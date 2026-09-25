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Путин: Украйна трябва да бъде наказана
преди началото на преговорите

25 Септ. 2026
Владимир Путин
EPA/BGNES
Владимир Путин

Владимир Путин заплаши, че преговорите за Украйна може да не започнат заради въздушните удари на Киев. Очакваше се тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ да започнат след изборите за Държавната дума. „Преди изборите, около две седмици по-рано, [Украйна] заяви готовността си да възобнови тези преговори. И действително, ние казахме, че провеждането на преговори преди изборите за Държавната дума едва ли е възможно, а след това ще бъдем готови да възобновим тези контакти. Но това, което се случи напоследък, също е добре известно на всички. В нощта на 19 срещу 20 септември, тоест в основния ден на гласуването, беше предприет опит за масиран удар по Москва. Над 1600 безпилотни летателни апарата навлязоха практически в московската зона. Това е първото. Второ, бяха нанесени удари по избирателни секции. На едно място секцията се намираше в училище. Училището беше практически разрушено. Започнаха атаки срещу жилищните домове на председатели на териториални избирателни комисии. В единия случай председателката на териториалната комисия беше ранена, съпругът ѝ беше ранен, детето ѝ беше ранено. А в другия случай, за съжаление, се стигна до трагедия. И знаете ли това? Председателката на териториалната избирателна комисия загина“, каза Путин тази вечер на Форума на обединените култури в Санкт Петербург. След това Путин припомни и други удари, включително по Санкт Петербург по време на Петербургския икономически форум, както и атаки срещу маркетплейси и съдилища.

От думите на Путин излиза, че до този момент Русия нищо не е правила. „Съдейки по всичко, ответните действия на руските въоръжени сили се оказаха толкова болезнени и разрушителни за противника, че сега те отново активно повдигат въпроса за преговори по няколко направления.“

След това Путин даде да се разбере, че в момента Русия не е готова за примирие. „Какво е това, някаква играчка ли? Някакви детски игри ли са това? Затова те трябва да почувстват тези ответни удари на Русия и да разберат, че никакви провокационни действия, никакво нагнетяване на обстановката няма да доведат до желания от тях резултат.  Те само влошават положението им. След всичко, което направиха, ние още ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор“, каза Путин.

Междувременно стана известно, че Доналд Тръмп е предложил на Володимир Зеленски да отиде в Москва за преговори. Предложението е било направено по време на среща между двамата лидери в рамките на Общото събрание на ООН, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Според агенцията Зеленски е отказал подобно пътуване. Източниците на агенцията отбелязват, че предложението на Тръмп е разстроило украинския президент.

На 7 септември Елисейският дворец, позовавайки се на американски преговарящи, посетили Москва, съобщи, че Русия е демонстрирала „нова готовност“ да се върне към преговорите след изборите. Ръководителят на офиса на Зеленски Кирил Буданов заяви, че нов кръг от преговори може да се проведе през октомври.

На 11 септември Песков обяви, че Москва вече не настоява за изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донбас като условие за започване на преговори, а на 13 септември допусна възможността за среща още през октомври. Като възможно място за провеждането ѝ Кремъл посочи ОАЕ.

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Владимир Путин, Украйна

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