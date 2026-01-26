седмичен хороскоп

Овен

Златен шанс

През идващата седмица не е изключено да се сблъскате с необходимостта от задълбочено осмисляне на даден факт и прецизирането му. Ще имате много контакти, които обаче ще са по-скоро за решаване на проблеми. През почивните дни може спокойно да си отдъхнете и да се отпуснете. Отделете повече време на любимия си спорт. През уикенда ще ви зарадват новини. За вас седмицата ще започне с примамливо предложение, което ще бъде увенчано с подписване на договор за дълготрайно сътрудничество във вторник. Характерни за периода са пътувания и редица контакти, които имат отношение към вашите дела и позволяват нови материални придобивки. Планетите ви гарантират успех във всяко начинание. Сряда ще зарадва мнозина от вас с важно съобщение. В четвъртък започвате да работите по подписания във вторник проект. В петък отново ще бъдете зарадвани с материални придобивки. Има опасност обаче от ядове от домашно естество.

Телец

Пълна сполука

Не пропускайте през тази седмица да анализирате деловия си живот. За да имате пълна сполука, е необходимо да отстраните някои слабости и пречки и тогава ще имате успех във всичко. Мнозина от вас ще си осигурят добри позиции в деловите кръгове благодарение изпълнението на важен делови проект. Всичките дни ще се окажат печеливши за вас, най-вече по отношение на парите ви. Имате късмет и ще ви върви във всичко. Успех през седмицата ще имат спортистите и учените, както и всички хора, верни на хобито си. В днешния ден на мнозина предстои утвърждаване на деловия си напредък, а неделята ще им позволи творческа изява. Тя обаче може да донесе ядове, ако не се предпазите от негативни настроения. Понеделник ви дава шанс за ново начало. Вторник е благоприятен за печалби, каквато всъщност се оказва и сряда. Четвъртък е напрегнат, а в петък ще достигнете до разбирателство с някого.

Близнаци

Укрепвате се на върха

Тази седмица ще премине неусетно за вас. Активността ви ще бъде изразителна както в службата и дома, така и при решаването на лични въпроси. За голяма част от вас дните до петък ще се характеризират с придобивки. Запазете присъствие на духа и се опитайте да предвидите ходовете на противниците си. Направете всичко, за да избегнете битката с тях, а също и до ненужните допълнителни проблеми. Не е изключено и да се сблъскате с трудности, които ще ви разколебаят. Като цяло обаче звездите ви вещаят повече успех, отколкото неприятности. Те бързо ще отминават и скоро ще се оказвате на гребена на вълната. През уикенда ще бъдете с приятна компания. Събота ви предоставя възможност за интимни контакти. В неделя ще ви зарадва новина. Някои ще пътуват. Понеделник и вторник са неприятни. Пазете се от скандали. В сряда ще обмисляте ситуация от лично естество. Труден и нервен се оказва и четвъртък. Петък ще е хубав за достигане до разбирателство с някого.

Рак

Не се отпускайте

Ако действате стегнато и безкомпромисно по всички задачи, които ще се наложи да решите, седмичният период ще бъде успешен. Инерцията е лош съветник и по всяка вероятност ще посети някои от зодията през седмицата. Не се отпускайте, успехите са пред вас. Седемте дни пред вас ви дават възможност за парична реализация. Опитайте да преодолеете умората, за да успеете да привършите започнатото. За някои е вероятно запознанство с човек от бизнеса, което ще е причина за внезапно пътуване. Седмицата е подходяща за купуване на недвижима собственост. Юристи и медици ще получат заслужена награда за труда си. Възможни са проблеми със здравето, обърнете повече внимание. Събота е благоприятна за материални дела, а в неделя се очертават контакти. Понеделник ще премине успешно, а вторник ще ви зарадва с делово известие. В сряда ще действате активно и ще имате контакти с административни ръководители или с юристи. Четвъртък ще ви донесе парични печалби, а петък е натоварен със задачи.

