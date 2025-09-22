седмичен хороскоп

Овен

Премахвате стари пречки

Новата седмица се характеризира с много контакти и желание за стабилизация на повечето представители на знака. Допълнителните парични печалби, шанс за обединение и изглаждане на противоречията със заобикалящите ви, са нещата, в които ще успеете. Част от зодията ще насочат усилията си за премахване на пречките и противоречията, възникнали с интимния партньор. Ще постигнете успех, но според мен това едва ли ще задоволи борбената ви натура. Причините за липсата на спокойствие и душевен уют са далеч по-различни. След десетина дни ще преодолеете това състояние и ще навлезете в качествено нов период. През уикенда се очертават доста срещи и разговори с близки. Понеделник е спокоен, но във вторник се очертават сблъсъци. В сряда ще бъдете погълнати от работа, а петък ще ви радва с успешни приятелски срещи.

Телец

Хвърляте много сили

Отстраняването на възникналите проблеми, независимо дали в личен или професионален план, ще погълне много от силите ви. За професионалния живот и бизнеса това няма да е трудно, но относно личните стремежи, желанията и емоционалното възстановяване се запасете с търпение. Засилете чувството си за реалност и не се поддавайте прекалено на планове. Хубаво е да засилите активността си и да получите увереност, че ще имате някакви дивиденти за това напред във времето. В делови и финансов план успехите, макар и не такива, каквито ги очаквате, са характерни за мнозина. Новото през тази седмица е началото на промени. С това се характеризира уикендът. Те са лични, свързани най-вече с чувствата. Понеделник е ден за професионална активност. По-труден е вторник. В сряда имате шанс за подкрепа и реализация. За мнозина четвъртък и петък са посветени на успешния бизнес.

Близнаци

Владейте емоциите си

На пръв поглед всичко при вас върви добре и преживявате добри дни. В делови аспект ще имате известен напредък и сигурност, но в личен план съвсем не е така. Мислите и емоциите ви отново и отново ви връщат към отминали моменти. Вие сами си знаете какви проблеми ви тежат - по-важното е как да ги отстраните. Опитайте да се укрепите душевно и по-малко да вярвате на околните, колкото и добронамерено да се държат. Материалните стимули в тия дни са необходими и ще ги получите. Активизирайте се. Мнозина от знака са направили достатъчно контакти, но малко ще са ви от полза. Събота и неделя са дни за размисъл и за изработване на нова програма. В понеделник ще ви зарадва новина. Промяна в партньорството носи вторник. Останалите дни се характеризират с новини, парични постъпления, пътуване и разрешаване на въпроси от материално естество.

Рак

Очертава се много борба

Предстои ви доста работа, за да печелите в бизнеса или да се утвърдите на работното място поради новостите, които възникват там. В службата се очертават проблеми, но не са неразрешими. Сблъсъкът с трудности е неминуем, затова се подгответе предварително. Вкъщи е препоръчително да се владеете, за да избягвате допълнителните емоционални натоварвания, които се очертават като негативни. Това са нещата, които следва да коригирате, за да постигнете спокойствие и баланс в отношенията. Не разчитайте прекалено много на приятелите си. Мнозина от тях също имат проблеми. През уикенда ще ви се открие шанс за парични печалби. Понеделник и вторник откриват ярки възможности за напредък и реализация в интересуващите ви области. Сряда е противоречива и тежка. В четвъртък ще решите притеснителни въпроси, а петък ще ви радва с делови шанс.

Лъв

Бавен напредък

Мнозина от представителите на зодията нямат самочувствие заради делови проблеми, с които постоянно се сблъскват. Други от вас наблягат на срещи с близки и приятели и получават предложения, което пък прави труден избора им. Трябва да решите това в кратки срокове, което ще бъде напълно възможно през идващата седмица. Във всички случаи обаче е задължителна мобилизацията и концентрацията. През уикенда голяма част от вас ще се ангажират с пътуване, докато други ще проявят активност за повече пари. Понеделник ще ви донесе минимален напредък. Денят се отличава със силен късмет. Във вторник новините ще радват мнозина, а някои ще предпочетат интимните контакти. Сряда също носи хубави съобщения и успех в ангажиментите. Четвъртък се оказва преломен момент и определя нов делови развой, което за някои означава смяна на работа. Петък е ползотворен във всичко.

Дева

Защитавате каузата си

Вие умеете да защитавате каузата си и при необходимост да доказвате предимството си. Очертават се две направления, в които бихте могли да действате, за да постигнете равновесие. За едни от зодията това са материалният план и пряко реализираната от това домашна стабилизация. При други Деви въпросите са от емоционално естество. Мнозина ограничават личната свобода на интимния си партньор, което води след себе си куп недоразумения и препирни. Новата седмица е благодатна за постигане на намеренията ви с повече тактичност. Уикендът ще премине хармонично, ако сте умерени във всичко. Понеделник е успешен, но изисква много усилия. Във вторник паричен успех. Сряда ще бъде определена за важни контакти. Четвъртък и петък са дни със силна емоционална окраска, най-вече в любовта и чувствата.

Везни

Разрешавате заплетен въпрос

През новата седмица голяма част от вас ще достигат до яснота по въпрос, по който най-вероятно са хранили излишни илюзии. Това вероятно е станало не защото ви е липсвала логика, а защото често сте подменяли ценностите със стойности. Предлогът, естествено, е бил благородство, но през изминалото време нещата не са се променили към добро, а обратно. Чрез действията си през седмицата всичко ще попадне на мястото си. Периодът включва делови, материални и финансови ангажименти за преобладаващата част от представителите на зодията. Благоприятното развитие започва още от днес, когато няма да липсват засилени контакти и предложения. Не е изключено някои да достигнат до добри сделки. Понеделник ще бъде натоварен, а вторник носи печалби. Сряда е ден за борба и неотстъпчивост. Четвъртък е успешен, а петък ще ви радва влиятелна подкрепа.

Скорпион

Повече дипломация

Повечето от родените в този зодиакален знак ще проявят активност в материалните дела през седмицата. Тя ще е достатъчно благоприятна за вашата делова реализация, а от печалби би могла да ви лиши само личната ви незаинтересованост или липсата на достатъчно активност. Мнозина имат възможност да подновят договор или да сключат нов. Ще се сблъскате с трудности в професионален план, а за отстраняването им трябва да сте по-дипломатични. Проблеми се очертават и при бизнесмените, които най-вероятно ще имат сблъсъци с партньори. В понеделник почти всички от знака ще се сблъскат с промени в службата. За бизнесмените пречка могат да се окажат обективни изменения. Сравнително нов етап в делата ви бележат понеделник и вторник. Редно е да действате с повишена енергия. В сряда се пазете от измами. За някои - клевети. Четвъртък ще ви зарадва с новини, а петък носи ядове.

Стрелец

Пари след изнурителна работа

Ще имате добри възможности за парични печалби, но ще ги постигнете с много работа за кратко време. Няма да ви липсват и професионални проблеми, разрешаването на които едва ли ще стане сега. Някой в службата ви се противопоставя и ще бъде най-добре да изчакате търпеливо. Прибързването ще е грешен ход. Добро ще бъде деловото развитие при бизнесмените. За тях се очертава напредък, съчетан с ангажименти, и е необходимо да действат активно и бързо. Всъщност подобно изискване е валидно за всички от знака, тъй като ситуацията ще се променя динамично. За да бъдете в крак със събитията, е необходимо да сте стегнати. Пътуване и контакти са характерни за уикенда. Понеделник носи придобивки. Вторник ще ви зарадва с новини и предложения, а сряда ви предоставя шанс за сполука във всичко, което е валидно и за четвъртък. Петък е труден.

Козирог

Дълго чакана стабилизация

За всички от зодията се открива шанс за стабилизация, която бихте могли да осъществите с доста усилия. На първо време изниква необходимостта да преодолеете проблемите на работното място. В други случаи става дума за изглаждане на отношенията с колеги или шефове. Всички от знака обаче през седмицата да очакват промени. Те ще се реализират напълно независимо от желанията и намеренията ви. Ако обаче сами действате в тази посока, ще имате преднина по отношение на конкурентите. Такъв развой на нещата може да започне още от понеделник. Контактите ви с приятели и познати утре ще ви донесат предложения, пред които мнозина ще се колебаят. Ако действате активно, ще сте успешни. Вторник дава шанс на мнозина за пари и за довършване на поети ангажименти. В сряда избягвайте споровете. В четвъртък ще имате подкрепа, а петък носи любовни емоции.

Водолей

Шанс за напредък

През тази седмица преобладаващата част от знака, иска или не, ще трябва да насочи вниманието си към домашните проблеми и да направи необходимото за разрешаването им. Седмицата им предоставя шанс за напредък. Вероятно ще имат няколко различни варианта, даващи възможност за по-обемна реализация. Важното е обаче, преди да се насочите към определена цел, детайлно да обмислите всички възможни варианти. Така ще се застраховате от грешки. Мнозина ще разрешават лични проблеми. Новият седмичен период още в събота ще ви подскаже каква позиция да заемете при предстоящи промени. Утре е спокоен ден и ще се ангажирате с любими занимания. Понеделник също не е натоварен, а вторник вече говори за започващите промени. В сряда не се предоверявайте, за да не ви измамят. Четвъртък е плодоносен, а в петък ви предстои пълна сполука. За някои - пътуване.

Риби

Стигате до целта с постоянство

За мнозина новата седмица ще бъде трудна при осъществяване на контакти с необходимите личности, но ако сте настоятелни, ще постигнете намеренията си. С повече решителност и неотстъпчивост ще постигнете намеренията си. Доста от знака имат сериозни парични затруднения в момента, но и в това направление не хранете напразни надежди. Седмицата няма да е успешна. Друга част биха могли да затвърдят успехи в професионален план. Родените в третата десетдневка да очакват увеличаване на заплащането. Контактите през уикенда ще ви зарадват с хубава новина. За някои са телефонни. Понеделник изисква по-голяма сериозност в делата. Ще имате доста работа. Запознанство във вторник ще предизвика необходимост от пътуване. За някои е любовно и най-вероятно ще бъде началото на дълга връзка. Сполуката е характерна и за сряда, но в четвъртък се пазете от грешки. Паричен успех в петък.