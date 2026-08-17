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Тръмп съкращава съвместните военни учения с Южна Корея

Скъпо е, а Сеул не подкрепя Вашингтон срещу Иран, обясни президентът на САЩ

Днес, 07:34
Тръмп се срещна с Ким Чен Ун три пъти по време на първия си мандат, за да обсъдят ядрената програма на страната, последно през 2019 г. След завръщането си на поста Тръмп изрази интерес към продължаване на разговорите с Ким Чен Ун.
Фокс нюз
Тръмп се срещна с Ким Чен Ун три пъти по време на първия си мандат, за да обсъдят ядрената програма на страната, последно през 2019 г. След завръщането си на поста Тръмп изрази интерес към продължаване на разговорите с Ким Чен Ун.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона „значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея“. Той отбелязва, че ученията са скъпи, не са в унисон с добрите му отношения с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, а освен това Сеул е отказал да подкрепи САЩ в действията в Ормузкия залив.

„Тези учения са не само скъпи, но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към страна, която, докато бях президент, е била незаплашителна и уважителна. Затова, въз основа на факта, че е твърде късно това да се отмени, инструктирах министъра на войната Пийт Хегсет значително да намали съвместните военни учения”, написа Тръмп в своята социална мрежа “Трут Соушъл”, отбелязвайки, че "не е доволен”, че САЩ по-рано са се съгласили да участват.

Американският президент акцентира на „много добрите си отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и дава да се разбере, че е разочарован от позицията на Южна Корея по отношение на американско-израелския конфликт с Иран. „Наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в ядреното разоръжаване на Ислямска република Иран“ и те казаха: „Не, благодаря!““, разкрива Тръмп в публикацията си. 

Повод за изявлението на президента на САЩ са съвместните военни учения „Щит на свободата Улчи“, планирани да се проведат от днес до 27 август с  участието на 18 000 южнокорейски войници. Министерството на външните работи на Северна Корея нарече американско-южнокорейското учение „репетиция срещу агресия“, предаде БТА. 

 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, военни учение, Южна Корея

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