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Десетки загинаха след взрив на складове под Буча

Зеленски поиска наказание за разполагането на оръжия в населено място

Днес, 12:20

Почти 30 души са загиналите под Буча, след като Русия нанесе удар по завод и складове за стартови ускорители за безпилотни летателни апарати с голям обсег FP-1 и FP-2. Заводът се намира в село Мила, Бучански район, Киевска област, до магистрала М-06 Киев — Чоп.

Около 20:10 ч. вечерта на 28 август са започнали ударите по склада за боеприпаси на ООО „Фейър Пойнт“. Освен загиналите, има над 40 ранени, съобщи председателят на Киевската областна държавна администрация Тимур Ткаченко, отбелязвайки, че цифрите не са окончателни и броят на жертвите може да нарасне. Сред загиналите е председателят на Дмитровската община Тарас Дидич, който пръв е отишъл на мястото на инцидента.

На всички ранени е оказана помощ, 7 от пострадалите са хоспитализирани.

От зоната на извънредното положение са евакуирани 381 души, от които 59 деца. В Дмитровка е разгърнат оперативен щаб.

Ткаченко разказа, че в момента на мястото на инцидента продължават аварийно-спасителните и противопожарните дейности, извършва се разчистване на конструкциите, гасене на пожари и издирвателно-спасителни операции.

Към момента е известно за около 50 жилищни сгради, претърпели щети от различна степен. Пътят Киев–Чоп е временно затворен. На място работят полицаи, спасители, сапьори и всички спешни служби.

Прокуратурата вече е започнала разследване на обстоятелствата около взрива на територията на предприятието и действията на отговорните длъжностни лица. По-специално, разследването е образувано по чл. 367 от Наказателния кодекс - за служебна небрежност.

Президентът Зеленски поиска наказание за отговорните за разполагането на склад с боеприпаси в близост до жилищни сгради в село Мила.

„Определено онези, които са допуснали това, трябва да понесат отговорност за своите решения. Следователите от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна провеждат досъдебно разследване и е образувано наказателно производство по член за служебна небрежност. Има правила: не може да има боеприпаси в близост до къщи или други жилищни сгради. Неизбежно ще бъдат направени съответните изводи“, заяви Зеленски.

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