седмичен хороскоп

Овен

Наблюдателни и предпазливи

Не се страхувайте, че нещата, към които се стремите, ще се изплъзнат от ръцете ви. Ако сте по-постоянни, нищо такова няма да се случи, а дори има вероятност да получите повече от желаното. В понеделник и вторник много ангажименти ще ви принудят да се обърнете за помощ към приятели. В сряда ще имате важен за бизнеса ви разговор, а в петък - покани за събирания през почивните дни. През седемте дни ще се наложи да демонстрирате професионализма си. Нямате много време за губене. Родените през март ще имат силна професионална изява и това ще им донесе вяра в справедливостта. Ще изживеете радост около деца. Родените през април трябва да са внимателни със здравето си, а в работата да са много предпазливи, защото задкулисни игри могат да ги изненадат неприятно. Няма да ви навредят, но ще ви опънат нервите до крайност.

Телец

Добри шансове за реализация

Ще имате трудности през този период, но ще успеете да направите това, което сте решили. На работното си място и в професионалните ви кръгове има хора, които ви недолюбват, но опитите им ще останат напразни. Имате добри шансове да се реализирате на две места. На повечето от вас, които се занимават със собствен бизнес, ще се наложи да посрещат хора от път или самите те да пътуват. Ще имате срещи с добронамерени личности. В офиса имате дразнител, но не му позволявайте да ви разваля настроението. Скорпион ще се помъчи да ви дава съвети и да ви ръководи. В понеделник настроението ви ще се развали от приказките на личност, която не знае какво иска, а във вторник разногласия със съдружника ще ви напрегнат. Помъчете се да ликвидирате напрежението. Ще ви притесни и известие от близък човек. За сметка на това малко неочаквано пътуване ще ви направи щастливи.

Близнаци

Намирате каквото търсите

Много ви се почива, Близнаци, но за вас е важно през тези дни да работите целеустремено и упорито. Седмицата няма да е от най-лесните, но пък ще е плодоносна и за по-далечното бъдеще. Ще трябва да се примирите, че някои от намеренията ви няма да се осъществят. Юнските Близнаци да са по-внимателни при спорове. В понеделник ще имате неприятности, свързани с документ. В сряда и петък някои срещи ще ви накарат да се задълбочите върху организацията на работата си и поемането на нов ангажимент. Може да се наложи да промените нещо около някоя от плануваните задачи. На родените през май ще се наложи да решават семеен въпрос. Някои от вас ще пътуват извън страната. Дните не са много благоприятни за личния ви живот. Ще се раздвоите по някакъв повод, но ще се наложи да решавате бързо. Ще се срещате и ще разговаряте с личност, която има отношение към вашите делови работи.

Рак

Вслушвайте се, но решавайте сами

Ще ви затрупат разговори и срещи. Събитията ще следват едно след друго. Дните ще са много силни за юнските Раци, но не е изключено някои от тях да попаднат в някаква неудобна ситуация. Още в понеделник ще разберете, че късметът работи за вас. В сряда и четвъртък ще проведете важни срещи за бизнеса ви. В петък като че ли напрежението ви ще е най-голямо, но ще е за нещо добро. Бъдете много внимателни, не се поддавайте на интриги и на приказки на хора, които вече са ви създавали проблеми. Вслушвайте се в съвети, но дръжте всичко в ръцете си и сами вземайте решения. Това е пътят да стъпите още по здраво и стабилно на професионалното поприще. Добри материални възнаграждения няма да ви липсват. Юлските Раци ще имат възможност да разширят бизнеса си. Не бива да рискуват, особено с непознати партньори. За всички от знака е важно да не действат хаотично.

Лъв

Проблеми, безпаричие и трудности

Ще се чувствате нестабилни, настроението ви ще се мени непрекъснато и това ще ви създава напрежение в отношенията с околните. Добре е да не се поддавате на негативните си реакции, ако не ви се иска да засилвате неудачите си. Родените през август ще имат проблеми с пари и трудно ще ги преодолеят. Ще се наложи да преглътнат и един неуспех. Юлските Лъвове ще са по-свободни и ще си поставят за цел да решат през този период важен за бизнеса им въпрос. Дните са важни за кариерата и развитието на бизнеса им. В понеделник и четвъртък ще имате възможности да проведете важни разговори, дано използвате добре тези възможности. Няма да си губите времето, но не бива и да тичате на място. Вероятно ще пътувате заради бизнеса си. Във вторник се налага да сте внимателни в приказките си, защото има опасност да говорите не каквото трябва и не пред когото трябва.

Дева

Имате това, за което се борите

Родените в знака ще имат разнообразен период. За повечето Деви тези дни са силни. Мнозина ще получат това, за което се борят. Късметът ще е над рамото ви и ще ви направлява. Много септемврийски Деви ще са поканени на среща, която ще им открие нови пътища. През периода ще решите проточил се във времето имотен въпрос. Във вторник и петък ви предстоят напрегнати делови разговори. В четвъртък ще разрешите делови проблем. Родените през август ще са с успешна работна седмица. Може би през нея ще се наложи да премислят и допълнителна дейност, пряко свързана с обичайните им служебни ангажименти. Много от тях ще пътуват и в тези кратки пътувания ще срещнат нови партньори и нови възможности. Ще получат неочаквани пари. Периодът за всички е добър за създаване или за заздравяване на интимни връзки. Конкурси, изпити, интервюта за работа - особено за септемврийските Деви, ще бъдат успешни.

