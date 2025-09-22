Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Седмичен хороскоп

19 Септ. 2025
Pixabay

Овен

Премахвате стари пречки

Новата седмица се характеризира с много контакти и желание за стабилизация на повечето представители на знака. Допълнителните парични печалби, шанс за обединение и изглаждане на противоречията със заобикалящите ви, са нещата, в които ще успеете. Част от зодията ще насочат усилията си за премахване на пречките и противоречията, възникнали с интимния партньор. Ще постигнете успех, но според мен това едва ли ще задоволи борбената ви натура. Причините за липсата на спокойствие и душевен уют са далеч по-различни. След десетина дни ще преодолеете това състояние и ще навлезете в качествено нов период. През уикенда се очертават доста срещи и разговори с близки. Понеделник е спокоен, но във вторник се очертават сблъсъци. В сряда ще бъдете погълнати от работа, а петък ще ви радва с успешни приятелски срещи.

 

Телец

Хвърляте много сили

Отстраняването на възникналите проблеми, независимо дали в личен или професионален план, ще погълне много от силите ви. За професионалния живот и бизнеса това няма да е трудно, но относно личните стремежи, желанията и емоционалното възстановяване се запасете с търпение. Засилете чувството си за реалност и не се поддавайте прекалено на планове. Хубаво е да засилите активността си и да получите увереност, че ще имате някакви дивиденти за това напред във времето. В делови и финансов план успехите, макар и не такива, каквито ги очаквате, са характерни за мнозина. Новото през тази седмица е началото на промени. С това се характеризира уикендът. Те са лични, свързани най-вече с чувствата. Понеделник е ден за професионална активност. По-труден е вторник. В сряда имате шанс за подкрепа и реализация. За мнозина четвъртък и петък са посветени на успешния бизнес.

 

Близнаци

Владейте емоциите си

На пръв поглед всичко при вас върви добре и преживявате добри дни. В делови аспект ще имате известен напредък и сигурност, но в личен план съвсем не е така. Мислите и емоциите ви отново и отново ви връщат към отминали моменти. Вие сами си знаете какви проблеми ви тежат - по-важното е как да ги отстраните. Опитайте да се укрепите душевно и по-малко да вярвате на околните, колкото и добронамерено да се държат. Материалните стимули в тия дни са необходими и ще ги получите. Активизирайте се. Мнозина от знака са направили достатъчно контакти, но малко ще са ви от полза. Събота и неделя са дни за размисъл и за изработване на нова програма. В понеделник ще ви зарадва новина. Промяна в партньорството носи вторник. Останалите дни се характеризират с новини, парични постъпления, пътуване и разрешаване на въпроси от материално естество.

 

Рак

Очертава се много борба

Предстои ви доста работа, за да печелите в бизнеса или да се утвърдите на работното място поради новостите, които възникват там. В службата се очертават проблеми, но не са неразрешими. Сблъсъкът с трудности е неминуем, затова се подгответе предварително. Вкъщи е препоръчително да се владеете, за да избягвате допълнителните емоционални натоварвания, които се очертават като негативни. Това са нещата, които следва да коригирате, за да постигнете спокойствие и баланс в отношенията. Не разчитайте прекалено много на приятелите си. Мнозина от тях също имат проблеми. През уикенда ще ви се открие шанс за парични печалби. Понеделник и вторник откриват ярки възможности за напредък и реализация в интересуващите ви области. Сряда е противоречива и тежка. В четвъртък ще решите притеснителни въпроси, а петък ще ви радва с делови шанс.

 

Лъв

Бавен напредък

Мнозина от представителите на зодията нямат самочувствие заради делови проблеми, с които постоянно се сблъскват. Други от вас наблягат на срещи с близки и приятели и получават предложения, което пък прави труден избора им. Трябва да решите това в кратки срокове, което ще бъде напълно възможно през идващата седмица. Във всички случаи обаче е задължителна мобилизацията и концентрацията. През уикенда голяма част от вас ще се ангажират с пътуване, докато други ще проявят активност за повече пари. Понеделник ще ви донесе минимален напредък. Денят се отличава със силен късмет. Във вторник новините ще радват мнозина, а някои ще предпочетат интимните контакти. Сряда също носи хубави съобщения и успех в ангажиментите. Четвъртък се оказва преломен момент и определя нов делови развой, което за някои означава смяна на работа. Петък е ползотворен във всичко.

 

Дева

Защитавате каузата си

Вие умеете да защитавате каузата си и при необходимост да доказвате предимството си. Очертават се две направления, в които бихте могли да действате, за да постигнете равновесие. За едни от зодията това са материалният план и пряко реализираната от това домашна стабилизация. При други Деви въпросите са от емоционално естество. Мнозина ограничават личната свобода на интимния си партньор, което води след себе си куп недоразумения и препирни. Новата седмица е благодатна за постигане на намеренията ви с повече тактичност. Уикендът ще премине хармонично, ако сте умерени във всичко. Понеделник е успешен, но изисква много усилия. Във вторник паричен успех. Сряда ще бъде определена за важни контакти. Четвъртък и петък са дни със силна емоционална окраска, най-вече в любовта и чувствата.

 

Везни

Разрешавате заплетен въпрос

През новата седмица голяма част от вас ще достигат до яснота по въпрос, по който най-вероятно са хранили излишни илюзии. Това вероятно е станало не защото ви е липсвала логика, а защото често сте подменяли ценностите със стойности. Предлогът, естествено, е бил благородство, но през изминалото време нещата не са се променили към добро, а обратно. Чрез действията си през седмицата всичко ще попадне на мястото си. Периодът включва делови, материални и финансови ангажименти за преобладаващата част от представителите на зодията. Благоприятното развитие започва още от днес, когато няма да липсват засилени контакти и предложения. Не е изключено някои да достигнат до добри сделки. Понеделник ще бъде натоварен, а вторник носи печалби. Сряда е ден за борба и неотстъпчивост. Четвъртък е успешен, а петък ще ви радва влиятелна подкрепа.

 

Скорпион

Повече дипломация

Повечето от родените в този зодиакален знак ще проявят активност в материалните дела през седмицата. Тя ще е достатъчно благоприятна за вашата делова реализация, а от печалби би могла да ви лиши само личната ви незаинтересованост или липсата на достатъчно активност. Мнозина имат възможност да подновят договор или да сключат нов. Ще се сблъскате с трудности в професионален план, а за отстраняването им трябва да сте по-дипломатични. Проблеми се очертават и при бизнесмените, които най-вероятно ще имат сблъсъци с партньори. В понеделник почти всички от знака ще се сблъскат с промени в службата. За бизнесмените пречка могат да се окажат обективни изменения. Сравнително нов етап в делата ви бележат понеделник и вторник. Редно е да действате с повишена енергия. В сряда се пазете от измами. За някои - клевети. Четвъртък ще ви зарадва с новини, а петък носи ядове.

 

Стрелец

Пари след изнурителна работа

Ще имате добри възможности за парични печалби, но ще ги постигнете с много работа за кратко време. Няма да ви липсват и професионални проблеми, разрешаването на които едва ли ще стане сега. Някой в службата ви се противопоставя и ще бъде най-добре да изчакате търпеливо. Прибързването ще е грешен ход. Добро ще бъде деловото развитие при бизнесмените. За тях се очертава напредък, съчетан с ангажименти, и е необходимо да действат активно и бързо. Всъщност подобно изискване е валидно за всички от знака, тъй като ситуацията ще се променя динамично. За да бъдете в крак със събитията, е необходимо да сте стегнати. Пътуване и контакти са характерни за уикенда. Понеделник носи придобивки. Вторник ще ви зарадва с новини и предложения, а сряда ви предоставя шанс за сполука във всичко, което е валидно и за четвъртък. Петък е труден.

 

Козирог

Дълго чакана стабилизация

За всички от зодията се открива шанс за стабилизация, която бихте могли да осъществите с доста усилия. На първо време изниква необходимостта да преодолеете проблемите на работното място. В други случаи става дума за изглаждане на отношенията с колеги или шефове. Всички от знака обаче през седмицата да очакват промени. Те ще се реализират напълно независимо от желанията и намеренията ви. Ако обаче сами действате в тази посока, ще имате преднина по отношение на конкурентите. Такъв развой на нещата може да започне още от понеделник. Контактите ви с приятели и познати утре ще ви донесат предложения, пред които мнозина ще се колебаят. Ако действате активно, ще сте успешни. Вторник дава шанс на мнозина за пари и за довършване на поети ангажименти. В сряда избягвайте споровете. В четвъртък ще имате подкрепа, а петък носи любовни емоции.

 

Водолей

Шанс за напредък

През тази седмица преобладаващата част от знака, иска или не, ще трябва да насочи вниманието си към домашните проблеми и да направи необходимото за разрешаването им. Седмицата им предоставя шанс за напредък. Вероятно ще имат няколко различни варианта, даващи възможност за по-обемна реализация. Важното е обаче, преди да се насочите към определена цел, детайлно да обмислите всички възможни варианти. Така ще се застраховате от грешки. Мнозина ще разрешават лични проблеми. Новият седмичен период още в събота ще ви подскаже каква позиция да заемете при предстоящи промени. Утре е спокоен ден и ще се ангажирате с любими занимания. Понеделник също не е натоварен, а вторник вече говори за започващите промени. В сряда не се предоверявайте, за да не ви измамят. Четвъртък е плодоносен, а в петък ви предстои пълна сполука. За някои - пътуване.

 

Риби

Стигате до целта с постоянство

За мнозина новата седмица ще бъде трудна при осъществяване на контакти с необходимите личности, но ако сте настоятелни, ще постигнете намеренията си. С повече решителност и неотстъпчивост ще постигнете намеренията си. Доста от знака имат сериозни парични затруднения в момента, но и в това направление не хранете напразни надежди. Седмицата няма да е успешна. Друга част биха могли да затвърдят успехи в професионален план. Родените в третата десетдневка да очакват увеличаване на заплащането. Контактите през уикенда ще ви зарадват с хубава новина. За някои са телефонни. Понеделник изисква по-голяма сериозност в делата. Ще имате доста работа. Запознанство във вторник ще предизвика необходимост от пътуване. За някои е любовно и най-вероятно ще бъде началото на дълга връзка. Сполуката е характерна и за сряда, но в четвъртък се пазете от грешки. Паричен успех в петък.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

седмичен хороскоп

Още новини по темата

Седмичен хороскоп
12 Септ. 2025

Седмичен хороскоп
05 Септ. 2025

Седмичен хороскоп
29 Авг. 2025

Седмичен хороскоп
17 Авг. 2025

Седмичен хороскоп
09 Авг. 2025

Седмичен хороскоп

01 Авг. 2025

Седмичен хороскоп
20 Юли 2025

Седмичен хороскоп
11 Юли 2025

Седмичен хороскоп
05 Юли 2025

Седмичен хороскоп
28 Юни 2025

Седмичен хороскоп
21 Юни 2025

Седмичен хороскоп
14 Юни 2025

Седмичен хороскоп
07 Юни 2025

Седмичен хороскоп
01 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПРАВОЧНИК

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар