Руската армия провали плана на Путин за Донбас

В началото на тази година руските власти си поставиха ясна цел: до есента да окупират цялата Донецка област - задача, която руският президент Владимир Путин определя като минималното условие за прекратяване на бойните действия. Това обаче не се случи - в периода от януари до октомври руската армия успя да завземе едва 119 кв. км – площ, която е приблизително 41 пъти по-малка от територията, придобита през същия период на 2025 г., сочат данни на Института за изследване на войната (ISW).

През април и май руските сили дори загубиха територия. През цялото лято фронтовата линия остана до голяма степен статична, а с настъпването на есента загубата на територии се възобнови. В рамките на операция „Вивалди“ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтласкаха противника от Лиман, премахвайки заплахата от обкръжение от север на „крепостния пояс“, включващ градовете Славянск, Краматорск и Константиновка. През септември и октомври руската армия загуби 108 кв. км повече територия, отколкото успя да завземе.

„Отдавам това на кампанията на Украйна за удари на среден обсег – критичен капацитет, с който ВСУ не разполагаха през 2025 г.“, заяви пред The ​​Wall Street Journal Джордж Барос, анализатор в ISW. Въвеждането на нови модели дронове, способни да поразяват цели на разстояние от 30 до 200 километра зад фронтовата линия, нанесе съкрушителен удар по линиите за снабдяване на руската армия. През миналата година Русия можеше да транспортира доставки по пътищата в окупираните части на Украйна почти безпрепятствено, достигайки до 30 км от фронтовата линия. „150 000 войници са изложени на риск да останат без продоволствие“, алармираха панически провоенни руски военни блогъри още през май, съобщавайки за срив в логистиката.

"Планът на руските генерали за тази година беше да обкръжат „пояса от крепости“, които трябваше да обхванат в „клещи“, настъпвайки от север – близо до Лиман – и от юг – близо до Покровск. Настъплението обаче е спряно в района на Покровск и Костантиновка, докато в района на Лиман руските части дори бяха изтласкани назад през есента", казва Барос.

Освен това през септември украинският 3-ти армейски корпус използваше само две наземни бойни роботизирани системи в същия сектор. До началото на ноември броят им вече бе 28 бойни робота.

Бригаден генерал Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, заяви, че до средата на октомври украинските сили са освободили 277 квадратни километра и 16 населени места в района на Лиман. Според неговите оценки руските загуби възлизат на около 8000 души личен състав.

Украины Зэвсэгт хүчин Донбасс дахь Вивалди ажиллагааны сүүлийн үе шатыг дуусгалаа.



Зелена Долина, Липове, Колодази нар дахин чөлөөлөгдөж, 101 хавтгай дөрвөлжин километр газрыг Украинд буцааж өгөв. pic.twitter.com/6ZZfh94SgN — eegii33yahoo.com (@eegii33yahoo) 15 октомври 2026 г.

Москва отлага крайните срокове за пълното превземане на Донбас поне 16 пъти. Още през август 2025 г. военното командване обеща на Путин, че украинският фронт ще рухне до октомври или ноември, а Донецка област най-накрая ще бъде напълно завзета до средата на четвъртата година от войната. През пролетта на 2026 г. срокът беше изместен за есента на същата година. Към лятото военните стратези си поставиха за цел да установят контрол над целия Донбас до края на годината.

През септември дори специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – напомниха на Путин, че година по-рано той пак е обещавал да превземе целия Донбас в„в рамките на следващите месеци“. Bloomberg съобщава, че в началото на септември, е определен нов краен срок – краят на февруари 2027 г.

Руснаците предприемат последен за тази година опит да пробият украинската отбрана, хвърляйки огромно количество войски в боевете край Доброполие – град югозападно от Краматорск, разположен между Покровск и Костантиновка. "В този сектор руските сили превъзхождат украинските шесткратно, но всеки опит за настъпление коства на противника много скъпо. През октомври руските загуби рязко нараснаха, като повечето от щурмовите им групи биват унищожени, още преди да достигнат позициите ни“, заяви пред The ​​Wall Street Journal подполковник Кирило Дубровски от 1-ви корпус „Азов“ на Националната гвардия на Украйна.

За да замажат провала, руските генерали са започнали да предават на Путин фалшиви, генерирани с изкуствен интелект, видеа за несъществуващи успехи, пише Financial Times. "Когато някой докладва, че е превзел даден населен пункт, с това се хвали пред полковника, той - пред генерала, генерала - пред Генщаба, Генщабът - пред главнокомандващия. Докато всички успеят да се похвалят, нашите войски вече са отстъпили, ако въобще са били там", разказва един от събеседниците на вестника. И дава пример с разпространеното в средата на октомври видео от МО на Русия, на което войник размахва руското знаме от прозореца на повредена сграда в Доброполие. То бе веднага разобличено като направено с ИИ.



Аналитиците от ISW преброиха с юни до август поне 35 видеа, създадени с ИИ, направени от бойци от поне 10 полка и бригади.