седмичен хороскоп

Овен

Трябва да се постараете

През цялата седмица у вас ще се съчетават амбиции и трудолюбие и това ще ви води до очаквани успехи. Без проблеми ще вършите по-трудните неща на работното място, което ще е подплатено и финансово. За да използвате на 100 процента възможностите пред вас, ще трябва обаче доста да се постараете, а не да чакате нещата да се наредят от стечение на обстоятелствата. Най-голяма вероятност да оставите добрите възможности да преминат покрай вас е, ако послушате интуицията си, която ще ви подлъгва, че всичко върви добре. Към края на седмицата любовта ще ви подскаже, че трябва да й отделите повече време, и ще решите, че можете за нейна сметка да пренебрегнете част от деловите си задължения. Никой не е застрахован от загуби, едва ли ще сте и вие. Днешният ден е благодатен, но утрешният носи негативни емоции. Вторник ще ви зарадва с делови новини. Чрез сила и воля ще се реализирате в сряда.

Телец

Трудно се оправяте с парите

С разочарование ще разберете, че през тази седмица трудно ще преодолеете финансовите проблеми. Най-доброто е да ограничите до минимум разходите си и да изчаквате по-добри дни. Всеки опит да спечелите повече ще обърква нещата и ще ви докара нови главоболия. Най-добре е да съсредоточите усилията си на работното място. Изпълнението на рутинни задачи може да ви донесе добри попадения. Отстоявайте мнението си, дори и да не сте изцяло убедени в правотата си. Проявите ви на характер ще респектират околните и те ще се отнасят с нужното уважение към вас. В интимния живот някаква случка ще ви хвърли в подозрения. Уикендът ще премине спокойно, а в понеделник ще осъществите контакти с влиятелни личности. Вторник е благоприятен за финансови действия, а в сряда ще постигнете мечтана цел. Четвъртък ви предоставя изгодно партньорство, а петък носи успех.

Близнаци

Залагайте на сигурно

През цялата седмица ще се наложи да сдържате чувствата си, които ще останат без взаимност. Като цяло седемте дни ще са по-скоро лоши, отколкото добри. Именно затова бъдете внимателни във всичко. Залагайте на сигурно и не предприемайте неща, в чийто благополучен край не сте убедени. Прекалената ви импулсивност и желанието непрекъснато да налагате своето може да ви докарат конфликти в семейството и с околните. Най-добре ще бъде да забравите типичния си недостатък да се съобразявате само със своите желания. Периодът е неблагоприятен за нови начинания, особено ако са свързани с пари и пътувания. Звездите изтъкват на преден план влиянието на собственото ви "аз", но мислите и действията ви ще са забавени. Любовни събития определят почивните дни. Трудно ще се мобилизирате в понеделник. Ще реализирате плановете си от вторник насетне.

Рак

Ориентирате се добре

През седмицата изцяло ще сте заети с професионалните си задачи. Ако работите самостоятелно, напълно оправдани са проявите на рачешката ви упоритост, дори и съчетана с инат, но ако зависите от други хора, вашите "оръжия" ще са тактичността и дипломатичността. След като се ориентирате добре в новосъздала се ситуация, най-важен ще се окаже организаторският ви талант. В интимен план няма да имате поводи за безпокойство. Възможно е за мнозина голяма част от седмицата да премине под знака на любовта. Чарът и флуидите, които излъчвате, няма да останат незабелязани. Ще имате чувството, че всичко е леко и достъпно. Доста нерви се очертават през уикенда. В понеделник ще действате с мощ. Вторник определя важен разговор от делово естество. Сряда ще бъде наситена с разнородни емоции. В четвъртък ще осмислите важни въпроси и ще достигнете до решение.

Лъв

В очакване

Седемте дни пред вас очертават тенденцията да се затворите в себе си заради неосъществените ви стремежи. В моментите, в които виждате, че трудно ще ги постигате, ще се чувствате напрегнати. Това може да е провокирано и от несбъднато увлечение. Ако постигнете сдържаност и не разкривате мислите си, особено на работното място, можете добре да работите. Характерно за вас ще е очакването за промени към по-добро. Не приемайте делови предложения, защото реализирането им ще се проточи и освен че ще ви сблъска с трудности, ще ви изнерви. В рутинната си работа няма да избегнете проблемите, затова поверете решаването им на колегите. Ще ви досаждат сплетни. Уикенда може да карате с понижено настроение. Благоприятен за лична реализация е понеделник. Вторник предизвиква притеснения по паричен въпрос. Новини и контакти характеризират четвъртък.

Дева

Не търсите компромиси

През седмицата обмисляйте всяка своя стъпка, за да не загубите престиж или пари. На работното място ще предпочитате рутинни дейности и няма да търсите компромисни варианти. Ще се стремите към признание, но този път някой друг ще обере лаврите. Ще бъдете възприемчиви към въздействието на хората около вас и това ще ви прави на моменти с бързо променящо се настроение. За да не се преуморите от емоции, избягвайте да се срещате с хора, които не са ви приятни. Предпочитайте приятелите си със здрава и силна психика и ограничете служебните си контакти до минимум. Семейната или създадената от интимния партньор обстановка ще ви накара да се отпуснете. В събота се очертават новини, а в неделя - приятелски контакти. Понеделник е труден, а вторник бележи началото на нов етап. Сряда ви носи притеснения по личен въпрос. Четвъртък и петък са благодатни.

