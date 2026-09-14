Тръмп: Украйна и Русия няма да нанасят удари по енергетиката си

Украйна се съгласи да не нанася удари по руски енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото. Повишаването на цените на дизела в световен мащаб се дължи най-вече на войната между Русия и Украйна, а не на Иран.

Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалните мрежи. Засега не е ясно от кога влиза това примирие в сила и кои обекти засяга - само рафинериите или и тецовете, газохранилищата, бензиностанциите.

Украйна приветства примирието, но е скептична, че Русия ще го спазва. Това написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

“Ако партньорите ни могат да гарантират, че Русия наистина е готова да се въздържа от удари по електропреносната ни мрежа, други енергийни съоръжения, критична инфраструктура и маршрути за доставка на храни, то ние, разбира се, сме готови да отвърнем със същото и да не нанасяме ответни удари. Нуждаем се от надеждно и дълготрайно споразумение, което носи реална полза за живота на хората, а не от такова, което се разпада веднага след като руснаците проведат своите „избори“ и си осигурят временно облекчаване на напрежението около доставките на бензин и дизел. Войната трябва да бъде прекратена, а мярка за деескалация по отношение на критичната инфраструктура би могла да послужи като първа стъпка към мира. Очакваме конкретни предложения от нашите партньори”, написа той.

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура и петролни рафинерии, защото те са довели до недостиг на дизелово гориво на световния пазар. „Зеленски трябва да направи едно нещо - да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия. Той създава недостиг на дизел. Това няма нищо общо с Близкия изток - случва се заради войната между Русия и Украйна. Има достатъчно други цели“, заяви президентът на САЩ.

По-рано днес Кремъл приветства горещо призива на Тръмп, но отказа да се ангажира със същото по отношение на Украйна. На въпрос на "Ройтерс" дали Русия също ще последва примера на Украйна, ако тя реши да спре ударите, говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза: „Няма да ви дам отговор“.

Същевременно Песков отбеляза, че „всеки призив към киевския режим да спре ударите по гражданската икономическа инфраструктура на Русия следва да бъде приветстван“.

Украйна няколко пъти вече предлага на Русия примирие по отношение на въздушното пространство и спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърля подобри предложения. „Ясно е защо се прави това предложение: защото нашите ответни удари дълбоко в украинска територия са по-мощни, по-ефективни и – откровено казано – опустошителни“, каза той.

Русия и Украйна се бяха договорили да не нанасят удари по енергийната инфраструктура през пролетта на 2025 г. След разговор с Тръмп Путин се съгласи на 30-дневен мораториум, който Зеленски също подкрепи. Въпреки това, само няколко часа по-късно, двете страни се обвиниха взаимно в нарушаването му.

През последните месеци Украйна активно атакува руски петролни рафинерии. От началото на 2026 г. украински дронове са нанесли удари по съоръжения за преработка на петрол над 70 пъти, изваждайки от строя десетки от тях. Само през август шест големи завода преустановиха дейността си за ремонт. Според EA Analytics спирането на работата на рафинериите е довело до спад на обемите на преработка на петрол в Русия до най-ниското им ниво от 2002 г. насам. Това от своя страна доведе до недостиг на гориво в страната и в много градове, дори в Москва и Санкт Петербург, се извиха огромни опашки пред бензиностанциите и шофьорите чакат часове наред, за да заредят автомобилите си.

Изявлението на Тръмп идва в момент, когато цената на дизела в САЩ чупи рекорди и това представлява сериозен проблем за републиканците в навечерието на изборите за Конгрес. В САЩ дизелът вече надхвърли 6 долара за галон, достигайки нов исторически максимум.