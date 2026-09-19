Тръмп подписа закона за "адските санкции" срещу Русия

Американският президент подписа закона за т.нар. адски санкции срещу Русия. Пакетът включва нови санкции срещу Путин, олигарсите, банките, енергийните и отбранителните компании, както и срещу „сенчестия“ флот от петролни танкери на Русия.

Законът дава правомощия за налагане на мита до 100% върху стоки от най-големите руски купувачи на нефт и газ (Китай и Индия). Наложени са също и мита до 500% директно върху руския внос. Законът предвижда продължаване с пет години на санкциите срещу Иран в енергийния и оръжейния сектор. Президентът получава правомощия за отмяна, с които да отложи или отмени всяка мярка.

САЩ трябва да въведат санкции срещу Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и други руски банки с държавно участие и техните подразделения, да анулират визите и да забранят влизането в страната на президента на Русия, премиера, министрите на отбраната, външните работи, финансите, енергетиката, на шефа на Генщаба и командващите войските, шефовете на Федералната служба за сигурност, Росгвардия и др. Ограничения ще се наложат и на ръководството на "Росатом", танкери от "сенчестия" руски флот и приемащите ги чуждестранни пристанища. Санкциите се прилагат и за всички руски проекти за втечнен природен газ (LNG) и енергийни проекти в Арктика.

По-строгите санкции срещу Централната банка и държавните банки биха могли да доведат до спиране на доставките на долари и евро в брой за Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова.

Инициатор на закона за санкциите е републиканският сенатор Линдзи Греъм, който почина през юли 2026 г. Володимир Зеленски благодари на Тръмп за „подписването на този изключително важен закон“.

„Когато Линдзи Греъм беше тук, в Украйна, той винаги говореше колко е важно натискът върху Русия да не отслабва, санкциите да се засилват и да се търси път към мира. Включително и в онези столици, където се вземат решения за закупуване на руски петрол, предоставяне на финансови услуги на Русия и допускане на руски компании, свързани с Путин и войната, до обичайни бизнес отношения в други държави“, написа той.