран от БГНЕС, че Анкара води активни преговори с Москва, Киев, България и Румъния за възстановяване на износа на зърно и гарантиране на безопасното корабоплаване.

Фидан направи изявлението след Втората министерска среща по междурегионална сигурност и свързаност, проведена в Брюксел в рамките на Съвета на Европейския съюз по външни работи.

"Това е сложно уравнение. Защото руснаците не искат временно споразумение за Черно море с украинците, без да има трайно мирно споразумение", посочи турският външен министър. "Това е въпрос, който засяга и България, и Румъния, които се намират на Черно море. Днес се срещнахме както с колегите ни от България и Румъния, така и с колегите от Украйна. През изминалите дни се срещнахме и с руснаците. Надявам се, че формулата, която имаме предвид, ще даде резултат и ще успеем да решим този въпрос", заяви Фидан.

Той уточни, че Анкара разполага с идеи за преодоляване на разногласията, но все още е рано те да бъдат представени публично. Предложенията се обсъждат със заинтересованите страни.

Българският промиер Румен Радев, както и президентката Илияна Йотова застъпват позиция, че трябва да бъде постигнат мораториум върху бойните действия, а Черно море да се превърне в зона за споделена сигурност. След последния КСНС Йотова обяви, че България предлага да поеме активна роля в преговорите между шестте държави, граничещи с Черно море, като на първо място спомена Русия.

ПРЕГОВОРИТЕ

Турският външен министър коментира и преговорите за прекратяване на войната в Украйна, като посочи, че основната пречка остава териториалният спор за Донбас.

По думите му Москва настоява да получи останалата част от региона, която не контролира, докато Киев категорично отказва да се откаже от тези територии.

„В момента именно тази част е причината войната да продължава“, заяви Фидан.

Той обясни, че сред останалите ключови въпроси са определянето на линията на прекратяване на огъня, предоставянето на гаранции за сигурност, бъдещето на западните санкции срещу Русия и използването на замразените руски активи за възстановяването на Украйна.

Фидан подчерта, че евентуалното споразумение ще има значение далеч отвъд отношенията между Москва и Киев, тъй като ще наложи преосмисляне на европейската архитектура за сигурност.

„Мирът между Русия и Украйна няма да бъде мир само между тези две държави. Той ще бъде мир между Европа и Русия“, заяви турският дипломат.

По думите му Анкара продължава да представя предложения на страните в конфликта, като турският президент Реджеп Тайип Ердоган е лично ангажиран с дипломатическите усилия от години.

Външният министър обърна внимание и на значението на транспортната свързаност между Европа, Кавказ и Централна Азия. Той изтъкна, че кризите в Ормузкия проток, Баб ел Мандеб и Черно море показват необходимостта от по-сигурни търговски и енергийни маршрути.

Фидан определи Турция като ключова връзка между тези региони, включително по трасето на т.нар. Среден коридор, и подчерта необходимостта от конкретни инвестиции и съвместни действия за развитие на транспортната, енергийната и цифровата инфраструктура.

В рамките на срещата в Брюксел той е провел двустранни разговори с представители на Украйна, Германия, Литва, Дания, България, Румъния и Молдова.

Турският външен министър изрази надежда, че дипломатическите инициативи за Черно море ще дадат резултат независимо от трудностите при постигането на цялостно мирно споразумение между Русия и Украйна.