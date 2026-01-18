седмичен хороскоп

Овен

Не прибързвайте

Имате добри предпоставки да направите запомняща се седмица на работното си място. Звездите бдят над всички ваши начинания. В добавка през всичките седем дни ще усещате подкрепата на предани вам хора, които прецизно владеят нещата в своята област. Всичко това ви гарантира, че успехите ще вървят последователно към вас. Звездите ви помагат да гледате напред в бъдещето, да се издигнете над суетата и да живеете в съгласие със себе си. Успехите могат да ви накарат да мислите, че всичко се постига лесно, и това ще бъде голямата ви грешка. Припомняйте си по-често, че до успеха се стига и като не се бърза. Трудностите естествено няма да отпаднат, но те едва ли ще се опрат на енергичната ви същност. Уикендът ще бъде тежък и притеснителен. Понеделник и вторник се оказват трудни. Сряда ще ви радва с печалби, а в четвъртък се налага да действате волево. Възможности за напредък и пари предоставя петък.

Телец

Обуздайте нрава си

Ще изявявате характерните си трудолюбие и амбициозност, но главната ви цел няма да е само личната материална сигурност. Ще сте готови да свършите и работа, заради това нещата на работното ви място да вървят добре. Твърде често ще сте склонни да споделяте проблемите си с колегите и това ще постави на изпитание търпението им. От своя страна те трябва да помнят, че депресията е нещо обичайно за вас и малко добри думи за работата ви няма да са излишни. Към края на седмицата не забравяйте да обуздавате буйния си нрав. Ново начало е необходимо и за идеите ви. През уикенда ще ви зарадват новини. В понеделник ще се сблъскате с необходимостта от задълбочено осмисляне на даден факт и прецизирането му. Вторник е ден за контакти и за решаване на проблеми. Сряда се очертава като трудна и неприятна според звездните влияния. Четвъртък е успешен, а петък ще донесе на мнозина добри новини.

Близнаци

Стремеж към пари

Вашият управител Венера изсипва положителните си влияния над вас. Ще обичате хубавите неща в живота и ще подчините усилията и енергията си върху придобиването на материални облаги и пари. Особено настървено ще преследвате всичко, свързано с тях. В доста ситуации, сигурни в своя успех, ще бъдете любезни, отзивчиви и ще излъчвате стабилност. За приятелите си ще бъдете готови на всичко, но това не означава, че те ще свършат и вашата работа. В затруднена ситуация ще ви помогнат мотивите, които ви движат. Осланяйте се на дарбата си да планирате най-напред, а след това да работите сериозно за намеренията си. Днешният ден носи хубави новини, но и ядове. Пазете се от негативни настроения утре. Понеделник ви дава шанс за ново начало. Вторник е благоприятен за печалби, каквато всъщност се оказва и сряда. Четвъртък е напрегнат, а в петък ще достигнете до разбирателство с някого.

Рак

Заети с множество дела

През идващите седем дни интелигентността ви ще бъде добре развита. Умът ви ще е бърз, а любопитството - всеобхватно. Ако успеете да се самоконтролирате добре, няма да има нищо, което не бихте постигнали. Единственият ви проблем, но доста съществен, е, че самоконтролът ви ще е доста слаб. Затова най-вероятно ще ви липсва упоритостта да довършите онова, което сте започнали. Твърде вероятно ще се окажете в позицията "добри във всичко и специалисти по нищо". Това, че не довеждате нищо докрай, едва ли ще ви развълнува. Ще бъдете щастливи, че едновременно сте заети с множество дела. Днешният ден ви предоставя възможност за интимни контакти. Утре ще ви зарадва новина. Понеделник и вторник са неприятни. Пазете се от скандали. В сряда ще обмисляте ситуация от лично естество. Труден и нервен се оказва четвъртък. Петък ще е хубав за разбирателство с някого.

Лъв

Малцина ви разбират

Ще бъдете чувствителни, но и силни. Ясно изразена при вас ще е нуждата от обич, признание, уважение и не на последно място - ласкателства. Свободолюбието ви ще е силно развито и няма да търпите никой да ви се налага под каквато и да било форма. Личните облаги в работата ви ще са от първостепенна необходимост. Това се отнася повече за жените от тази зодия, които, за да постигнат своето, са способни да направят чудеса. Малцина ще разбират вашите действия, но пък и вие сте свикнали твърде често да оставате неразбрани. Тежко и горко на този, който се опита да ви се изпречи на пътя или да ви спре. Днес денят е благоприятен за материални дела, а утре се очертават контакти. Понеделник ще премине успешно, а вторник ще ви зарадва с делово известие. В сряда ще действате активно и ще имате контакти с административни ръководители или с юристи. Четвъртък ще ви донесе пари, а петък е натоварен.

Дева

Сигурни в себе си

През цялата седмица ще имате доста случаи да покажете какво можете. Проблеми могат да дойдат единствено от завишеното ви самомнение. Вярно е, че сте прекалено сигурни в себе си и успявате там, където другите не могат, но се запитвайте по-често дали пък с действията си не предизвиквате нечия завист? Издигането ви в йерархията съвсем не е изключено, но то ще се дължи не на късмет или подмолни действия, а на огромното ви трудолюбие, което няма как да остане незабелязано. Ще обичате предизвикателствата и когато ви се удаде такъв случай към края на седмицата, ще се справите безпроблемно. За да не се отлагат съвместните ви дела, е необходимо да проявите твърдост. Уикендът е хубав. Делови контакти определят понеделник, а вторник ще бъде емоционален. Сряда ще е по-спокойна, а в четвъртък ще действате енергично. Петък се свързва с пътуване и делови успехи.

