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Путин, Си и Тръмп ще се срещнат през ноември

Днес, 20:51

Държавните глави на Китай, Русия и САЩ могат да проведат тристранна среща през ноември, съобщи помощникът на президента на Руската федерация Ушаков.

Путин, Тръмп и Си Цзинпин ще присъстват на среща на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, която ще се състои на 18 и 19 ноември в китайския град Шенжен. По думите на Ушаков, на срещата между лидерите на Русия и Китай, състояла се вчера, е била обсъдена възможността както за тристранна среща, така и за двустранни преговори между лидерите.

Путин и Тръмп са потвърдили присъствието си в китайския град. 

В АТИС членуват 21 икономики (включително САЩ, Китай, Русия, Япония, Австралия и Канада). Поради специфичния статут на Хонконг и Тайван, участниците официално се наричат „икономики“, а не „държави“. 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Владимир Путин, Си Дзинпин

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