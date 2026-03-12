Кандидатът за подуправител на БНБ не желае да е премиер

Списъкът с възможните служебни премиери, известен като "домовата книга", ще остане дори по-кратък, отколкото беше. Причината е, че Карина Караиванова, която е кандидат за подуправител на БНБ и, ако бъде избрана, ще влезе в списъка, не би приела да оглави правителство.

"Не, няма да приема да бъда премиер", каза категорично Караиванова на изслушването си днес в парламентарната бюджетна комисия.

Това е последният етап от кандидатурата й за поста. Тя беше номинирана от управителя на БНБ Димитър Радев. Той самият последователно отказва да оглави правителство с аргумента, че позицията му е несъвместима с изпълнителната власт. Доскорошният му подчинен Андрей Гюров трябваше да подаде оставка, за да стане премиер.

На изслушването депутатите не проявиха интерес към професионалните качества и намерения на Караиванова. Вълнуваха ги съвсем други теми - Димо Дренчев от "Възраждане" поиска да узнае дали тя е съученичка на Гюров и дали е поела ангажимент да задържи негови назначения в БНБ в замяна на политическа подкрепа; Асен Василев от ПП-ДБ се интересуваше какво ще направи за рисковете за банковата система от лица, санкционирани по американския закон "Магнитски"; Йордан Цонев от ДПС искаше да знае дали няма да последва примера на Гюров, който по думите му назначил "страхотни калинки и негодяи" в служебното правителство.

Караиванова уточни, че е учила в университета заедно с настоящия премиер за известно време. Отрече да е влизала в каквито и да било договорки. Що се отнася до "Магнитски", дипломатично каза, че ще изпълнява функциите си независимо и ще действа при рискове за банковата система.