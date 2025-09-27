седмичен хороскоп

Овен

На емоционална вълна

В началото на периода ще бъдете в плен на емоции от уикенда и няма да премислите добре. Ако ви предстои голяма покупка, преговаряйте за цената. Съществува риск да ви излъжат. Около вторник-сряда звездните влияния ви закрилят и ще бъдете във върхова форма. Идеален период да ремонтирате дома си или да се захванете с други трудоемки начинания. Особено добро е времето за всичко, свързано с дом, семейство, родители. Ако нямате постоянен партньор, най-добре излизайте с приятели. Приятелските контакти характеризират утрешния ден. В понеделник ще действате енергично, а вторник олицетворява разбирателството. Сряда е по-тежка, но ви предоставя шанс за материален успех. Четвъртък е благоприятен за срещи с хора от деловите среди. Петък е хубав и успешен.

Телец

Завидни шансове

От самото начало на седмицата звездните влияния ще са на ваша страна. Тяхната конфигурация е твърде добра и ви предлага шансове, каквито не сте имали от дълго време. Инвестирайте във всичко, което ви увлича, не само с парите, но и с идеите си, защото ще усещате силно влиянието на Юпитер - планета на изобилието. Ако ги проявите, ще ви се върнат многократно. Вероятно ще сключите изгоден договор. Най-добре внимателно обмисляйте решенията за големи покупки. Днес е тежък ден, но празничната неделя се оказва доста хубава. В понеделник ще проявите решителност. Вторник ви предоставя възможности за парични печалби и за стабилизация в делово отношение. В сряда ще осъществите целите си с повече воля. Четвъртък е неприятен, но петък е успешен.

Близнаци

Към лесни цели

Днес и утре обърнете внимание на нещата, за които все не ви остава достатъчно време. Опитайте се да съчетаете в програмата си задълженията от личен или битов характер и потребността си от развлечения. Реализирайте личните си намерения. Към средата на седмицата ще приключите доста проточила се сделка. Ще спечелите от начинанието си или ще поискате повишение на заплатата. В професионалната дейност ще се ориентирате към лесни и неизискващи усилия цели. С лекота ще направите няколко добри удара. Няма да ви липсва и реализъм, което ще ви помогне да се отървете от някакво съвместно начинание, вероятно свързано с пари, предложено от съмнителни личности.

Рак

Изниква по-добра възможност

През седмицата деловото и материалното ви преуспяване ще зависят само от вас. След понеделник ще се наложи да се справите с някои неотложни въпроси, ако искате да избегнете възможността да възникнат каквито и да било неочаквани проблеми. Постарайте се да преценявате действията, предприети от ваши колеги, защото в противен случай ще ви бъде много трудно да реагирате според обстоятелствата, на които се натъквате. Днес и особено утре не поставяйте каквито и да било условия на хората, които твърдите, че обичате.

Лъв

Добра стратегия

През идващите седем дни ще се радвате на значителен просперитет, което ще ви позволи да превърнете невъзможното в реално. Опитайте да не заставате на твърди позиции по въпроси, поставени на обсъждане в колектива, в който работите. На този етап ще се нуждаете от гъвкавост. Преценявайте внимателно рисковете, които поемате в професионалната сфера. След сряда се постарайте да изградите ясна и добре обоснована стратегия, която ще ви помогне да се справите с предизвикателствата, отправени ви от съдбата. Осланяйте се на шестото си чувство, защото то няма да ви подведе в моментите, когато трябва да разчитате на него.

Дева

Не отлагайте

През новата седмица не отлагайте да вземете важни решения, защото в противен случай е малко вероятно да се справите с трудностите. Подкрепата, оказана ви от подчинен, приятел или интимната половинка, ще ви позволи да предприемете конкретни ходове, за да се предпазите от бъдещи проблеми. В същото време с увереност ще успеете да преодолеете някои отправени ви в личен план предизвикателства. В любовта след неделя ще се освободите от страховете си. Намерете най-краткия и логичен път за разрешаването на някои въпроси, които не ви дават покой. Пълноценната почивка ще ви предпази от физическо неразположение.

