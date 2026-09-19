Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп подписа закона за "адските санкции" срещу Русия

Днес, 07:39
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Американският президент подписа закона за т.нар. адски санкции срещу Русия. Пакетът включва нови санкции срещу Путин, олигарсите, банките, енергийните и отбранителните компании, както и срещу „сенчестия“ флот от петролни танкери на Русия.
Законът дава правомощия за налагане на мита до 100% върху стоки от най-големите руски купувачи на нефт и газ (Китай и Индия). Наложени са също и мита до 500% директно върху руския внос. Законът предвижда продължаване с пет години на санкциите срещу Иран в енергийния и оръжейния сектор. Президентът получава правомощия за отмяна, с които да отложи или отмени всяка мярка.

САЩ трябва да въведат санкции срещу Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и други руски банки с държавно участие и техните подразделения, да анулират визите и да забранят влизането в страната на президента на Русия, премиера, министрите на отбраната, външните работи, финансите, енергетиката, на шефа на Генщаба и командващите войските, шефовете на Федералната служба за сигурност, Росгвардия и др. Ограничения ще се наложат и на ръководството на "Росатом", танкери от "сенчестия" руски флот и приемащите ги чуждестранни пристанища. Санкциите се прилагат и за всички руски проекти за втечнен природен газ (LNG) и енергийни проекти в Арктика. 

По-строгите санкции срещу Централната банка и държавните банки биха могли да доведат до спиране на доставките на долари и евро в брой за Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова.

Инициатор на закона за санкциите е републиканският сенатор Линдзи Греъм, който почина през юли 2026 г.  Володимир Зеленски благодари на Тръмп за „подписването на този изключително важен закон“.

„Когато Линдзи Греъм беше тук, в Украйна, той винаги говореше колко е важно натискът върху Русия да не отслабва, санкциите да се засилват и да се търси път към мира. Включително и в онези столици, където се вземат решения за закупуване на руски петрол, предоставяне на финансови услуги на Русия и допускане на руски компании, свързани с Путин и войната, до обичайни бизнес отношения в други държави“, написа той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, санкции срещу Русия

Още новини по темата

Конгресът на САЩ прие закона за "адските санкции" срещу Русия
17 Септ. 2026

Тръмп заплаши ЕС с по-тежки мита заради сближаването с Канада
17 Септ. 2026

Тръмп: Украйна и Русия няма да нанасят удари по енергетиката си
14 Септ. 2026

Тръмп обвини Украйна за високата цена на дизела в света
13 Септ. 2026

Тръмп обеща по 5000 долара на всеки американец
10 Септ. 2026

Руският президент уверил Тръмп, че няма агресивни мисли към Европа
08 Септ. 2026

Тръмп предложи ново име и на щата Ню Мексико
07 Септ. 2026

Путин, Си и Тръмп ще се срещнат през ноември
01 Септ. 2026

САЩ и Иран се атакуваха за първи път от месец
31 Авг. 2026

Тръмп не очаква Русия да нападне страна от НАТО
28 Авг. 2026

Тръмп официално прекръсти езерото Онтарио
27 Авг. 2026

Вашингтон стартира финансова блокада на Иран
25 Авг. 2026

Тръмп съкращава съвместните военни учения с Южна Корея

17 Авг. 2026

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си
12 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки