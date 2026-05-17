Спецов предлага България да купи бургаската рафинерия

Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов предлага България да купи обратно приватизираната преди десетилетия бургаска рафинерия. Той е на мнение, че страната ни трябва да го направи поради важността на завода, а сега се е отворил исторически шанс за това. Всичко това стана ясно от негово участие в bTV тази вечер. "Ако правителството и парламентът приемат това като сериозен аргумент и отчетат важността на рафинерията, ако има обществен консенсус - защо не", каза Спецов.

"Към момента 4-те компании на "Лукойл" са в много добро финансово състояние. Изпълняваме всички критерии по спазване на санкциите", каза още Спецов. "Единствените претенции от страна на Русия към нас биха могли да бъдат на финансова основа, но в това отношение ние нямаме проблем, дружествата са в отлично състояние. В момента има една претенция към България на стойност 3 млрд. от страна на Русия, но тази цифра е по-скоро условна, отколкото финална", добави особеният управител.