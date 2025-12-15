седмичен хороскоп

Овен

Възнаграден труд

През седмицата ще сте зарадвани от парични придобивки. За едни от зодията те са закономерно получени с труд, а за други са късмет при реализиране на нечакан приход. Още в понеделник ще получите важна информация по паричен въпрос. Тези от вас, които работят в сферата на недвижимите имоти, ще осъществят намеренията си. В сряда пред някои ще изникнат административни пречки, които временно ще забавят развитието на целите им. Това не е фатално, защото седмицата носи благоприятна промяна, и по-скоро ще успеете. Поставили сте си важна цел, която ще осъществите, а опонентите ви ще отстъпят. Опитайте късмета си във фирмена дейност. Над семейния мир - тъмни облаци. Уикендът е благоприятен за делова и материална реализация. Първите три дни на новата седмица са успешни, а в четвъртък ще бъдете малко самотни.

Телец

Умения и пъргав ум

Първото, на което трябва да обърнете изключително внимание, са физическото и психическото възстановяване. Задължително е да го постигнете и едва след това да се заемете сериозно с делата си. В противен случай неудовлетворението ще бъде ваш нежелан спътник. Това, което ще трябва да направите през следващите дни, ще изисква много умения, гъвкав ум, трезва преценка и преди всичко воля. Ще постигнете набелязаната цел. Във връзка със служебните ангажименти на много от представителите на зодията им предстои път през седмицата. Има вероятност към средата й да увеличите влоговете си и да разрешите неотложен финансов проблем. Може би става дума за блокирани пари в банка. Обърнете се към приятелите си - ще получите подкрепа. В семейните ви отношения има сериозна пукнатина. За да възобновите равновесието, известно време се откъснете от дома.

Близнаци

Недостиг на време

Седмицата открива възможност за мнозина да разрешат делови въпроси, но изглежда, няма да им остане време, защото вниманието им ще бъде заето с недвижим имот или жилище. От изключителна важност за вас е да проявите активност на работното място, защото до месец точно там ще се осъществят големи промени. Понеделник ще ви сблъска с куп проблеми, но ще успеете да ги превъзмогнете. Във вторник за бизнесмените ще се открият удобни условия за разширяване на дейността им. В сряда повечето ще усетят прилив на благодатна енергия от Марс, която ще позволи да се справите с трудностите. В четвъртък за повечето от зодията настъпва преломен момент в отношенията им с администрацията. Късметът ще кацне на рамото ви, не бездействайте. В петък домът ви ще бъде посетен от влиятелен човек, който ще ви помогне. Стъпвате на твърда почва и сте доволни от себе си. Желанието ви за работа ще се увеличи.

Рак

Напористи в работата

Далечните планове на мнозина за работа или излизане извън страната засега няма да се осъществят. Семейните конфликти ще се уталожат, но няма да изчезнат напълно. Във вторник ще имате материални проблеми. В сряда, четвъртък и петък избягвайте започването на нов бизнес и влагането на пари в сделка. Само вие можете да внесете успокоение и да прекратите домашните конфликти. Ще бъдете напористи в работата си, но това не е достатъчна гаранция за постигане на успех. Не се уповавайте само на късмета си, а изпълнявайте поставените си цели една по една. Ще се изискват много и продължителни усилия, за да достигнете до очакваните желани резултати. Заредете се с търпение и действайте неотстъпчиво. Мнозина ще срещнат трудности в осъществяването на контакти в петък. За част от вас неприятностите се свързват и с невъзможността да пътувате.

Лъв

По ваш сценарий

Седмицата ви носи изява в професионален план, повишено самочувствие и неудържимо желание за работа. Вие умеете да постигате каквото желаете. Още в понеделник мнозина от вас ще получат съобщение или важна информация от влиятелен партньор или приятел, но едва ли ще останете доволни. Въпросът се свежда до работа или друг вид възможност за осигуряване на материални придобивки. В първия случай ще се изисква специална квалификация, а при втория ще се окаже, че плановете ви за действие са неподходящи. Във вторник и сряда ще се справите със ситуацията. В края на седмицата нещата ще се развият по ваш сценарий. В петък е вероятно да имате проблеми на различни нива, а рикошетите ще засегнат дома и връзките ви там. Събота носи новини, а неделя е хармонична. Ново делово начало ви предлага понеделник, а вторник се характеризира с любов и материални придобивки. В сряда се очертават домашни неприятности.

Дева

Намерете посоката

През седмицата много от вас ще имат важни делови контакти. В понеделник ще се колебаете относно делови избор. Суетенето ще продължи до момент, в който потърсите съвета на жена, с която работите. Следващите дни от седмицата са благоприятни за всякакъв вид изява. Просто е нужно да се ориентирате в посоката, която отговаря на вашите интереси, и ще постигнете желания успех. Ако желаете, ще свършите нещо, а ако не, нищо няма да е в състояние да ви накара да го сторите. Единствено в четвъртък активността ви е на завидно ниво. Ако разчитате на упоритостта и уменията си, ще постигнете това, което искате. В петък бъдете нащрек за парична измама от близък до вас човек. Правите успешен скок в кариерата си. Усмихнете се над неудачите. Иска ви се да пътувате. Но просто трябва да се разполагате според кесията си. Днес или утре мнозина от зодията ще бъдат поканени на среща или тържество.