Везни

Щастливи случайности

Още от днес много от вас ще бъдат застигнати от щастливи случайности, които ще определят до голяма степен избора им както по отношение на професионалните интереси, така и желанието да инвестират. Постарайте се да не давате пари назаем, тъй като рискувате никога да не ви ги върнат. Ако искате да постигнете развитието и стабилността, от която се нуждаете в професионален и личен план, търпението ви ще бъде определящо. Не предприемайте, ако не са наложителни. Постарайте се да постигнете по-висока ефективност в начинанията, по които работите от известно време. Не се самообвинявайте, ако нещата в личен план не се случват според очакванията ви.

Скорпион

Налагат се жертви

Действайте с размах и не допускайте каквото и да било забавяне при реализацията на вече планирани от вас инициативи. Постарайте се да изпълнявате в срок обещанията, които сте дали на делови партньор! Шансовете в професионалната сфера ще са на ваша страна, но ще се наложи и да направите някои жертви в името на отличните крайни резултати. Днес и утре е необходимо да намалите до минимум разходите си за неща, които не са от първа необходимост. Постарайте се да разнообразявате заниманията, на които се отдавате в свободните часове, за да се насладите на пълноценна почивка. При много от вас обстоятелствата ще се променят, ако не сте съумели да изчистите някои стари недоразумения с интимната си половинка.

Стрелец

Избягвайте промени

През седмицата избягвайте каквито и да било промени или да предприемате конкретни ходове в деловата сфера в последния момент, без да сте обмислили и планирали добре. Имайте предвид, че трябва да се съобразите с желанията на началник или клиент, за да не изгубите завоювани позиции. След понеделник заложете на умереното темпо на работа, тъй като това ще ви освободи от редица лични задължения. Заложете на хармоничните взаимоотношения, дори и да нямате достатъчно основание да се притеснявате. Днес и утре опитайте да освободите съзнанието си от делничното, което ви занимаваше през изминалите работни дни, и се отдайте на празнично настроение.

Козирог

Търсете информация

През идващите седем дни планирайте, организирайте и осъществявайте инициативите си в професионалната сфера с размах. Постарайте се да изградите правилна нагласа към нещата, които ви заобикалят. Отличната информираност сега ще ви спести множество неудобни ситуации утре, така че не бъдете малко по-любопитни от обикновено. Постарайте се да виждате позитивите на изненадващо застигналите ви обстоятелства на работното място. В петък се опитайте да се поставите в услуга на близките си и на членовете на семейството си. Наложете си да не проявявате безпокойство дали ще се справите с едно или друго предизвикателство от професионално или материално естество.

Водолей

Потърсете почивка

Идва чудесна седмица за отпускане в променливото време, в която трябва да избягвате натоварванията. Ако не се отдадете на почивка, ще ходите на работа отпуснати, изморени и демотивирани. Ако не можете да отсъствате, поне бъдете нащрек. Ще ви завладеят досада и скука. Няма да ви се пипа нищо. Попадането под влиянието на хора от противоположния пол в неделя и смесването на отегчителните служебни ангажименти в понеделник ще е причина за проблеми в работата. За преобладаващата част от зодията се очертава силно раздвижване в личен план. През уикенда ще предпочетете почивката. Понеделник е ден за контакти. Във вторник действайте внимателно. Сряда бележи началото на промени. В четвъртък ще ви ангажират делови преговори и договори. Петък е спокоен.

Риби

Предложение за работа

За мнозина от знака не е изключено да получат добро предложение за работа. Възползвайте се от шанса. Други в неделя могат да срещнат подходящ човек, който ще им даде нови идеи и ще им помогне да разширят своето поле на изява. Трудно ще се отървете от нервността и напрежението. Ако сте решили да късате стари връзки, направете го след неделя. Разсеяни сте: ако ходите по магазините, най-добре е да не носите много пари със себе си. През днешния ден ще демонстрирате творческа мощ. Утрешния, особено на влюбените, ще донесе нови надежди. Понеделник разкрива светли перспективи за бъдещето ви. Вторник ще ви радва с постижения, но в сряда ще бъдете колебливи. Четвъртък може дa се превърне в начало за нова реализация. В петък ще демонстрирате отчужденост и нежелание за работа.