Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандидатът за подуправител на БНБ не желае да е премиер

Ако депутатите я изберат, Карина Караиванова ще заеме овакантения от Андрей Гюров пост в централната банка

12 Март 2026Обновена
Карина Караиванова
БГНЕС
Карина Караиванова

Списъкът с възможните служебни премиери, известен като "домовата книга", ще остане дори по-кратък, отколкото беше. Причината е, че Карина Караиванова, която е кандидат за подуправител на БНБ и, ако бъде избрана, ще влезе в списъка, не би приела да оглави правителство.

"Не, няма да приема да бъда премиер", каза категорично Караиванова на изслушването си днес в парламентарната бюджетна комисия.

Това е последният етап от кандидатурата й за поста. Тя беше номинирана от управителя на БНБ Димитър Радев. Той самият последователно отказва да оглави правителство с аргумента, че позицията му е несъвместима с изпълнителната власт. Доскорошният му подчинен Андрей Гюров трябваше да подаде оставка, за да стане премиер.

На изслушването депутатите не проявиха интерес към професионалните качества и намерения на Караиванова. Вълнуваха ги съвсем други теми - Димо Дренчев от "Възраждане" поиска да узнае дали тя е съученичка на Гюров и дали е поела ангажимент да задържи негови назначения в БНБ в замяна на политическа подкрепа; Асен Василев от ПП-ДБ се интересуваше какво ще направи за рисковете за банковата система от лица, санкционирани по американския закон "Магнитски"; Йордан Цонев от ДПС искаше да знае дали няма да последва примера на Гюров, който по думите му назначил "страхотни калинки и негодяи" в служебното правителство.

Караиванова уточни, че е учила в университета заедно с настоящия премиер за известно време. Отрече да е влизала в каквито и да било договорки. Що се отнася до "Магнитски", дипломатично каза, че ще изпълнява функциите си независимо и ще действа при рискове за банковата система.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Карина Караиванова, БНБ, служебно правителство

Още новини по темата

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

Нов регионален министър положи клетва в парламента
10 Март 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Гюров назначи първите зам.-министри
23 Февр. 2026

Бившият служебен министър призна "грешки от миналото"
22 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

Илияна Йотова призна, че има резерви към някои министри
19 Февр. 2026

Андрей Гюров: Служебното правителство не е политически проект

19 Февр. 2026

Румен Радев, ДПС-НН, ИТН и "Възраждане" не харесаха служебния кабинет на Гюров
18 Февр. 2026

Съдията Емил Дечев стана служебен вътрешен министър
18 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

Йотова обяви свои условия за приемлив състав на кабинет
12 Февр. 2026

Гюров ще поиска мерки срещу "узурпатора на прокуратурата"
12 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?