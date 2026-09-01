Путин, Си и Тръмп ще се срещнат през ноември

Държавните глави на Китай, Русия и САЩ могат да проведат тристранна среща през ноември, съобщи помощникът на президента на Руската федерация Ушаков.

Путин, Тръмп и Си Цзинпин ще присъстват на среща на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, която ще се състои на 18 и 19 ноември в китайския град Шенжен. По думите на Ушаков, на срещата между лидерите на Русия и Китай, състояла се вчера, е била обсъдена възможността както за тристранна среща, така и за двустранни преговори между лидерите.

Путин и Тръмп са потвърдили присъствието си в китайския град.

В АТИС членуват 21 икономики (включително САЩ, Китай, Русия, Япония, Австралия и Канада). Поради специфичния статут на Хонконг и Тайван, участниците официално се наричат „икономики“, а не „държави“.