Везни

Прояви на характер

Отдавна усещате, че сами не можете да постигнете успехите, които желаете. Нужни са ви нови контакти и идващата седмица ще бъде благоприятна. Ваш познат ще ви помогне да направите това, което сте си наумили, но няма да бъде безкористно. Новата перспектива ще ви накара да се покажете като добри професионалисти. Възможността за нови източници за попълване на бюджета ще ви накара да не жалите време и сили. Звездите сочат, че през този период шансовете ви за успех са изразени. Проявите на силния ви характер ще привличат околните. За тези, които все още не са открили своята половинка, седмицата пред вас обещава много промени от интимно естество. Противоречия и сблъсъци определят почивните дни. Новини по финансов въпрос ще получите в понеделник. Във вторник близък човек ще ви съветва. Сряда е трудна. В четвъртък нещо ще обърка плановете ви. Петък е успешен.

Скорпион

Изострени сетива

През седемте дни пред вас ще се занимавате с това, което ви интересува, и мисълта за проблемите на хората около вас ще е далече. Сетивата ви ще бъдат изострени и бързо и точно ще давате правилни оценки, ще поставите всеки и всичко на мястото му. Ще желаете да сте център на внимание и ще се стремите към признание. Авторитетът ви ще е по-значим, ако не сте толкова горди. Лоша шега може да ви изиграе склонността към драматизиране, което със сигурност ще накара околните да избягват вашата компания. Въпреки че сте пълни с енергия и желание за любов, съветът на звездите е да не започвате нищо интимно. Неблагоприятни са всички дела, свързани с контакти, ще трябва да разчитате на собствените си сили. Понеделник и петък са дните, определящи промяната. Вторник и сряда ви носят сполука, която в повечето случаи обхваща лични дела и въпроси. Четвъртък е труден и доста ядовит.

Стрелец

Своеволни

Темпераментът и своеволието ще бъдат доминиращи при вас. Сами ще вземате решения и сами ще се справяте с проблемите, без да се вслушвате в чуждо мнение, но пък няма да забравите да демонстрирате собствената си правота. Многото задачи, с които сами сте се нагърбили, ще ви карат непрекъснато да бързате, сякаш ще ви е нужна всяка секунда. За съжаление и най-дребните пречки ще преобърнат слънчевото ви настроение и желанието ви за работа може да изчезне за часове. И ако в желанието си за професионални победи намирате някаква мотивация, нещата в личния ви живот съвсем не стоят така. В любовта бързо ще се задоволявате и ще търсите нов обект на чувствата си. В дома и семейството ви по тази причина се очертават недоразумения. Понеделник ще бъде труден. Вторник ще ви донесе успех. Новини, но и неприятности са валидни за сряда. Петък е притеснителен.

Козирог

Губите доста време

Седмицата няма да се окаже важна за професионалната ви реализация и парите ви. Ще вършите нещата с амбиция, но ще ви липсват върхови моменти на реализация. На работното място по-скоро ще се занимавате с организационни въпроси, подготвящи нещо ново, отколкото с конкретни задачи, и ще губите доста от времето си. Това ще ви накара по-често да се вслушвате в мненията на хората около вас, преди да вземете някакво решение. Благоприятните възможности, които приемате като добрия си шанс, през всичките седем дни ще ви навестяват епизодично. За вас може да е трудно, но ще трябва да привиквате да проявявате повече умереност и такт. Това важи и за личния ви живот, като за мнозина не е изключена нова връзка, която обаче ще се развива с течение на времето. Съсредоточете се върху реалните си възможности и използвайте максимално шансовете си.

Водолей

Правият път не е най-късият

Приближаването на зимата, противно на очакванията ви, ще активизира силите ви и се очертава седемте дни пред вас да преминат в подем. Ще се опитате да направите нещо ново, ще виждате светли хоризонти, но дали ще ги достигнете, зависи от проявата на повече воля и мисъл. Вероятно ще се наложи да преговаряте с други хора по въпросите, които ви интересуват. Помнете, че за да достигнете това, което искате, не трябва да държите единствено на вашите желания, а да направите известни компромиси, без да изпускате целта. Към края на седмицата ще се окаже, че за вас правият път не е най-късият. Днешната събота е благоприятна, но утре негативните емоции преобладават. Желани приятелски контакти ще имате в понеделник. Подгответе се за напрегнати четвъртък и петък, в които неизвестността ще бъде ваш постоянен спътник, но в края на краищата ще успеете да решите проблемите.

Риби

Оставете други да решават

Всичко, което ще предприемете, е под знака на вашата двойственост. Може на пръв поглед начинанието ви да изглежда рисковано, но ако го огледате от всички страни, ще разберете, че опасността е единствено в това да промените консервативните си възгледи. Страхът от промяна ще "избива" в емоционална възбудимост. Ако непрекъснато пресмятате шансовете си, със сигурност ще изпуснете добрите възможности. Точно сега трябва да проявявате повече разум и предвидливост. Ако ви е трудно да направите това, оставете хората, на които имате доверие, да решават вместо вас. Със сигурност те ще ви посочат коя е вярната стъпка. Не проявявайте излишна скромност, ако се окажете в центъра на вниманието. Уикендът е труден и нервен. Активност и запознанства характеризират вторник и сряда. Повече работа ще имате в четвъртък. Петък е отреден за материални печалби.