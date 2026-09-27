Украйна за първи път проведе мащабна операция с бойни роботи

Украинските сили за първи път в историята използваха масово наземни роботизирани системи срещу руските войски. Тези роботи тип „камикадзе“ бяха доставени на бойното поле чрез дронове-бомбардировачи, съобщи 3-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските военни определиха това като „нов етап от войната, включващ въздушен десант на наземни роботи“. Бойните машини са били разгърнати на повече от 10 км дълбочина в контролираната от Русия територия в Донецка област като част от операция „Вивалди“.

Видеозаписи показват, че след като са били спуснати, оборудваните с камери роботи са се придвижвали автономно към руските позиции, откривайки и атакувайки цели. „Руски войници бяха убити или ранени на места, където врагът най-малко е очаквал това. Бойците от ударното подразделение за роботи създадоха тази уникална тактика за удари в дълбочина от нулата“, обясниха от 3-ти армейски корпус. Новата тактика носи името „Грифон“ – на позивната на украински войник, изчезнал безследно по време на бойни действия.

«Не людина має розміновувати — це має робити робот»: під час «Вівальді» НРК розмінували 30+ км територій!



Командир взводу наземних роботизованих комплексів, друг Татарин із 96-го окремого батальйону підтримки корпусу, розповідає, як роботи-розміновувачі допомагали штурмовикам… pic.twitter.com/8ICBe2IXjS — Третій армійський корпус (@ab3army) 26 септември 2026 г.

Тъй като дрона, който носи робот, е достатъчно голям, за да го видят руските войски и да го свалят с картечница, украинските екипи първо блокират руските разузнавателни дронове, после атакуват позиции на пехотата, за да принудят руските войници да се укрият, за да не могат да стрелят, и използват апаратите само през нощта, пише The Telegraph. След атаката на роботите украинците напредват пеша, окопяват се и чакат артилерия, дронове и още роботи да работят през следващия участък. Така се минимизират човешките жертви. Бойците от 3-ти корпус вече обучават и други екипи за използването на тази тактика.

По думите на командира на корпуса Андрий Билецки, само по време на втората фаза на операция „Вивалди“ са загинали над 800 руски войници, а общите загуби на руската страна надхвърлят 3000 души личен състав. 250 руски войници са пленени.

Билецки заяви, че през последните седмици ВСУ са успели да освободят 176 кв. км територия. В района на Лиман в Донецка област бяха освободени населените места Средне, Дерилово, Шандрихолове, Редкодуб, Новое и Катериновка, а беше възстановен контрола около Новомихайловка и Липовой.

Успехите вероятно са още по-големи, защото по молба на украинския Генщаб операцията протича при пълна тишина от страна на украинските блогъри и OSTIN-анализатори. Те съобщават за освободените територии не веднага, а когато е безопасно за украинските войски.

Украинският президент Володимир Зеленски също отбеляза успешната операция в района на Лиман. Тя предизвика паника и сред Z-блогърите, които обвиниха руското командване, че е допринесло за това с фалшивите хвалби за превземане на украински села.

A Ukrainian-made Vampire drone successfully delivers a robotic dog to a frontline position, demonstrating the continued effectiveness of these robotic assets in combat.



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Украйна ще разширява използването на роботи. Бившият министър на отбраната Михайло Федоров, който сега ръководи частни инициативи за въоръжаване, обяви старта на Армия от роботи. "През 2022 г. стартирахме „Армията от дронове“. Днес на дроновете се падат над 95% от ударите на бойното поле, а Украйна има над 700 производители на безпилотни летателни апарати. Сега се нуждаем от следващия технологичен пробив: роботизацията на войната. Целта е проста - спасяване на животи. Роботите трябва да поемат най-опасните мисии: евакуация на ранени, доставка на боеприпаси, минно дело и разминиране, разузнаване, защита на позиции и поражение на цели. Армията от роботи не е една компания. Това е екосистема. Ще инвестираме в компании за отбранителни технологии, ще стартираме собствени технологични проекти, ще ги тестваме с военните и ще мащабираме това, което работи на бойното поле. Търсим компании за отбранителни технологии и инженери, работещи по роботизирани технологии, както и главен технически директор/технически ръководител за Армията от роботи", написа той в "Туитър". И публикува видео как би могла да изглежда войната на бъдещето.