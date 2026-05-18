ПБ иска да улесни съдебни дела на "Лукойл" срещу държавата

Депутати на Радев предлагат повече контрол върху особения търговски управител

Днес, 11:35
Румен Спецов управлява в момента предприятията, дъщерни на руската "Лукойл".
Депутати от "Прогресивна България" внесоха идеи за законови промени, които засягат предприятията на руската група "ЛУКойл" в България. Част от текстовете поправят дефекти в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти - като прекомерната власт на особения търговски управител в рафинерията в Бургас и в другите предприятия, в които оперативната дейност бе оглавена от спецуправителя Румен Спецов. Други предложения обаче звучат обезпокояващо - защото улесняват воденето на дела срещу държавата. 

Оособеният управител занапред ще трябва да дава всеки месец отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията какво е свършил. Преди дни Спецов обяви, че е готов да представи отчет за работата си. От "Прогресивна България" преди две седмици казаха, че ще го сменят. В последните дни обаче не споменават този въпрос.  

Проектопромените в закона предвиждат действията на особения управител, засягащи собствеността на предприятията, да могат да се атакуват в съда. В момента те са необжалваеми.  

Поправките ще позволят да се оспорват пред българския съд действия на особения управител сделки, които не са били одобрени от Министерския съвет. Иск за обявяване на нищожност на сделки може да бъде предявен от министъра на икономиката, от МС, от прокурор, от съдружник в предприятието.

Делото може да бъде заведено срещу предприятието, но също и срещу държавата и особения търговски управител. Авторите на закона пишат, че целта е да се осигури защита на интересите на държавата, което е нонсенс - как защитаваш интереса на държавата, като позволяваш на всеки акционер да води дела срещу нея?! Този текст по-скоро отваря възможност за "Литаско"/"Лукойл" да съдят България.

Вносителите на проекта твърдят, че предложенията им ще възпрат "възможни злоупотреби и нарушения" в работата на особения търговски управител и спасят държавата от евентуални репутационни и финансови щети в резултат от заведени дела. 

Предстои парламентът да обсъди текстовете. 

 

Иск за 3 млрд. евро

Междувременно стана ясно, че "Лукойл" вече е предявил иск за 3 млрд. евро срещу България. Румен Спецов го съобщи в понеделник пред бТВ: "В момента има претенция към България на стойност 3 млрд. от страна на Русия („Лукойл Litasco SA“ – швейцарското търговско звено на руската група)".

За риск от дело в международен арбитраж се заговори още преди месеци, но сега бе официално потвърдено. 

Спецов поясни, че не се тревожи, защото подобни искове се основават на финансови показатели (загуби, щети), а предприятията на "Лукойл" в България са "в много добро финансово състояние" при стриктно спазване на санкциите. Той обясни, че е освободил ключови кадри от рафинерията, за да гарантира "чистотата на финансовите въпроси". Единствените претенции от страна на Русия към нас биха могли да бъдат на финансова основа, но в това отношение ние нямаме проблем, дружествата са в отлично състояние, подчерта особеният управител. 

