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Путин праща ключов представител на Кремъл за преговори с АзГ

Днес, 19:51
Кирил Дмитриев с Джаред Къшнър и Стиф Уиткоф
Туитър на Кирил Дмитриев
Кирил Дмитриев с Джаред Къшнър и Стиф Уиткоф

Високопоставен пратеник на Кремъл открито предложи икономическо сътрудничество с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в навечерието на ключовите избори за местен парламент в провинция Мекленбург-Предна Померания, предаде ДПА. Избирателите в североизточната провинция ще гласуват утре за нов местен парламент.

Кремъл и крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AзГ) се подготвят да започнат преговори за възобновяване на доставките на руски газ за Германия, която преди войната беше най-големият експортен пазар на „Газпром“ и покриваше повече от половината от вноса си на газ с доставки от Русия.

Както съобщава Reuters, позовавайки се на два източника, запознати със ситуацията, преговорите с AfD възнамерява да проведе специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев, който по-рано се превърна в основен преговарящ от руска страна по въпросите, свързани с Украйна.

Според източниците на Reuters срещата може да се състои през март 2027 г. В нея ще участват съпредседателите на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел и Тино Хрупала. По-рано Вайдел заяви в интервю за германски медии, че ако партията ѝ дойде на власт, ще възстанови вноса на евтини руски енергийни ресурси, върху които според нея се е основавал успехът на германската промишленост.

Срещата ще се състои само ако преди това Русия и Украйна постигнат съгласие по рамково мирно споразумение. Организаторите се надяват като трета страна в нея да участват представители на САЩ, разказва източникът на Reuters. Сред тях са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които вече повече от година и половина се опитват да постигнат договореност за прекратяване на войната в Украйна. Като възможни места за провеждането на срещата той посочва Израел, Обединените арабски емирства и Индия.

В началото на септември АзГ спечели провинциалните избори в Саксония-Анхалт, като получи 44% от гласовете в една от най-бедните германски провинции. Според проучване на GMS в момента крайнодясната партия е най-популярната политическа сила в страната с подкрепа от 30% от населението. В неделя тя може да заеме първо място и на изборите в провинция Мекленбург-Предна Померания, където достига газопроводът „Северен поток“.

Водещият кандидат Улрих Зигмунд очерта възможен график за съставяне на правителство там, предаде ДПА.

Зигмунд каза това вчера по време на предизборна проява с негово участие в Нойбранденбург, провинция Мекленбург-Предна Померания, която утре също ще гласува на регионални избори.

"Предполагам, че някъде до ноември или декември ще имаме първото правителство на АзГ в Германия", посочи Зигмунд. 

Той направи препратка и към свое видеообръщеие в социалните мрежи, в което каза, че "се водят доста конструктивни, но същевременно сложни разговори".

По думите му в идните дни и седмици партията ще продължи да проучва с кого би могла да реализира в най-пълна степен политическите си виждания и да състави стабилно правителство на Саксония-Анхалт.

"Може да става дума за цяла парламентарна група или отделни депутати", заяви Зигмунд.

АзГ спечели вота в Саксония-Анхалт преди около две седмици с 43,8% от гласовете, което бе най-силният изборен резултат в историята на партията, но не стигна за самостоятелно управление.

Зигмунд бе в Нойбранденбург за заключителния предизборен митинг на АзГ преди утрешните избори в Мекленбург-Предна Померания.

Съпредседателите на партията Тино Крупала и Алис Вайдел също присъстваха на събитието заедно с Лайф-Ерик Холм, водещия кандидат на АзГ в Мекленбург-Предна Померания.

След като водеше в проучванията в североизточната провинция в продължение на месеци, противопоставящата се на имиграцията партия се надява да развие шеметния си успех от Саксония-Анхалт и да победи левоцентристкия премиер на провинцията Мануела Швезиг от Германската социалдемократическа партия, която успя да навакса изоставеното си в допитванията и дори да излезе на първо място с незначителна преднина. 

 

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Алтернатива за Германия, Владимир Путин

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