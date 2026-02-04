Йотова ще насрочи изборите след Великден

Вторият ден на консултации при президента Илияна Йотова започна с представители на "ДПС-Ново начало". От изказването на държавния глава в началото на срещата стана ясно, че изборите вероятно ще са веднага след великденските празници - на 19 април.

От името на санкционирания от САЩ и Великобритания водач на ДПС-НН Делян Пеевски на "Дондуков" 2 пристигнаха Искра Михайлова и другите две зам.-председателки на парламентарната група Ертен Анисова и Атидже Алиева-Вели.Без да посочва конкретно име на кандидат, който да стане служебен премиер, Искра Михайлова изтъкна, че за ДПС-Ново начало е важно "премиерът, който ще поеме отговорността както за честните избори, така и за нормалното функциониране на държавата, да бъде човек с административен опит, доказал се, и който познава структурите на държавата, а не носещ характеристиката на приближен до една или друга партия". От своя страна Илияна Йотово отново отхвърли отговорността за назначаване на служебен премиер, защото може да се ограничи само до "домовата книга".

По отношение на бюджета Михайлова каза, че "ДПС – Ново начало" ще подкрепи подготвен бюджет, било то и от служебно правителство, ако той е социално ангажиран.

След ДПС-НН на "Дондуков" 2 Илияна Йотова разговаря с лидера на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев заедно с депутатите Мая Димитрова и Кирил Добрев. Йотова похвали социалистите, които гласуваха против Конституционните промени, довели до въвеждането на "домовата книга". Драгомир Стойнев заяви, че партиите, които гласуваха за промените, "сега си посипват главата с пепел". "Вие нямате свободен избор, а сте ограничена от определени хора", обърна се Стойнев към президента. Той заяви, че хората не се интересуват дали кабинетът е в оставка или не, и си искат своето от бюджета като например помощи за младите майки. "Но как да получат, като няма пари. Предстои социална криза и ние като социално отговорна партия усещаме недоволството на хората. Освен това Стойнев призова КЕВР да излезе и да обясни причината за високите цени. "Щом хората задават въпроси, това е работа на КЕВР", каза той.

Мая Димитрова пък коментира промените в Изборния кодекс. Според БСП не трябва да се правят промени толкова скоро преди изборите. Тя каза, че предложението на "Възраждане" за намаляване на изборните секции в чужбина всъщност е предложение на БСП на повече от 15 години. И допълни, че БСП ще подкрепят и отлагането на изборен район "Чужбина".

Кирил Добрев пък каза, че социалистите са се съгласили да участват "в една не толкова добра за БСП коалиция в името на това да спре спиралата от предсрочни избори". "Сега БСП ясно чува площада и причините да идем на избори. Даваме си ясна сметка каква цена бихме платили за участието в това управление", каза той.

Последната среща днес ще бъде с парламентарната група на "Има такъв народ". Предстои президентът да насрочи срещи с АПС, МЕЧ и "Величие". "Възраждане" отказаха да участват в разговорите.

Вчера Йотова проведе разговори с ГЕРБ и с ПП-ДБ. Герберите отправиха предложение към президента да бъде избран нов председател на парламента, ако смята, че "домовата книга" може да бъде разширена с конкретен кандидат от депутатите за служебен премиер. От своя страна Йотова отговори, че избор на нов председател е изцяло в ръцете на парламента и тя не може да се ангажира с това да предложи конкретен човек.

От ПП-ДБ заявиха, че предложението на ГЕРБ е "комично", защото вече има достатъчно хора, които заявиха готовност да заемат поста на служебен премиер - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Според Божидар Божанов въпросът не е дали има избор за служебен министър-председател, а какъв е този избор. Божанов смята, че сред потенциалните кандидати има четирима, които са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски. На журналистически коментар, че така се получава противоречие, защото подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров е свързан с ПП-ДБ, Божанов отговори, че "такъв е духът на конституционните промени".

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък каза, че идеята на герберите е "гавра" с настоящия председател и депутат от ГЕРБ Рая Назарян.