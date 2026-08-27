Украйна „изключи“ всички рафинерии на „Лукойл“ в Русия

Всички основни рафинерии на „Лукойл“ в Русия спряха да работят след украински удари.

Нижегородската рафинерия NORSI, последното от най-големите предприятия на „Лукойл“, спря преработката на петрол след атака с украински безпилотни летателни апарати, съобщава Reuters.

По данни на агенцията в предприятието са повредени няколко инсталации за преработка, междуцеховата инфраструктура и други обекти. Не е ясно колко време ще необходимо за ремонта.

По този начин в момента всички големи рафинерии на „Лукойл“ в Русия са извън строя: Пермската рафинерия спря работа след атаката на 21 август, а Волгоградската – още на 31 юли. Общо всички тези предприятия разполагат с капацитет за преработка от над 66 милиона тона петрол годишно. Това наложи Русия да започне да внася преработен петрол от Индия и Турция.