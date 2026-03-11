Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?

След първите месеци от въвеждането на еврото сигналите от граждани и фирми остават важен източник на информация за това как правилата се прилагат на практика. Преходът протича спокойно, но в ежедневието продължават да се появяват отделни случаи на объркване, неточности или нарушения. Именно затова институциите поддържат активни канали за обратна връзка, а подадените сигнали имат ключова роля за поддържане на прозрачност.

КЗП получава сигнали, свързани с неправилно двойно обозначение на цените, несъответствие между сумите в евро и левове, неправилно закръгляване или необосновано увеличение на цени. Това са случаи, при които потребителите могат да забележат разминаване още на етикета или в касовата бележка.

Тези сигнали не означават непременно масови нарушения, но показват къде има нужда от допълнителен контрол и проверки и позволяват на КЗП да реагира по-бързо.

Контакти на КЗП:

Телефон: 0700 111 22

Имейл: [email protected]

Националната агенция за приходите разглежда сигнали при съмнения за необосновано увеличение на цени и нарушения при отчитането.

Контакти на НАП:

Телефон: 0700 18 700

Имейл: [email protected]

Сигналите към БНБ са свързани с дейността на банките и обмена на левове в евро. Включват въпроси за прилагането на фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, начина на двойно обозначение по сметки и документи, както и условията при обмяна на по-големи суми.

Подобни сигнали са важни, защото БНБ има ролята да следи дали банките прилагат правилата еднакво и прозрачно и дали клиентите получават коректна информация.