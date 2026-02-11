Илияна Йотова избра Андрей Гюров за премиер

Булфото Андрей Гюров беше заявил пред президента, че служебното правителство може да проведе честни избори, ако е политически неутрално.

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров ще оглави служебното правителство. Такова е решението на президента Илияна Йотова. То идва цели 2 месеца, след като Народното събрание освободи кабинета "Желязков" , който управлява и досега.

От прессекретариата на държавния глава съобщиха, че утре, 12 февруари, Йотова ще приеме Гюров на "Дондуков" 2, за да му възложи да състави служебно правителство.

По Конституция, след като назначи кабинета, президентът трябва да насрочи парламентарни избори в двумесечен срок. Очаква се те да се проведат на 19 април.

Предистория

Гюров е бивш депутат от ПП, който оглавяваше и парламентарната група на партията. В средата на 2023 г., докато управляваше т.нар. "сглобка", той беше избран за подуправител на БНБ. Година по-късно наскоро разпуснатата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) го обвини в несъвместимост с мотива, че при встъпването си в длъжност все още е участвал в управата на политическа партия, ООД и две сдружения. Гюров се оттегли в неплатен отпуск.

В края на 2024 г. решението на КПК, с което той беше отстранен от поста си, беше отменено от градския административен съд на София. Казусът все още се цитира от неговите опоненти като пречка пред това Гюров да оглави правителство. По случая се води дело и в Съда на ЕС.

Слаба политическа подкрепа

Вчера приключиха политическите консултации на президента с парламентарните формации по въпроса кого да избере, за да оглави кабинета. Йотова настоява, че отговорността трябва да е споделена с Народното събрание, което е назначило хората в списъка с потенциални служебни премиери (известен като "домова книга" - бел.а.). По Конституция тя, като президент, назначава служебното правителство.

Повечето парламентарни формации на практика не съдействаха на Йотова. Единствено АПС и "Величие" изрично обявиха името на Гюров като удачна кандидатура. От ПП-ДБ имплицитно подсказаха, че предпочитат него, като обявиха, че другите възможни кандидати са "свързани с Делян Пеевски".

Самият Гюров проведе среща с Йотова в края на януари, на която заяви готовност да оглави кабинета, стига това да стане "при ясни принципи и без скрити условия". Той уточни, че служебното правителство може да проведе честни избори, ако е политически неутрално. Що се отнася до казуса с отстраняването му, Гюров каза, че не може да коментира от юридическа гледна точка, но припомни за отмененото от съда решение на КПК и цитира становища в негова подкрепа, направени пред Съда на ЕС.

Коментари

Днес лидерът на ПП Асен Василев заяви пред парламентарните репортери, че "най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока". "А ако г-н Рашков стане вътрешен министър, това ще е наистина гаранция за честни избори", добави Василев. Той уточни, че не прави предложение за шеф на МВР, тъй като съставът на кабинета трябва да определи от кандидат-премиера и президента, но обяви, че "най-честните избори, които сме имали, са под ръководството на г-н Рашков".

Деница Сачева - зам.-шеф на групата на ГЕРБ, коментира, че "колегите от ПП-ДБ шумно агитираха за г-н Гюров и виждаме, че консултациите са дали своя резултат - имаме избора, който е пожелан от ПП-ДБ". "Кабинетът ще бъде изцяло в прерогативите на г-жа Йотова, защото ако за служебен премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е изцяло в нейните правомощия - да го приеме или не, когато той бъде предложен. Кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на г-жа Йотова", отсече Сачева. Асен Василев пък твърдеше, че "служебният кабинет е на България".

Искра Михайлова от ДПС заяви, че президентът е номинирала кандидат, който е тясно свързан с политическа сила. По думите й, "президентът носи пълната отговорност за избора на служебен премиер и за работата на служебното правителство". "Има една добра новина – мисля, че никой няма да може да каже, че Делян Пеевски, председател на ДПС, определи служебния премиер на България", доволно заяви депутатът.

Наталия Киселова - новоизбраният водач на групата на БСП, посочи, че с колегите й очакват "компетентен и независим състав на Министерски съвет, който да проведе честни избори". Според нея Гюров трябва да подаде оставка, когато бъде назначен. Тя предположи, че до 18 февруари ще имаме кабинет, за да може изборите да се проведат на 19 април.

Костадин Костадинов обяви, че очаква "партиен кабинет на ПП-ДБ". Според него бившият президент Румен Радев "флиртува" с обединението, а Йотова само е направила избор, който предшественикът й е поискал. Самата Йотова Костадинов нарече "секретарка на Радев".

Също така крайни в оценките си бяха от ИТН. Тошко Йорданов обяви, че Йотова "избра да подкрепи коалицията на шарлатаните". Той допусна, че може да има предварителна уговорка между бившия президент Румен Радев и ПП-ДБ, която настоящият държавен глава изпълнява. "Очакват ни нечестни избори, контролирани от една политическа партия, за която изпитвам сериозни съмнения, че е набъркана в политически и морални извращения", обобщи Йорданов.

Ивелин Михайлов от "Величие" потвърди мнението си, че Гюров е "контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство". За възможността Бойко Рашков да стане вътрешен министър, Михайлов заяви, че "това е най-добрият вариант", защото "имат недобри отношения с Бойко Борисов".

Хайри Садъков от АПС каза, че с колегите му "споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер". Според него Гюров е добър кандидат, защото е "най-отдалечен от завладяната държава".