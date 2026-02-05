Хороскоп за четвъртък

Овен

Денят ви ще е успешен, силен и с лекота ще постигате това, което сте опитвали много пъти да направите. Много от вас ще излязат от някаква криза - възможно е да е била здравословна, намирате нужния лек, лечител, или средството, което ще ви помогне да се изправите на краката си. Тези от вас, които имат спортни наклонности, днес ще могат с успех да се явят на състезание. Ако днес тръгвате на път, ще постигнете много над това, за което сте тръгнали.

Телец

На родените през април ще се наложи по някаква причина да помислят за промяна на работното място. Не бива да бързате и да вземате решения под напора на гняв или емоции. В момента някои от априлските Телци се чувстват несигурни, но това е временно. Още до края на деня ще научите нещо приятно - или за задгранично пътуване, или разговор с чужбина ще ви донесе добра новина. Има човек в офиса, който ви дразни. Не му обръщайте внимание.

Близнаци

Ако днес ще пътувате, то ще е свързано с намеренията ви да започнете нещо ново, което сте замислили. Проведете срещите, които сте насрочили за следобед. Те ще подпомогнат големите ви амбиции и решителността да осъществите на всяка цена замисленото. Доверявате се на усета си за пари и сделки и точно това може би ще ви помогне да се отлепите от мъртвата точка на подготовката. Много от вас в битката си ще бъдат подкрепени от стари приятели.

Рак

Каквото поискате да уредите днес с административни държавни учреждения, ще става лесно. Работата с фирми няма да е толкова безпроблемна, но ако не върви добре, поне ще е както ви се иска. Това, че нещо ще се забави като решение, не бива да ви плаши. Нещата се подреждат, просто напрежението вече не е толкова силно. Издържате напора на конкуренцията и ще има с какво да се похвалите. Явете се на изпити, ще са успешни.

Лъв

Личност на високо административно ниво ще иска среща с вас и притеснението ви е основателно. Ако си държите езика кротък, няма да си навлечете бели. Дамите да са особено внимателни, защото много от тях разчитат само на чара си. Ако представителите на знака се въоръжат с търпение и разумът им заработи на пълните си обороти, и чарът може да им помогне. В края на деня много от вас ще са разтревожени от здравословен проблем.

Дева

Не ви върви и няма да ви върви до края на деня. Срещате по-силни и по-неотстъпчиви хора от вас и нещата не помръдват. Не водете дела, днес не там е силата ви. Мерете си приказките, защото езикът не ви помага. Не ви се работи и търсите на кого да прехвърлите задачите си. Позициите ви са застрашени. Колкото и да сте ловки, няма да намерите хора, на които да прехвърлите цялата тежест. Дамите разчитат на любовните си умения.

Везни

Трябва да сте внимателни с хората около вас. С представител на Близнаци може да възникне някакво противоречие на служебна основа, което да усложни живота ви в офиса. Не бъдете разточителни по отношение на парите. Каквото днес спестите, ще ви е от полза. Постарайте се да не излизат тайни от деловата ви кухня. Вечерта в дома си се пазете от спор със Стрелец. Той може да направи живота ви нестабилен и непредсказуем. Това не ви е нужно.

Скорпион

Напрежение на работното място няма да ви липсва. Работите с голямо натоварване и изпреварвате конкурент. Добирате се до важна информация и правите всичко възможно да задържите симпатиите на информатора си. Ще бъде добре, ако се получи. До края на деня ще имате важна придобивка за деловата си дейност. Дамите да са много внимателни. Не е достатъчно да владеят занаята си, важно е да владеят острия си език.

Стрелец

Важно делово решение не може повече да се отлага. Ако нямате достатъчно сигурност за правилността му, направете консултации или съберете колегите си и го запознайте с това, което ви притеснява. Ако работите за друг, запознайте шефовете си със съмненията си и предизвикайте разговор на по-широк фронт. Така ще се роди правилното решение. Дамите ще имат приятен край на продължителни сърдечни терзания и това ще ги направи щастливи.

Козирог

Много нови и непознати, но интересни за вас теми изведнъж изскачат от професионалното ви обкръжение. Ще ви предлагат да се заемете с реализацията на един проект, но ще се чувствате несигурни и ще бавите нещата. Обмислете това, което ви се предлага в един дълъг договор, защото точно то не бива да се изпуска. Имате страхове за имот или наследство. Напразно, проблемът ще се разреши във ваша полза.

Водолей

Много от вас ще имат неприятен сблъсък с жена. Възможно е да не приключи днес, но направете каквото можете вие да не го раздухвате. Ще получите известие за гостуване на хора отдалече. Плановете ви за почивните дни трябва да се променят. Бъдете прецизни в това, което вършите, и ще си спестите неприятности от дребни и глупави грешки. Дамите ще имат проблем с половинките си. Капризите им са повече, отколкото могат да понесат.

Риби

Това, което се каните да направите днес, ще има успех само ако обръщате внимание на детайлите. Не бива да се притеснявате за пари, днес ще ви изплатят стар дълг. Не вземайте, но и не давайте назаем - и в двата случая се справяте трудно с последствията. Днес вероятно много от вас ще хвърлят семе на благоприятна почва. Някой е подготвил нещата и вашето идване ще е триумфално. В новата обстановка ще се ориентирате бързо.