Везни

В застой

През седмицата ще имате застой в работата си. Много от вас ще бездействат, макар да съзнават, че задълженията им се трупат. Не се конфронтирайте, за да нямате занапред неприятности. Седмицата ще бъде успешна за тези бизнесмени, които работят в екип. Във вторник ще бъдете удовлетворени от работата на съдружниците си. В четвъртък на някои ще се наложи да се преборят с недоброжелателни колеги, завистливи съседи и приятели или със семейни неудачи. Ще успеете да реализирате плановете, които сте мислили за неразрешими. Колкото по-малко хора знаят, толкова по-добре. В края на седмицата стара връзка ще възвърне самочувствието ви. Не подписвайте договори през тази седмица - моментът не е подходящ. Сърцето ви ще е стоплено от взаимна любов. По отношение на контактите с приятели или в обществените среди се очертават заблуди, неразбирателство и доста негативни емоции.

Скорпион

Трезво, а не емоционално

Професионалните ви възможности не са лоши, но е необходимо на тях да гледате трезво. Мнозина подхождат към задачите си твърде емоционално. Пазете се от това, защото ще си създадете проблеми. Седмицата е печеливша за всички. Във вторник, сряда и четвъртък вкъщи ще имате неприятности, но не мълчете, очаквайки разрешаването им отвън, а се помъчете да уважавате мнението на другите и да потърсите вина и у себе си. Парите са основният ви проблем. В това отношение късметът ще е с вас, но се мобилизирайте. Научете се да уважавате труда на другите. В петък ще се самосъжалявате и непрекъснато ще се чувствате онеправдани, но и вие трябва да промените държанието си. Непостоянството и колебанието ви пречат. Мислите си, че стоите над нещата, но бездействате, оплитате се още повече. В края на седмицата ще срещнете хора, които ще ви предложат нова работа.

Стрелец

По-принципни

И тази седмица многобройните ангажименти няма да ви отминат. Почивните дни не ще са за вас време за отмора. Голямо психическо натоварване и физическа отпадналост ще ви пречат в понеделник да се покажете в най-доброто си амплоа. Във вторник много от вас ще имат финансови постъпления. В сряда ще действате енергично, ще се справите както с професионалните задачи, така и с допълнителни ангажименти. В четвъртък има вероятност да преживеете романтично приключение. Парите не ви достигат, но ако мислите по-добре, ще откриете начин да ги имате. Обичате да поучавате другите, а самите вие допускате грешките, за които ги съдите. Бъдете по-принципни. За да има положителен ефект, необходима е промяна в мисленето и държанието ви. Интересът към нова интимна връзка е изразен у мнозина, но не я приемайте като самоцел.

Козирог

Владее ви умора

В понеделник умората от предишните дни все още няма да е преодоляна. Ще успеете да издържите новото напрежение, което ви носи настоящата седмица. Във вторник, сряда и четвъртък при изпити шансът е на ваша страна. Изпитвате удовлетворение от среща с партньор. Плановете ви за чужбина ще се реализират с помощта на хора, с които ще се запознаете в близките дни. Притеснени сте за семейството си, защото вие сте стълбът, на който се облягат всички. Трябва да издържите. Четвъртък и петък са благоприятни за търговски сделки. Ще получите тайна информация по повод възможността за печалба и за да я придобиете, ще използвате силови методи. Възможно е да направите сделка със съвестта си. Внимавайте, звездите не са на ваша страна. Събота се свързва с пътуване, което явно има емоционален оттенък, продължаващ и в неделя. Едва ли това чувство ще ви напусне в понеделник.

Водолей

Хабите нерви

През седмицата ще направите необходима и полезна покупка. Много нерви хабите, за да убедите приятели и неприятели в правотата на своите разбирания. Колкото повече искате да имате пари, толкова те бягат от вас. Умствено сте преуморени и се налага да си починете. В сряда и четвъртък ви предстоят изпити или състезания и трябва да сте във форма. Прекалено амбициозни и самонадеяни сте, а това дразни околните. Занемарили сте семейството си - коригирайте отношението си. В петък ще сте притеснени по повод надеждата, че ще получите съответна сума за определена работа, която вече е свършена. При някои от вас деловите проекти ще пропаднат поради липса на неочаквано възникнали разходи, които ви е непосилно да поемете. Събитията, които ви предстоят през новата седмица в личен план, не са от най-добрите и това ще подейства разочароващо на мнозина.

Риби

Нужда от пари

Изпитвате остра необходимост от пари. Някои от вас имат домашни проблеми, които могат да бъдат разрешени само с допълнителни средства. При други пък вероятно става дума за инвестиране в някакво начинание. Още от понеделник започва благоприятно време за уреждане на тези въпроси. В сряда ще реализирате смела идея, но само при положение че предварително не говорите. В четвъртък в бизнеса ще постигнете успех. Недейте непрекъснато да бързате, да пресмятате, прекалено да анализирате и да сте недоволни. Овладейте напрегнатостта и приемете нещата такива, каквито са. Характерното за всички е, че са твърде емоционални, което води до това, че ще ставате лесна жертва на заблуди. В петък любовно приключение може да уравновеси душевното ви състояние. През почивните дни не правете ремонти или поправка на уреди, от които не разбирате, има опасност от травми.