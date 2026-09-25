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Невръстната внучка на Путин пътува из Европа със свита

Днес, 13:28
Елза е дъщеря на Катерина Тихонова
Елза е дъщеря на Катерина Тихонова

Елза Тихонова, дъщеря на Катерина Тихонова и внучка на Владимир Путин, няколко пъти е пътувала до западни държави с бизнес самолети, придружавана от голяма група хора. Сред тях са най-малко четири детегледачки, двама преподаватели по чужди езици, асистентка на майка ѝ и служители на Федералната служба за охрана (ФСО). „Проект“ е установил това при анализ на изтекла база данни на Федералната гранична служба. Въз основа на нея следващата седмица ще бъде публикувано мащабно разследване, озаглавено „Спътници“, което ще разкаже къде, с кого и с какво пътуват руските държавни служители.

Родителите на Елза - Катерина Тихонова и балетмайсторът Игор Зеленски - са я завели за два месеца в Мюнхен в края на 2019 г. и началото на 2020 г. Високопоставеното семейство е пътувало дотам с бизнес самолет и голяма компания. Сред придружаващите ги са били детегледачките Анна Табанкова, Наталия Снитко, Наталия Летникова и Людмила Архицкая, преподавателката по английски Юлия Жирнова, преподавателят по френски и арабски Мохамед Бенхелифа, както и предполагаемата асистентка на Тихонова Наталия Братан и служителят на ФСО Артьом Куц. Освен това с тях е пътувала Светлана Скрипак, от чиято биография не става ясно какви функции е изпълнявала. Прави впечатление, че толкова много хора са били необходими за Елза, когато тя е била едва на около две години.

При по-кратките пътувания за детето са вземали по-малко специалисти. Две години по-късно Катерина, Игор и Елза са пътували за една седмица до Хърватия без детегледачки и учители, но за сметка на това в компанията на четирима служители на ФСО. Заедно с тях е пътувал и близкият до Путин ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев. Съпругата му Наталия Попова е колежка, приятелка и честа спътница на Катерина Тихонова. Самолетът Bombardier Global 5000, с който семейството е пътувало на почивка, е собственост на офшорна компания на олигарха Алексей Репик.

Елза Тихонова е родена през 2017 г. по време на втория брак на майка ѝ Катерина. Първият ѝ избраник е Кирил Шамалов, син на Николай Шамалов - приятел на Владимир Путин от кооператива „Озеро“. По-късно двойката се разделя, а дъщерята на президента започва връзка с балетмайстора Игор Зеленски.

 

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Ключови думи:

Елза Тихонова, Катерина Тихонова, Владимир Путин

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