Лъв

Бъдете самоуверени

Всички от зодията имат шанс да се реализират по нов начин или просто да поставят ново начало в развитието си. През тази седмица повечето от вас ще приключат с изпълнението на важен проект, но трудът им ще бъде възнаграден по-късно. Не се страхувайте, че ще заседнете във финансов риф. За мнозина не са изключени парични придобивки и неочаквани срещи. Други ще трябва да направят кратък път. Като цяло всички дни са много добри за провеждане на преговори. Работата, с която сте се заели, ще ви донесе добър, и то постоянен доход. Част от хонорара може да получите в аванс. Периодът се характеризира с успешни делови контакти. В днешната събота избягвайте конфронтацията вкъщи, а неделята е за отдих и развлечения. Делови контакти определят понеделник, а вторник ще бъде емоционално обвързан. Сряда се оказва по-спокойна, а в четвъртък ще действате мощно и енергично по задачите си. Петък се свързва с пътуване и делови успехи.

Дева

Задават се промени

Звездите ви дават шанс да започнете нещо ново през тази седмица. Вероятно ще се наложи да преговаряте с други хора по този въпрос. Временно се откажете от луксозна почивка или от пътуване до екзотично място. Сега за вас е добре да направите някои промени в организацията на работата си. На първо време е необходимо щателно да прецените всичко, с което разполагате като позиции и предимства, и да пристъпите към реорганизация. Ако сключите договор, е необходимо да се съгласите на компромиси. Звездните влияния обаче ви предопределят успех във всички области. Това се отнася най-вече за парични придобивки. Към края на седмицата ще сте много натоварени и се пригответе за активни действия. Родените в края на знака да очакват радостни съобщения. Съботата отново ще бъде печеливша за вас. В неделя се отдайте на любимия човек. Понеделник ви предоставя нови предизвикателства, а вторник се оказва доста емоционален. Сряда ще ви радва с успех. Четвъртък ви изяснява важен въпрос. В петък ще пътувате.

Везни

Застраховани срещу неуспехи

Едва ли трябва да се притеснявате от евентуален неуспех през идващите седем дни. Такъв няма да има. Ще сте зарадвани от новини за бизнеса ви. Ще бъдете натоварени с допълнителна работа и ще трябва да стоите до късно в службата си. Понеже сте претрупани с всевъзможни задачи, ще трябва да отложите срещи с приятели и да пожертвате личните си планове в интерес на службата. Не бъдете недоволни. Трудът ви ще бъде възнаграден пребогато. А това ще ви даде възможност да се сдобиете с нещо ценно за дома. Няма да сте лишени от късмет, ще се радвате на доброто развитие на делата ви. Не са изключени и напрегнати дни, но възникналите проблеми ще се решат безпрепятствено. За едни уикендът ще е спокоен и ведър, докато други ще се отдадат на бизнес планове и стратегия. Понеделник е труден. Пазете се от заблуди и самоизмами. Във вторник ще проявите много мнителност и недоверие. В сряда се очертават хубави новини. Четвъртък е благоприятен и носи успех, но петък идва с проблеми.

Скорпион

Пълна реализация

За вас седмицата ще се характеризира с подем. Ще повярвате в пророческите си способности, когато деловите прогнози се сбъднат. Следвайте вътрешния си глас в бизнеса. Звездите ще ви помогнат да се преборите с трудностите и ще започнете реализация в ново направление. За някои не е изключена голяма промяна в делово отношение. Други ще бъдат подложени на любовни терзания. Работещите с администрация ще бъдат ангажирани с набавяне на документи или подредбата им. Подкрепата на околните и доброто им отношение ще ви дадат стимул за по-добра и ефективна работа, а това ще се отрази и на размера на печалбата. Събота е хубава, а неделя ви носи новини и предложения. В понеделник ще се заемете с реорганизация. Вторник е тежък. Сряда ще ви радва с успех, което в не по-малка степен важи и за четвъртък. Петък е малко потискащ.

