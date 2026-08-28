Тръмп не очаква Русия да нападне страна от НАТО

Президентът на САЩ заяви пред Axios, че не се опасява от нападение на Русия срещу държави от НАТО. „Изобщо не съм обезпокоен. Няма никакъв проблем“, каза Тръмп. Той определи пътуването на Джон Ратклиф като „рутинна работа“ и отхвърли съобщенията, че директорът на ЦРУ е пристигнал с предупреждение към Русия да не напада НАТО. „Нямаше никакво послание и не се случи нищо необичайно“, заяви президентът. По-късно той добави: „Те няма да нападнат територията на НАТО.“ По-рано Тръмп за първи път коментира пътуването на Ратклиф, определяйки го като „в известен смисъл рутинно“. Той отхвърли съобщенията, че шефът на ЦРУ е бил изпратен в Москва заради опасения от евентуално руско нападение срещу НАТО, но допусна, че визитата може да помогне за прекратяването на войната в Украйна.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф по време на тайно посещение в Москва тази седмица е представил на руската страна мрачна оценка за положението на Русия във войната срещу Украйна и е призовал за сключване на споразумение, преди военното и икономическото ѝ положение да се влоши още повече. Това пише The New York Times, позовавайки се на настоящи и бивши американски официални лица.

Според NYT Ратклиф е предал това послание на директора на ФСБ Александър Бортников. При това шефът на ЦРУ не е заплашвал Русия с каквито и да било последици, в случай че Владимир Путин пренебрегне оценката му и реши да продължи войната.

Американското разузнаване отдавна се съмнява, че обкръжението на Путин му предоставя достоверна информация за хода на войната и последиците от нея, пише изданието. Някои американски официални лица са се надявали, че Путин, който самият е бивш служител на разузнавателните служби, ще възприеме посланието на директора на ЦРУ като по-неотложно и заслужаващо по-голямо доверие от съобщенията, предавани по обичайните дипломатически канали. NYT отбелязва, че още миналата година Тръмп и някои от съветниците му са изхождали от предположението, че победата на Русия над Украйна на бойното поле е практически неизбежна. Оттогава руските войски са понесли огромни загуби, а настъплението им е спряло, пише изданието. Въз основа на представената пред него „мрачна военна и икономическа реалност“ за Русия Ратклиф е заявил на Бортников, че е време Москва да започне сериозни преговори за прекратяване на войната.

Директорът на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди в четвъртък, че също се е срещнал с Ратклиф. „Срещата се състоя, в това няма нищо необичайно“, заяви той пред журналисти. По думите на Наришкин двамата са „обсъдили редица въпроси, които са от компетентността на разузнавателните служби“. „А компетентността на разузнавателните служби е доста деликатна и специфична материя“, добави той.

Публикацията на The New York Times се разминава с по-ранни съобщения на The Wall Street Journal, Politico, CBS и ABC, които се позовават на свои източници. Според тях една от целите на посещението на Ратклиф е била да предупреди Кремъл да не предприема нападение срещу държави от НАТО. Politico уточнява, че става дума най-вече за Естония, Латвия и Литва. Американски официални лица се опасяват, че Путин, изправен пред трудно положение в Украйна и вътрешен натиск, може да се опита да подложи НАТО на изпитание - от кибератака до ограничено сухопътно нахлуване в някоя от балтийските държави.

Politico и CBS съобщават и за още една цел на визитата - опит Москва да бъде убедена да намали военната и икономическата си подкрепа за Иран. Според Politico Ратклиф е призовал Русия да прекрати предоставянето на оръжия и отбранителни технологии на Техеран. Източници на CBS твърдят, че той също така е предупредил за възможността от нови санкции, ако Ормузкият проток не бъде отново отворен за корабоплаване.