Хороскоп за вторник

Овен

Дори и да изпаднете в трудна ситуация, опитайте се да овладеете мрачните си чувства и мисли, защото те до нищо положително няма да ви доведат. Структурирайте по такъв начин своята програма, че да можете с малко усилия да постигнете по-добри и качествени резултати. Не влизайте в противоречие с колеги и делови партньори. Излизайте от офиса за делови срещи само ако сте сигурни, че това ще увеличи придобивките ви по един или друг начин. Към края на деня ще можете да постигнете яснота по редица въпроси, които в последно време не ви даваха покой.

Телец

Вторник се очертава благоприятен в интимен план и с акценти върху обществената и професионалната ви дейност. Мнозина ще имат и доста контакти, и то може би предимно с млади и с успели хора, като някои от срещите ще бъдат абсолютно неочаквани. За други са вероятни срещи с интересни и привлекателни представители на противоположния пол. Ако сте започнали нещо голямо миналата година и се нуждаете от помощта на влиятелни хора, то днес направете стъпки. Ще сте в състояние да представяте успешно и да защитавате собствените си планове и идеи. Премислете деловите промени и не избързвайте със съвети.

Близнаци

Днес в отношенията си с хората наблизо около вас не бъдете прекалени моралисти и съдници каквото и да се случва, защото вие добре усещате, че всеки си има собствена линия в живота. Мнозина ще имат възможност да се учат в процеса на това, което правят, да анализират и коригират в ход действията си. На брачния си партньор може да се доверите, той може да ви помогне, включително и с идеи за скритата природа на нещата около вас, но не му възлагайте все пак прекалени задачи и очаквания. По правило се радвате на добро здраве, но не прекалявайте и не стигайте до ексцесии, за да не си докарате сами болестите.

Рак

Днес можете да постигнете значителен личен и професионален напредък и да планирате и осъществите необходимите действия. Ще ви подпомага изостреният ви стремеж за осигуряване на финансовата ви база и благополучие. Същевременно ще ви влекат и удоволствията. Занимания с любима дейност и деца също ще ви носят радост. Ако работата ви е свързана с някакви опасности, бъдете много внимателни. За професионалната си изява и повишаване на квалификацията можете да включите успешно целия си интелект и възможности. Успешни професионални изяви ще имат хората на изкуството.

Лъв

Вторникът се бележи с първите нови неща, за които отдавна правите планове и които трябва да обмислите още веднъж. Налага се да помислите също върху поведението на роднина, който в последно време ви досажда. При мнозина от знака се открива нова възможност за пътища, на които ще могат да решават успешно бизнес въпроси и да сключват сделки. Някои ще трябва задълбочено да обмислят поведението на дете, което иска да е самостоятелно и да разполага с повече пари. Очаквайте предложение за допълнителна дейност, от която ще получите и допълнителни възнаграждения. Ще си осигурите необходимите ви пари, ще пътувате.

Дева

Макар по принцип да не обичате критиката, днес мнозина от вас ще трябва да се вслушат в нея. Пазете се от хора, които ви дават лъжливи обещания, а и вие самите не бива да давате такива. Около обяд някои ще имат неочаквано напрежение. Като цяло обаче представителите на знака ще имат и шанс за печалби, за разумни действия, за промяна на офиса. Съдбата ще ви даде и шанс да победите особа, която се бърка в живота ви. Мнозина от вас днес стъпват здраво на крака. Въведете порядък във вашите документи, защото има опасност от ревизия, която е добре да ви завари напълно подготвени. Ако искате да започнете нов бизнес, обмислете го внимателно.

Везни

Вторникът ще направи мнозина от вас по-приветливи и контактни. Хората, които се занимават с бизнес, днес няма да имат повод да се похвалят с кой знае какви успехи. Бъдете убедителни. Телец и Дева ще изиграят положителна роля за представителите на знака. Пазете се от ласкатели. Повечето от вас ще бъдат закриляни от съдбата и ще усещат, че късметът е около тях. Ако се организирате добре, ще преодолеете затруднението си от многото работа, но вашата натовареност няма да ви пречи да решавате финансовите си въпроси. Може да се наложи да се разделите с личност от вашия екип. Ще продължите да работите, и то с голям успех.

Скорпион

Труден ден за представителите, родени под този зодиакален знак. Възможно е да преодолявате голям брой ограничения, наложени ви от обстоятелствата или средата, в която работите. Ще трябва да увеличите темпото на работа, за да можете да приключите с всички планувани инициативи. Използвайте усета си към красивото, за да внесете по-голям уют в дома си, а и да можете да почувствате по-осезателно отминалите празнични дни. Препоръчително е да следите внимателно приходите и разходите си, като се опитвате да не харчите ненужно. Вероятно е да имате разходи около ремонтни дейности или битови неуредици.

Стрелец

Предвидете до абсолютна точност от какво се нуждаете днес и така ще успеете да овладеете положението, без то да излезе извън финансовия ви контрол. Опитайте се да не се доверявате лесно на нови особи във вашето обкръжение, колкото и мили да ви изглеждат те сега. Залагайте на приятелите, които познавате от дълго време, защото така можете да сте сигурни, че споделеното от вас няма да бъде използвано против вас. На фона на работата ви като че ли в любовта ще можете да се радвате на безоблачен ден, но всичко зависи от дипломатичните похвати и желанието ви да се справяте с трудностите, без обезателно да тропате с крак.

Козирог

Днес мнозина от вас ще продължат да си доставят радост с дребни жестове на внимание. Активността ви ще е чувствително завишена и едва ли ще разполагате с достатъчно време за всичко, което сте планирали. Концентрирайте се върху нещата, които са приоритетни за вас, и избягвайте компанията на особи, които само ви натоварват със собствените си проблеми. Заложете на положителните емоции, които ще ви карат да се чувствате истински щастливи. В случай че погледнете през розовите си очила на живота, ще съумеете да се отърсите от натрупаното до момента напрежение, породено поради една или друга причина. Отворете широко вратите на дома си за обичаните от вас приятели и роднини.

Водолей

Ако имате възможност, се наслаждавайте на възможността да почивате така, както намерите за добре, без да се съобразявате с чужди капризи. Някои от вас ще се насочат към ново обединение от професионален характер, а други ще имат желанието да се обвържат и в личната сфера. Напълно възможно е да се опитате да промените тактиките за увеличаване на парите си. Не се страхувайте от новото, а се опитайте да черпите с пълни шепи от възможностите, дадени ви от съдбата. Избягвайте раздвояване на вниманието в любовта, особено ако сте обвързани. При всяко едно положение обаче е необходимо да отделите време за пълноценен отдих и сън.

Риби

И днес ще се стремите към развлечения, но не прекалявайте с тях, тъй като могат да имат и негативен ефект върху вас. Това може да стане реалност, ако се предадете в плен на импулсивността, на което понякога сте склонни. Като цяло за представителите на знака през четвъртия ден на година основните тенденции са свързани с вашата обществена активност, професионални изяви и взаимоотношенията с партньорите по брак и по бизнес. Има известна тенденция да решите да работите повече за другите, отколкото за себе си. Ще се чувствате най-добре в уюта на дома. Ако са ви необходими енергия и пробивност, то ги имате предостатъчно.