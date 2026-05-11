"Царици" на бюджетния дефицит стават заместнички на Гълъб Донев в МФ

Людмила Петкова и Росица Велкова са новите попълнения във финансовото министерство

11 Май 2026Обновена
Людмила Петкова и Росица Велкова влизат в познато амплоа.
Людмила Петкова и Росица Велкова влизат в познато амплоа.

Министърът на финансите Гълъб Донев, който по всеобщо мнение е на "вие" с ресора, се уреди с опитни заместнички. Премиерът Радев назначи Людмила Петкова и Росица Велкова за зам.-министри.  

И двете са познати на широката публика  -  като дългогодишни кадри на  МФ, вкл. и като служебни министри. И двете, бидейки министри в служебни кабинети, обясняваха, че се очертават огромни бюджетни дефицити.

Людмила Петкова е била зам.-министър на финансите в няколко правителства - вкл. в правителствата на Орешарски, Гълъб Донев и Димитър Главчев. При Донев е и вицепремиер. Малко след като идва на власт, правителството на Росен Желязков я освобождава като зам.-министър на финансите, но скоро след това я слага начело на важната Агенция за държавна финансова инспекция. Тогава от групата на Ахмед Доган обявиха, че "целта е АДФИ да се превърне в поредната репресивна структура в ръцете на Делян Пеевски и да е бухалка за натиск върху неудобните".

Росица Велкова също като Петкова е опитен кадър на МФ, издигнал се до най-високата позиция  - през 2022-2023 г. е министър на финансите в двете служебни правителства на Гълъб Донев, а преди това е била зам.-министър в редица редовни и служебни кабинети.

 

Шаш и паника

Стряскащ ръст на бюджетните разходи се очертава догодина. Те значително ще превишат приходите в бюджета и ще доведат до двойно, дори тройно по-голям дефицит от тазгодишните 3%, Такъв анализ извади през октомври 2024 г. ръководеното от Петкова МФ, посочвайки очертаващ се 18-процентов ръст на разходите. 

Преди нея и Росица Велкова като служебен министър на финансите написа подобен черен сценарий. През пролетта на 2023 г. тя обяви, че се очертава бюджет с огромен дефицит - 6.9% от БВП. Обяви също, че МФ ще предложи данъчни промени, които да доведат до ръст на приходите, плюс рязко орязване на разходите.

 

Първи заместник в Министерството на правосъдието

Ива Кечева е назначена за зам.-министър на правосъдието, съобщи правителствения пресцентър, без да предостави биография на дамата, нито дори да посочи, че тя е съдия от Върховния административен съд (ВАС). Тя спечели конкурс за ВАС през 2024 г., като преди това беше зам.-шеф на Административния съд в София. 

Кечева е първият назначен заместник на новия правосъден министър Николай Найденов. По информация на "Сега" той води разговори и с други магистрати, които би искал да са в екипа му.

