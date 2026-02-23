Медия без
Гюров назначи първите зам.-министри

Днес, 13:01
Смяната на караула в Министерския съвет продължава с назначението на новите зам.-министри.
Първите заместник-министри на служебното правителство вече са назначени от премиера Андрей Гюров. 

Наталия Ефремова и Румяна Петкова ще бъдат заместници на социалния министър Хасан Адемов. И двете са отлично познати в министерството. Наталия Ефремова беше зам.-министър в периода 2022-2023 г. и в мандата на предходния кабинет. Румяна Петкова също вече е била зам.-министър, а в периода 2017 – 2023 г. е била изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов също представи днес новия си политически кабинет, съобщиха от пресцентъра на министерството. Той ще има трима заместник министри - адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев. Тримата заместник-министър бяха представени на работна среща с директорите на дирекции в земеделското министерство, както и изпълнителните директори на агенциите по шапката на ведомството. 

Завърналият се като спортен министър Димитър Илиев пък назначи за зам.-министри двамата, които бяха на същите постове и при предишното му пребиваване на III етаж в Спортната палата - проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров.

Когато беше в начело на ММС в правителството на Николай Денков бившият автомобилен пилот също разчиташе на Дашева - негов научен ръководител в НСА, и на Кацаров - негов бивш колега от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", където Илиев бе за кратко зам.-председател през 2022 г. при правителството на Кирил Петков.

Пак когато Илиев бе спортен министър в ММС бе открит и щат за трети заместник, който тогава не бе запълнен. Това стана едва при Иван Пешев (БСП), когато през юли 2025 г. за трети зам.-министър бе назначен Димитър Георгиев (БСП). Все още не е ясно дали Димитър Илиев ще се възползва от опцията да запълни третия щат за свой заместник.

Заместник-министър е назначен и в културното министерство - пианистът Виктор Стоянов. Той заема длъжността за трети път, като на този пост е бил през 2014 г., както и през 2023 и 2024 г. 