Стрелец

Подложени на напрежение

Предна позиция през седмицата заемат контактите по финансови и материални въпроси. През всичките дни обаче ще бъдете нервни и напрегнати. Партньори няма да изпълнят обещанията си, уговорена среща няма да се състои, делови планове ще се объркат. Ако се притесните и изпаднете в паника, нещата още повече ще се усложнят. Опитайте се да го преодолеете. Личният си живот ще изтласкате на задна позиция, но за момента това е наложително, защото другите ви задължения са доста по-важни. С удвоени сили ще действате още в понеделник. Вторник се свързва с радостни новини от служебно естество. В сряда бъдете по-сдържани. Четвъртък ще е ден за надежда. Ще имате успешни контакти. Опитайте се да влезете във връзка с хора, които могат да ви помогнат. Петък на мнозина ще донесе паричен успех, но не е изключено той да е придружен от важна информация, която по-късно, най-вероятно до края на месеца, ще ви е от полза. В събота и неделя - любовни неприятности.

Козирог

Открива ви се нов шанс

Мрачното настроение от предишните дни ще бъде напълно изтрито. Звездите ви вещаят успешна изява и реализация във финансово отношение. Късмет ще имат хората, които работят в сферата на финансите. Търговците ще получат печалби от краткосрочни сделки и ще успеят да разширят бизнеса си. За голямо съжаление мнозина от знака ще са склонни да отлагат делата си, оправдавайки се пред себе си, че действат по други, по-важни задачи. Вероятно те ще са подвластни на влияние, което им действа отпускащо, но за тях би било по-добре, ако го преодолеят. Очертава се и спречкване между роднини, но намесата на близък ще го разреши благоприятно за вас. Едва към края на седмицата ще си отдъхнете и мнозина ще бъдат зарадвани с делови съобщения. Събота е трудна, а неделя ще ви зарадва с известие. Понеделник е благоприятен в служебен план. Контакти определят вторник, а сряда е плътно ангажирана със задачи. Запознанство характеризира четвъртък, а петък носи любовен и материален успех.

Водолей

Отговорна работа

За вас се очертава ползотворна седмица. Като правило за всички тя ще донесе по всички въпроси, които ви вълнуват - в преговори и за парични придобивки. Не е изключено някои от вас да бъдат зарадвани от подарък. През цялото време може да разчитате на пълна подкрепа от вашите колеги или от приятелите си. Няма да мине съвсем безоблачно и ще трябва да преодолявате трудности, но ще се справите. Мнозина ще спечелят от финансова сделка. Късметът в начинанието ще ви даде стимул повторно да рискувате. Деловите ви качества ще са оценени високо. Очаквайте да ви поверят отговорна работа. В днешната събота и утре ще търсите уединение, а някои ще се държат като обидени деца. Понеделник е спокоен и уравновесен, което за мнозина продължава и във вторник. Сряда носи новости. Не се колебайте да ги приемете. Четвъртък е доста тежък, а в петък ви предстоят силни емоционални вълнения.

Риби

Важни решения

През тази седмица ще се наложи да решавате важни финансови и делови задачи. Сега звездите ясно сочат, че вашето предимство е в личната ви активност. Ако положите повече старание, отплатата ви ще е реализация, която ще продължи до края на месеца. Успехът ви е гарантиран, но ще ви се наложи да претеглите добре всички "за" и "против". Чрез ползотворни контакти ще се доближите до нови възможности за разширяване на периметъра, в който действате. Родените в средата на знака ще са обхванати от съмнения и ще търсят подкрепата на надежден партньор. Важно е бързо да отхвърлите текущата работа и да се посветите изцяло на далеч по-важните делови срещи. Не се колебайте, а действайте. Плодотворни контакти и ново начало бележат уикенда. Понеделник е благоприятен и ви носи успех във всичко. Не по-малка благодат носят вторник и сряда, но в четвъртък ще проявите леност в делата си. Петък ви предоставя шанс за напредък в интересуваща ви сфера.