Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рая Назарян отказа да е служебен премиер

Слабо вероятно е изборите да са на 29 март, заяви председателят на парламента

27 Яну. 2026Обновена
Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.
БГНЕС
Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян.

След кратка пауза президентът Илияна Йотова започна "кастинга" за съставяне на служебно правителство. Държавният глава покани на консултация първо председателя на Народното събрание Рая Назарян. След срещата Назарян заяви, че няма да заеме поста на служебен премиер, каквато заявка направи вече няколко пъти.

По думите ѝ кандидатът за служебен министър-председател трябва да носи високо усещане за безпристрастност. Същото се отнася и за служебния вътрешен министър с оглед организацията на предсрочния вот. "Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо, защото към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, заяви Назарян. Тя допълни, че вариантът изборите да са на в края на март е слабо вероятен.

"Графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден". Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в понеделник вечер.

След като Румен Радев подаде оставка от поста миналата седмица, сега на Йотова се пада задачата да довърши процедурата по съставяне на правителство. В т.нар. "домова книга" с хората, от които президентът трябва да избере министър-председател, влизат 10 души: 

  • Председателят на Народното събрание Рая Назарян;
  • Управителят на Българската народна банка Димитър Радев или някой от тримата подуправители Андрей Гюров, Радослав Миленков и Петър Чобанов;
  • Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова 
  • Председателят на Сметната палата  Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

служебен кабинет, служебен премиер

Още новини по темата

Конституционен съдия: Ако всички откажат за премиер, то остава Желязков
24 Дек. 2025

Изборът за служебен премиер се сви до 7 души след отказ на шефа на БНБ
23 Дек. 2025

Радев ще избира служебен премиер сред любимци на Пеевски, ГЕРБ и ПП

12 Дек. 2025

Управляващите и ДПС-НН избраха потенциален служебен премиер
26 Март 2025

Скандал разтърси парламента заради БНБ
22 Яну. 2025

БСП и "Възраждане" искат връщане на правомощията на президента
15 Ноем. 2024

Политиците са гении! Създават кризи, които решават с нови кризи
23 Авг. 2024

Само Главчев и Чобанов искат да станат служебен премиер
21 Авг. 2024

Пеевски: Ще поканя Калин Стоянов да води листа на моята партия

20 Авг. 2024

Радев отхвърли служебния кабинет заради Калин Стоянов
19 Авг. 2024

Петима министри засега обявиха, че остават в кабинета на Кожарева
14 Авг. 2024

Президентът избра Горица Кожарева за служебен премиер
09 Авг. 2024

Борисов и Пеевски твърдят, че не познават бъдещия премиер
09 Авг. 2024

Има ли пилот в самолета?
18 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?