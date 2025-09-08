седмичен хороскоп

Овен

Не се бойте от разочарования, не се пазете прекалено и по празниците в края на седмицата се опитайте да прогоните вътрешните си страхове. Не предизвиквайте съдбата, внимавайте при пътуване и при неочаквани срещи. Не поемайте бъдещи ангажименти точно в идващите до сряда дни. По-важно е, че знаете какво можете и как да го постигнете. Ако не пренебрегвате отрезвяващи факти и предупреждения на приятели и професионалисти, този период ще премине в романтични приключения. Постарайте се обаче в понеделник и вторник да не говорите много и да не се обаждате, когато знаете, че не ви искат мнението или присъствието.

Телец

Преосмисляте решения

Двата работни дни до сряда през идващата седмица ще ви подложат на изпитания. Затова по празниците се веселете както намерите за добре. От понеделник нататък ще ви се наложи да преосмислите някои важни решения, свързани с личния живот и семейството. Има вероятност да преживеете някаква раздяла в четвъртък или петък, но не действайте на принципа "отрежете клона", а потърсете нови начини за съвместен живот, свързани с компромиси. Като връх на всичко ще ви затрупат и лични задачи, които трябва да се изпълняват в срок. Всичко това ще ви накара да мобилизирате вниманието си и да запазвате самообладание и в най-критичните моменти. Сложете в ред финансите си, защото в началото на по-следващата седмица може да се окажете без пари.

Близнаци

Намеса в делата ви

В празничните дни ще имате чувството, че всичко е срещу вас. Домашните ви ще проявяват капризи, до неделя няма да си починете, както сте планирали, а на някои ще се наложи да вършат и част от служебната си работа. Ако имате публични изяви, те ще протекат с проблеми, ще се тълкуват превратно и това ще ви огорчи. Някои от вас са застрашени от странична намеса на хора, които ги следят под лупа. Това ще ви изнервя допълнително и едва ли ще си починете. По-добре е да отложите всичко важно за понеделник-вторник. От сряда след обяд, още по-сигурно от четвъртък, навлизате в спокоен и неангажиращ период, ще можете да прокарате свои идеи, да си търсите правата, да налагате условия.

Рак

Владее ви оптимизъм

Деловата седмица ще ви подскаже, че имате много повече причини да се чувствате оптимисти, отколкото бяхте преди празниците. Финансовото ви положение ще бъде прилично най-вероятно благодарение на някакви непредвидени приходи, които ще получите в понеделник или вторник, и това ще ви позволи да отклоните пари и за собствени удоволствия. Не се хвърляйте много, защото въодушевлението може да замъгли разума ви и да не видите странични събития, които ще ви бъдат от полза. Вашите планове и намерения са пред фазата на осъществяването. Пазете се от силни емоции след сряда - нито ги предизвиквайте, нито ги проявявайте. При някои предстои именно в почивните дни да изяснят проблем, свързан с интимните отношения.

Лъв

Незабелязано старание

До вторник ще получите много неочаквани покани за участие в интересни събития, ще направите впечатление с очарователното си чувство за хумор и с непостоянния си чар. Красноречието ви по принцип е чудесно и през този период няма да имате равни на себе си. В работните дни помнете, че все още е рано да търсите материални придобивки и пари, но звездното влияние засега най-вероятно вещае оживяване на връзките с колегите и старите ви приятели. Това вероятно ще ви подскаже, че до успеха може да се стигне и по заобиколни пътища. Все пак не хитрувайте прекалено много, защото не всички ще възприемат поведението ви. Потиснете желанието си за изява и не се напъвайте да правите повече, отколкото е необходимо.

Дева

Позволявате си повече разходи

Добре би било до сряда да си дадете сметка какво правите и какво може да стане. Шестото ви чувство ще ви подсказва повече правилни решения, отколкото здравият разум. Не отлагайте ангажименти, които са по-скоро лични, отколкото служебни, от които се надявате да извлечете добър финансов резултат. Вероятно до вторник ви предстои важна делова среща и от компетентността, която ще демонстрирате, зависи и вашият успех. Всичко ще се развие по най-добрия за вас начин. Финансистите и бизнесмените, родени под този зодиакален знак, ще бъдат безкомпромисни в преследване на успеха. През празничните дни мнозина от вас вероятно ще направят кратко пътуване. Позволете си повече разходи и приятни компании след сряда.

