Тръмп съкращава съвместните военни учения с Южна Корея

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона „значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея“. Той отбелязва, че ученията са скъпи, не са в унисон с добрите му отношения с лидера на Северна Корея Ким Чен Ун, а освен това Сеул е отказал да подкрепи САЩ в действията в Ормузкия залив.
„Тези учения са не само скъпи, но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към страна, която, докато бях президент, е била незаплашителна и уважителна. Затова, въз основа на факта, че е твърде късно това да се отмени, инструктирах министъра на войната Пийт Хегсет значително да намали съвместните военни учения”, написа Тръмп в своята социална мрежа “Трут Соушъл”, отбелязвайки, че "не е доволен”, че САЩ по-рано са се съгласили да участват.
Американският президент акцентира на „много добрите си отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и дава да се разбере, че е разочарован от позицията на Южна Корея по отношение на американско-израелския конфликт с Иран. „Наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в ядреното разоръжаване на Ислямска република Иран“ и те казаха: „Не, благодаря!““, разкрива Тръмп в публикацията си.
Повод за изявлението на президента на САЩ са съвместните военни учения „Щит на свободата Улчи“, планирани да се проведат от днес до 27 август с участието на 18 000 южнокорейски войници. Министерството на външните работи на Северна Корея нарече американско-южнокорейското учение „репетиция срещу агресия“, предаде БТА.