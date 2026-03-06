Хороскоп за петък

Овен

Денят е важен за намеренията и деловите ви планове. Уговорете срещи, довършете започнатото, но не започвайте днес нови неща. Полагайте основи, търсете съмишленици и партньори. Днес ще ги намерите и напрежението изведнъж ще спадне. Дори непознати и неангажирани във вашата дейност ще ви помагат. Говорете за амбициите си, за плановете си и те ще бъдат приети. Тези, които не са обвързани, могат да си позволят малка авантюра.

Телец

Ще получите предложение за допълнителна работа, но поискайте срок за размисъл. Предложението е примамливо, но сте длъжни да откриете подводните камъни - има такива. Съсредоточете усилията си в заплануваните срещи, ако работите в собствен бизнес. Ако сте на заплата, никъде не си позволявайте нищо рисково - нито дейности, нито изказвания. Подгответе си за вечерта приятни часове с любимия човек или с цялото си семейството си.

Близнаци

Съдбата ви дава възможности да коригирате грешки, да направите преглед на постигнатото, на решенията си и да довършите започнатото, като стабилизирате достигнатото. Пресявайте всяка информация, която ще достигне до вас. Преценявайте всяко предложение, всяко писмо или документ, дошъл на бюрото ви - гледайте под лупа. Бъдете тактични, но честни. Денят днес е зареден с особена сила, затова, където има нужда от тежки или сурови думи - кажете ги.

Рак

Има голяма вероятност да ви се обадят с делови предложения - приемете ги. Ще са много изгодни и във вашата делова област. Ще ви върви на спорове - ще ги печелите, дори да са за имот с роднини. Потиснете импулса си да критикувате, независимо към кого е насочена критиката ви - особено ако е към колегите и половинката ви. Размислете за личните си връзки и намерението ви да прекратите една - може би не всичко е загубено. Успехи за хората на перото.

Лъв

Днес е полезно да шумите около себе си, да убеждавате другите в правотата си - ще го приемат. Каквото започнете, ще реализирате лесно. Срещите ви ще са успешни и много от тях ще са на крачка от подписи за сделка. Спрете се за малко, преценете какви са вашите задължения към другите и ги уредете. Проследете данъчните си документи, вземанията и плащанията си, ревизирайте намеренията си и ще намерите най-правилното решение.

Дева

Не е изключено днес някой да ви наблюдава отстрани и да ви преценява. Не можете да се скриете. Ще чуете приказки по свой адрес, не се впечатлявайте много, не търсете обяснение, ще стане смешно. Възможен е проблем с документ, - нищо важно и страшно. Или ще имате някакъв здравословен проблем, или ще направите нещо, което ще ви навреди. Петъчната вечер е пълна с изненади. Денят ви ще е тежък, но следобед напрежението се изпарява.

Везни

Съвсем неочаквано днес ще се утвърдите на място, където сте били обсъждани, но забравени. Това ще повлияе на бъдещия ви професионален живот. Ще се появи благоразположен покровител, който ще ви създаде условия да разгънете всичко, на което сте способни в момента. Изненадата за вас е почти толкова голяма, колкото и за колегите ви. Това ще ви постави в центъра на приказки и сплетни, но не бива да се стряскате. По-добре работете внимателно.

Скорпион

Движите се на ръба на риска. Предизвиквате колеги и партньори, болестите си, съдбата. Тя няма да ви го прости, ако не се погрижите за себе си сами. Не постъпвайте необмислено, не се натоварвайте прекалено, не пътувайте, не бързайте да приключвате сделки просто защото са се проточили дълго, не се намесвайте и не позволявайте други да се намесват в работата и живота ви. Мислете трезво, действате точно и ще разберете, че сте достойно оценени.

Стрелец

Бъдете смели

Работете в колектив. Насрочете обсъждане на дейността ви, на плановете ви, на идеите за разширяване на дейността ви. Не е задължително да се съгласите с други предложения или с това, което чуете, но изказаните становища ще ви донесат полезна информация. Това е ден, в който ще уредите и нещо важно, а и ще получите подкрепа от непознати и познати, дори съвсем случайни хора и разговори ще ви ориентират в бъдещите ви решения.

Козирог

Деловата ви дейност дори днес, в последния ден от работната седмица, е много успешна. Завършвате всичко, което сте решили. Не бързайте със срещи и уговорки за следобеда. Друг ще спечели, ако много се престаравате на работното си място. За някои денят започва с разочарования - не се сбъдват очакванията му, но ще завърши очарователно. Каквото направите, ще е добра основа за следващата седмица. Вашата дума ще се чува, ориентирате се точно.

Водолей

Неочаквано пътуване ще ви помогне да закрепите бизнеса си, да спечелите нови партньори. Нещо недовършено ще се опитате да приключите в този петък, но ще бързате и грешите. Отложете го за следващата седмица. Спестете си нервите и разтакаването по различни ведомства, когато можете да го направите много по-лесно в понеделник. Най-хубавото идва за вас вечерта с любовта ви. Вземете от живота глътката радост и щастие, които са отредени за вас.

Риби

Не си слагайте спирачки, амбицията и желанието ви за работа расте и ще ви обхванат изцяло. До обяд като че ли сте застраховани от грешки и неприятности, всичко, което планирате, предприемете или завършите, ще бъде сполучливо и много полезно лично за вас. В следобедните часове не започвайте нови неща, не уреждайте отношения, не търсете партньори. Не пропилявайте шансовете си, които са ви донесли успехи досега. Не взимайте прибързани решения.