В Енгелс беше разстрелян поредният руски генерал. Жертвата е генерал-майор Николай Варпахович, военен пилот, командир на 22-а авиодивизия, пише руският военен Телеграм канал "Досието на шпионина". Той се намира в критично състояние и ще бъде прехвърлен със специален самолет в Москва.

Варпахонич командва подразделението, което участва в ракетния удар по Украйна на 8 юли 2024 г., в резултат на който бе разрушена детската болница "Охматдит" и многоетажен блок в Уман. Тогава загинаха 24 души. На 1 август 2026 г. украинската Служба за сигурност и офиса на генералния прокурор на Украйна задочно обвиниха Варпахович за удара. Подразделението, командвано от генерала, нанася удари и по енергийната инфраструтура на Украйна.

Охматдит - це нереальний біль…

Ракетний удар. По найбільш вразливим - хворим дітям. Тим, які часто нерухомі, або яким не можна покидати стерильні бокси…

Це справжнє обличчя путіна і російського народу. pic.twitter.com/eOed2rP87g — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) 8 юли 2024 г.

Покушението срещу генерала е извършено около 7 часа сутринта. Неизвестен нападател се е приближил на мотоциклет до Варпахович, когато той е излизал от магазин в селцето Пробуждение, и е открил огън, пише ASTRA. Генералът е улучен с два куршума в главата и в корема. Шофьорът му също е ранен, но е успял да се скрие, а след стрелбата се е обадил за помощ. Варпахович е транспортиран до болницата в Саратов, където лекарите се борят за живота му. Нападателят не е задържан.

В Енгелс се намира голяма руска авиобаза за стратегическа авиация, където са разположени бомбардировачите Ту-95 и Ту-160. Те се използват за ракетни удари срещу Украйна.

Това е третото покушение срещу руски офицер за последните две седмици. На 27 август в Петербург беше взривен автомобил на подполковник от Военно-космическите сили на Русия, а на 13 август в Севастопол бе взривен капитан Робърт Шагеев, бивш командир на украинската подводница "Запорожие", който през 2014 г., при анексирането на Крим, минава на страната на Русия.

През февруари 2024 г. в Енгел бе разстрелян майор Олег Стегачев, командир на екипажа на стратегическия бомбардировач Ту-95, който също нанася удари срещу Украйна. Тогава украинското разузнаване предпреди: "Всички военни престъпници ще получат заслуженото - ние знаем вашите имена, адреси, автомобили, обичайните ви маршрути и навици".