Везни

Имотни спорове

Изчакайте да свършат празничните дни, за да се отърсите от съмненията и неприятностите и да забележите чувствителна промяна на работното си място. Душевните терзания могат да разклатят здравето ви до неделя. Забравете песимистичните си настроения от понеделник, но с тях и желанието си за спокойствие и приемайте нещата, които ще се сипят върху вас, равнодушно - все едно ще се справите. Ще бъдете доста натоварени през всички дни, но това не е повод да изнервяте себе си и околните. Възможно е някои от знака да бъдат въвлечени в имотен спор около празниците. Не се колебайте да отстоявате правата си, ако става дума особено за пари. Все пак проточилите се неприятности ще отминат и в края на краищата ще се видите отново в пълния си блясък.

Скорпион

Разсъждавайте трезво

През идващите седем дни се опитайте да разчитате знаците на съдбата, особено през празничните дни. Имате развита интуиция и се вслушвайте в нея. Опитайте се да си починете, доколкото можете, като си потърсите интересно занимание, което не ви натоварва. Ако до сряда се вслушате в съвет на човек, който е близо до вас, ще ви бъде полезен и за следващи периоди. Във вторник след обяд мнозина ще получат полезна информация, но трябва да я използват внимателно. Не разчитайте на помощта на партньори и съдружници. До петък ще получавате повече, отколкото получават другите около вас, но го приемете като компенсация за досегашните ви загуби. Опитайте се през цялата седмица да разсъждавате трезво и да не се поддавате на емоции.

Стрелец

Запазвате статуквото

Мнозина от знака дори и днес ще имат желание да уредят пътуване по празниците. Някои дори ще тръгнат на път извън страната. При мнозина ще е подчертан стремежът да се задържат на завоюваните позиции в работното място след понеделник, но без да направят опит да се придвижат напред. Добре ще е да си уредите допълнителна работа, без да казвате на когото и да било. Периодът може да се обърне в дни на голямо облекчение, особено след сряда, ако успеете да свалите малко от товара, който сте поели. Най-доброто е да потърсите начин да се разтоварите. В сряда бъдете предпазливи. В четвъртък късметът ще е с вас - ще използвате чужди пари и връзки за собствения си интерес. Контролирайте емоциите си в петък.

Козирог

Съобразителност и печалби

Добрият изход на всичко, което правите или ще направите от понеделник до сряда, ще зависи от способността ви да реагирате бързо на изискванията на ситуацията. Опитайте се да приемете спокойствието на празничните дни и да извлечете полза. Проявете съобразителност и ще спечелите. Лесно ще ви оказват услуги, ще тръгнете във вярна и важна за вас посока. Необвързаните ще установят по-трайни отношения с човек от другия пол, а семейните ще изчистят проблем в отношенията. Не се занимавайте с дреболии, а действайте по-мащабно. Това, което ще направите до неделя, ще бъде трайно и може да положи много здрави основи.

Водолей

Удовлетворено честолюбие

Ясната перспектива пред вас ще ви влее сили и енергия и ще работите с настроение. Постепенно ще се освободите от натрупаната умора и желанието ви за изява ще е завидно. От понеделник нататък ще жънете успехи. Всички проблеми, с които сте се захванали, ще бъдат решени по най-благоприятния начин. Вероятно ще почувствате, че джобът ви е изтънял, но това е свързано не само с празнични харчове, но и с някаква инвестиция в името на бъдещи печалби. В понеделник ще отбележите напредък - нещо, към което отдавна се стремите. Опитайте се обаче да разширите успеха. Занимаващите се с бизнес и точни науки ще получат предложение в четвъртък, което ще удовлетвори честолюбието им.

Риби

Имате успеха, който искате

До вторник ще се хвърлите да решавате най-сложните си дела в работата си, ще се потопите в дълбоки води, но ще имате успеха, към който се стремите. Много е вероятно тогава да преборите конкурент, да получите права и разрешения, към които се стремите отдавна. До понеделник ще възникнат възможности за по-добра работа и за повече пътуване. Имате желание да решите затрудненията си, ако съберете сили и действате в избраната от вас посока - тя е правилна, макар че не е свързана непременно с пари. Личният ви живот ще е спокоен и ще сте в добро настроение. Възможно е някой да приеме доброто ви настроение като слабост и да се опита да се качи на главата ви.