Везни

Мислете конструктивно

С типичното си трудолюбие и постоянния стремеж към нови знания ще се справяте във всяка област на изява. Като прибавим към това практичността, изпълнителността и вниманието към детайлите, няма причини да не жънете успехи. Единственият проблем може да дойде от прекалената ви склонност да обръщате внимание на подробностите и да загубите представа за цялостната картина на нещата около вас. Задължително е да организирате ума си така, че да мисли по-конструктивно. Пазете се от стария си недостатък - методичността твърде често ви прави критични, особено към работата на другите и е твърде възможно да давате съвети за щяло и нещяло, а това пък да ви вкара в излишни конфликти. За едни уикендът е спокоен и ведър, докато други ще се отдадат на бизнес планове и стратегия. Понеделник ви предоставя нови предизвикателства, а вторник се оказва доста емоционален. Сряда ще ви радва с успех. Четвъртък ви дава яснота по интересуващ ви въпрос.

Скорпион

Лесно раздразнителни

Рядко ще имате възможност да проявите мързел в седемте дни пред вас. Ще работите усърдно, убедени в постижимостта на целите, но ще държите и колегите ви да полагат сериозни усилия. Ярко изразено ще е чувството ви за справедливост. Слава богу, седмицата няма да ви даде възможности да показвате гнева си, но ако това стане, ще се развихри истинска буря. Раздразнението може да ви накара да се чувствате зле. Способността ви да виждате проблемите от всички страни често ще ви изправя пред сериозното изпитание да взимате решения, особено за по-дребни неща. Поради съчувствие към проблемите на околните чувствата ви ще бъдат лесно раними. Известно време ще работите самостоятелно. Понеделник е труден. Пазете се от заблуди и самоизмами. Във вторник ще проявите много мнителност и недоверие. В сряда се очертават хубави новини. Четвъртък е благоприятен и носи успех, но петък идва с проблеми.

Стрелец

Воля и емоционалност

Идващата седмица ви вещае изява на воля и емоционалност. С каквото и да се захванете, ще го правите добре. Предна позиция ще заемат контактите по финансови и материални въпроси. Пазете се от типичната за вашия знак склонност към показност и демонстрация на самочувствие. Щадете повече себе си и хората около вас, защото иначе рискувате да влезете в конфликти, в които да доказвате собствената си правота. Това едва ли е препоръчително за вас, като се има предвид, че звездните влияния изострят емоционалността ви. С каквото и да се захванете, стремете се да показвате почтеност, защото в противен случай можете да дадете воля не на най-добрите страни на характера си. Ярко изразен ще е интересът ви към секса. Днес денят ще е хубав, а утре ще ви донесе новини и предложения. В понеделник ще се заемете с реорганизация. Вторник е тежък. Сряда и четвъртък ще ви радват с успех. Петък е малко потискащ.

Козирог

Увеличавате парите си

Очертава се добра седмица за представителите на знака, през която обаче не очаквайте нещо изключително. Интуицията ще ви подсказва най-правилните решения и ще се покажете в добрата си светлина. Козирозите могат да разширят бизнеса си, като използват съветите на приятели. Те ще се окажат неочаквани, но ще ви помогнат да спечелите пари, при някои дори и без странична помощ. Повишаване в длъжност и в по-висок ранг могат да получат хората, чиито професии са творчески. Не бива обаче да лежите на лаврите си: завистници са решили да ви създадат проблеми и да вгорчат живота ви. Плодотворни контакти и ново начало бележат уикенда. Понеделник е благоприятен и ви носи успех във всичко. Не по-малка благодат носят вторник и сряда, но в четвъртък ще проявите леност в делата си. Петък ви предоставя шанс за напредък в интересуваща ви сфера.

Водолей

Постигате равновесие

През седмицата няма да имате възможност да изявите действения си характер. Наложете си да сте спокойни, разсъдливи и внимателни към всяко действие и постъпка. Дръжте ума си винаги включен. Акумулирайте старите знания и се постарайте да научите максимум нови неща, които ще ви помогнат за достигане на набелязаните цели. Неизбежно ще достигнете до своите шансове, но не прибързвайте, а изчакайте всичко да се подреди от само себе си. Най-наложително е да постигнете равновесието в професионален план. Добре е да отделите повече време за удоволствия, защото няма да сте натоварени с отговорности и задачи. В интимния ви живот личи нова емоционална вълна. Събота е трудна, а неделя ще ви зарадва с известие. Понеделник е благоприятен в служебен план. Контакти определят вторник, а сряда е плътно ангажирана със задачи. Запознанство характеризира четвъртък, а петък носи любовен и материален успех.

Риби

Случайности ви помагат

Това, от което трябва да се пазите през тези дни, е неразумната инвестиция на пари. Известни промени ще ви накарат да внесете корекции в деловите си планове, но неприятното е, че те ще вървят по низходяща линия. Като цяло за всички седмицата ще е благоприятна за контактите им с хора, които срещате рядко. Случайни ситуации могат да ви помогнат за връзки, които ще са полезни за бъдещата ви работа. В емоционален план се очертават доста наситени дни. От възможностите в интимен план ще се възползвате, ако преодолеете някои здравословни проблеми. Препоръчително е да не влизате в противоречия с хора, за които предполагате, че ви вредят. Уикендът е хубав и в личен, и в делови аспект. Понеделник е спокоен и уравновесен, което за мнозина продължава и във вторник. Сряда носи новости. Не се колебайте да ги приемете. Четвъртък е доста тежък, а в петък очаквайте емоционални вълнения.