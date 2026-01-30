Медия без
Петима казаха "да" за служебен премиер

Сега остава президентът Илияна Йотова да избере човек за поста

30 Яну. 2026Обновена
Подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева потвърдиха пред президента Илияна Йотова, че биха заели поста служебен премиер. С това приключи последният етап по "препитването" на потенциалните кандидати за поста от т.нар. "домова книга". Сега остава държавният глава да определи кой да оглави служебното правителство.

За последния кръг от срещи на "Дондуков" 2 пристигна председателят на Сметната палата Димитър Главчев. След едночасов разговор при закрити врата с президента Йотова той заяви, че е съгласен да заеме поста на служебен премиер. "Казах, че съм склонен да приема поста на служебен премиер. Не сме обсъждали състав на правителство. Никакви предварителни условия не ми е поставяла", каза той. 

Също съгласие изрази и заместник-председателката на Сметната палата Маргарита Николова. "Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът на г-жа Йотова е силно ограничен от "домовата книга". Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя", коментира Николова.

Последна при държавния глава пристигна другата зам.-председателка на Сметната Палата Силвия Къдрева. "Заявих, че не бягам от отговорност. Ясно казах на президента - да, приемам", каза тя.

Вчера Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. Делчева отказа, като заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаването на служебно правителство. След срещата си с президента Йотова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер. Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.

