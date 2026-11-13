Почти 40% от руската армия е ликвидирана в Донбас

Само в битките за два украински града - Авдеевка и Покровск, руската армия е дала два пъти повече жертви, отколкото САЩ по време на осемгодишната си война във Виетнам, и осем пъти повече, отколкото СССР по време на десетгодишната си война в Афганистан. Това показва анализ на данните от "Росстат" (Руската федерална служба за държавна статистика), които бяха придобити през август тази година чрез съвместна операция на беларуската група „Киберпартизани“ и украинската група Silent Crow, пише Financial Times.

Над 120 500 смъртни случая са регистрирани в региона, обхващащ украинските градове Авдеевка и Покровск. Първият град бе превзет през февруари 2024 г., а вторият – през февруари 2026 г. Край Бахмут – първият град, в който руската армия и частната военна групировката „Вагнер“ на Евгений Пригожин приложи тактиката на непрекъснати атаки, са загинали приблизително 48 000 души.

За сравнение, по време на войната в Афганистан СССР губи приблизително 15 000 военнослужещи, както и служители на КГБ и МВР. А във Виетнам са убити около 58 000 души.

Взети заедно, загубите в районите на Авдеевска, Покровск и Бахмут съставляват около 37% от общия брой на загиналите във войната на Путин срещу Украйна. Според оценки на Financial Times, базирани на данни от „Росстат“, общо загиналите са между 450 000 и 464 000 души. Като се имат предвид обаче забавянията при идентифицирането на загиналите и издаването на смъртни актове – някои случаи от 2022 г. са регистрирани едва през 2026 г. – Financial Times оценява общия брой на загиналите към август на 550 000 души.

Русия губи все по-голям брой войници всеки месец при т.нар. „месни щурмове“ (атаки с използване на „живи вълни“). Според Института за изследване на войната, докато през първата половина на годината броят на жертвите при подобни действия е надхвърлил 30 000, от юли насам тази цифра е нараснала до 40 000 месечно. През октомври, по думите на Володимир Зеленски, този брой е достигнал 54 000.

Пак въз основа на данните от "Росстат" Телеграм каналът "Можем да обясним" установи, че в боевете за селца, в които до войната са живяли няколко десетки или стотици души, са загинали хиляди руски войници.

Така например в боевете за Спорное, което руското МО обяви, че е превзело през юни 2024 г., докато украинският Генщаб твърди, че боевете още продължават, са загинали 1210 руски войници. А преди войната в селцето са живяли 80 души.

456 руснаци са загинали в боевете за Виемка с население 21 души до началото на войната. Селцето в Донецка област, което е само 0.5 кв.км, бе обявено за превзето през август 2024 г., но година по-късно все още има бойни действия там.

В боевете за Работино, което бе окупирано от Русия през март 2022 г., освободено по време на контранастъплението през 2023 и отново окупирано през 2024 г., са загинали 6493 руски войници. В селцето до началото на войната са живяли 480 души.

3035 руснаци са загинали в боевете за Кринки, в което през 2022 г. са живели 991 души. Селцето на левия бряг на Днепър бе окупирано още в първите дни на войната, но през есента на 2023 г. там се прехвърли украински десант, който удържаше плацдарма до лятото на 2024 г. За селото се водиха кръвопролитни боеве, като то бе напълно унищожено.