Везни

Не отлагайте важни решения

В деловата ви дейност има задачи, чието привършване се налага да се ускори. Това ще ви създаде известно напрежение. Ще трябва да поизбързате и с някои решения в личния си живот. В средата и края на седмицата ще се окажете център на внимание. Ще решавате проблеми, свързани с дома и семейството ви, но всичко, което правите, ще завършва добре и ще бъде за добро. В понеделник, сряда и петък ще се наложи да проведете срещи, важни за бизнеса ви. В четвъртък на много от вас ще се наложи да обърнат внимание на близките си. Септемврийските Везни ще се занимават и бързо да решат неприятен проблем с дете. Родените през октомври ще се радват на приятно известие, свързано с личния им живот и ще постигнат стабилизация. Подобрява се материалното ви състояние. Бъдете по-пестеливи. Много от вас ще имат нужда от повече пари, макар че тези дни са период на стабилизация.

Скорпион

Напрегнати дни, опасност от измама

Периодът е напрегнат за вас, Скорпиони. Много от родените през ноември ще се чувстват потиснати, предадени от колеги и съдружници. В понеделник и петък ще се наложи да обмислите неща, свързани с деловото ви бъдеще. Има нещо, което се изплъзва от ръцете ви. На ноемврийските Скорпиони се налага да помислят повече върху едно предложение за нова дейност. Родените през октомври ще решат имотен наследствен въпрос. Ще се справят и с някаква нестабилност на работното си място. Трябва им малко повече дипломация, особено към близките хора. Октомврийските Скорпиони да се пазят от руса жена, която не им е много близка, но може да им причини неприятности. Много от вас, Скорпиони, ще са жертва на измама, която ще ви принуди да решавате материални въпроси. Ще имате възможности за добри покупки и продажби. Предстоят ви приятни срещи с колеги и пътувания в страната.

Стрелец

Обградени сте от внимание

Очаква ви хубава седмица, изпълнена с успехи. Не се подвеждайте по приказките на жена, която ще се опита да интригантства. Ще се радвате на вниманието на околните, на колеги и приятели. Дори непознати ще бъдат приветливи и любезни с вас и ще излъчват доброжелателност. Постигате много от желанията си, както и важна делова цел, към която се стремите от доста време. Светско събиране ще ви сблъска с интересни хора. Колегите ще ви демонстрират уважение и доверие. В понеделник и вторник ще имате голямо натоварване, но ще се справите, не бива да се съмнявате в силите и способностите си. В петък ще се наложи да се съсредоточите върху делова среща. Бъдете по-търпеливи, научете се да изчаквате подходящия момент за решаването на материални проблеми. Един такъв материален въпрос ще се уреди блестящо. В четвъртък ще ви поканят на важен разговор, свързан с бъдещето ви.

Козирог

Силни и самоуверени

В последните седмици домът ви остана на втори план и ще трябва да се заемете с него. Деловите ангажименти ще се уреждат по-бързо и успешно. Ще се наложи да сте деликатни в интимна връзка, която в последно време върви трудно и като че ли се изпразва от съдържание. Това ви кара да мислите, че раздялата е неизбежна. Родените през декември да са внимателни с нов строеж и имотни проблеми. Ще имат неприятности и от личност, която ще се опита да им подлее вода в деловата дейност. Януарските Козирози ще са по-стабилни, с по-добри и по-редовни печалби. Тонусът им ще е повишен, здравето им ще се стабилизира. В понеделник не насилвайте решения и ангажименти в деловата си дейност. Трябва да обмислите професионалните си задачи по-задълбочено. В четвъртък организирайте среща с колеги и личности, които ще са в състояние да ви помогнат за по-успешен бизнес.

Водолей

Правете каквото сте решили

Вървете уверено и неприятностите ви ще намаляват. Много срещи и голямо натоварване ще са причина да оставите дома си на втори план. Помислете за бъдещето на дете, което се нуждае от вашата помощ. Родените под този знак ще имат възможност да започнат нещо, което отдавна привлича вниманието им и интереса им. Родените през януари ще имат проблем със здравето на човек от дома им. Бъдете внимателни с хората, с които контактувате ежедневно, много зависите от тях. Във вторник ще имате голямо напрежение. В сряда ще се срещнете с личност, която ще ви информира за нещо ново от лагера на ваш конкурент. Февруарските Водолеи ще уловят измама и ще им стане крайно неприятно. Петък ще е много натоварен ден. Някои от вас ще пътуват. Ще имате разговори, но и възможности за промяна. Направете каквото сте решили, но само ако сте го обмислили добре.

Риби

Настройте се за промени

Притесняват ви приказки, които могат да станат реалност. Не позволявайте да ви настройват негативно. През тази седмица може би ще решите въпрос, който засяга деловата ви дейност, работата ви и колектива, с който работите. Възможно е да настъпят промени, при това да не са малко. Родените през март имат шансове да намерят изход от ситуация, свързана с материален въпрос или с офис. Ще откриете каквото ви трябва и нещата ще потръгнат. Родените в периода 1-11 март трябва да са по-внимателни в отношенията си с хората и да не командват. На родените през февруари ще се наложи да се срещнат с хора, свързани с тяхната бъдеща кариера. Мъжете ще имат възможности да пробият в личен и в делови план и много от тях ще се радват на предложение, свързано с деловата им дейност. Налага се да положите повече грижи за дете, което сега кове бъдещето си. В сряда, четвъртък и петък мнозина ще са целодневно заети, но ще бъдат щедро възнаградени.