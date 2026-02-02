седмичен хороскоп

Овен

Нови начинания

Стараете се да бягате от чуждите проблеми дори когато можете да помогнете. Ще се наложи да го направите, защото и вие ще разчитате на нечия подкрепа. Някои от вас ще подпишат документ, свързан с важна инвестиция. Предстои решаването на въпрос за нов офис и дейност. През този период можете да се впуснете в нови начинания. Ще имате възможности за разширяване на бизнеса. Ще бъдете ангажирани с разрешаването на много неща, които не подлежат на отлагане. Ще трябва да изпълните сроковете, които сте поели. Родените в знака ще имат сериозен спор с хора от висок пост, който няма да завърши в тяхна полза. В сряда очаквайте приятно посещение от хора, които са изпълнени с добри мисли за вас. Ще получите покана за приятелски купон. Родените през април отдавна подозират изневяра на половинката, но сега има вероятност разочарованието да бъде по-голямо.

Телец

Гледайте по-реално

Трябва да се научите да гледате на събитията по-реално, а не да фантазирате, да я карате по-спокойно, а не да се палите. Вие сте прекалено организирани и вашата интелигентност ще ви помогне да постигнете неща, към които се стремите. Добре преценете възможностите си, не надценявайте, но и не подценявайте враговете си. Много от вас ще се запознаят с интересна личност, която ще изиграе положителна роля в деловия им живот. Във вторник се налага да решавате спешен проблем. В четвъртък неочакван разговор ще стане причина за трудно уреждане на важен документ. През тези дни ще бъде добре да мислите повече, преди да говорите. Така ще се предпазите от доста голяма неприятност. Ако успеете в това, ще можете спокойно да преминете периода под знака на хармонията. Много от вас ще започнат курсове за работа с договор в чужбина. Важен делови разговор ще ви покаже перспективи.

Близнаци

Пари и любов

Парите и любовта няма да ви липсват. Очаква се начало на нова реализация. Уверено и смело вървете напред. Никой не може да спре възхода ви, ако вие самите не го направите. Сега трябва да изплувате окончателно на повърхността, защото дните ви са силни и не бива да губите шансовете си. Тези, които се занимават с издателска дейност, ще имат успехи. Страстна и опасна извънбрачна връзка може да ви извади извън релси и да разстрои дните ви. Макар и трудно, доста от вас ще се доберат до истината за колега, който е действал задкулисно и с интриги е целял да заеме мястото им. Някои от Близнаците ще имат трудности около голяма покупка. През тези дни имате възможности да се измъкнете от влиянието на ваш партньор. Разбирате, че трябва да сте по-силни. Ще се наложи да попътувате въпреки нежеланието ви. Но едно от тези кратки пътувания ще ви донесе неочакван късмет.

Рак

Побеждавате след борба

Заетите със собствен бизнес трябва да са особено внимателни. Не бива да пропускате нито една дума, да не закъснявате за нито една среща. Точността и прецизната работа ще работят за вас. Трябва да премислите още веднъж, и то много добре, дали се налага точно сега да давате големи пари за вложения. Очертава се дълга борба, в която ще победите, стига да не позволите да ви разколебават за нещо, което ви е ясно от дълго време. Успех очаква родените в знака, които имат изпити и интервюта за работа. Доста от вас ще се чувстват напрегнати от проблемите, които ще ги връхлетят. Това не се отнася за родените през юли. През тези дни се придържайте към истината. При родените през юни се очертават възможности за подписване на спогодби и договори, които и сега, и в бъдеще ще изиграят положителна роля за тях. В понеделник и четвъртък ви чака натоварена програма, утре - покана за веселие.

Лъв

Важни разговори

Родените в знака ще имат възможности за нови лични придобивки. Ще имате приятна изненада от деца. Още в понеделник ще решите или направо ще подготвите подписването на документ, свързан с път. Макар в периода да има лични празници на ваши приятели, някои от вас няма да се разминат с проблеми. Те няма да са съдбоносни, ще отминат и вие ще се почувствате добре, но все пак имайте предвид, че ще се наложи да полагате усилия. Предстоят ви важни разговори, свързани с вашата работа и бъдеще. Ако нещо ви притесни в тях, мислете, ако желаете да печелите повече. Пазете се да не попаднете в примката на светла личност, която ще се опита да се меси в личния ви живот. Всичките й приказки за силни страсти, а и обещанията й са като балони. Бъдете внимателни с интимните си партньори. Вече идват покани или обмисляте Нова година. Дано да отделите време за тези разговори. Решавате въпрос за по-голяма покупка.

Дева

Промяна в начина на работа

Ще получите известие, свързано с работата ви, което ще стане причина да се посъветвате с професионалист. В четвъртък очаквайте важен документ. Ще се наложи да направите бърза промяна в начина си на работа. С повече гъвкавост и разум ще се справите с всичко, което ви притеснява в бизнеса. Ще можете да уредите делови, финансови и обществени дела. Ще се радвате на неща, които сами сте планирали и реализирали. Там е силата ви - сами да управлявате живота си. На неочаквано приятелско събиране утре или в петък можете да срещнете нова любов, но ако сте необвързани, внимателно избирайте интимния си партньор. На светско събиране може да научите важна за вас лична информация. През тези дни ще имате време за себе си. Ще имате желание да понапълните гардероба си. Приятни покани за светски събирания. Очаквате хармония и доста от вас ще я имат.

Везни

Дръжте здраво бизнеса си

Въпроси за имот и наследство ви създават проблеми, но е дошло времето, когато ще се решават по-спокойно. Поне вие се постарайте да бъде така. През тези дни трябва да държите бизнеса в ръцете си. Изпипвайте детайлно нещата си. Проверете документацията си. Един спор в сряда или четвъртък ще ви вбеси. Имайте вече едно наум за човека, с когото спорите. Ако сте родени през септември, имате шанс за промяна в работата си, трябва да прецените нещата. През седмицата ще имате много добри възможности за изяви. Успехът няма да закъснее, но се вглеждайте по-дълбоко в себе си. Някои от Везните ще научат за изневяра, ще ги заболи, но какво да се прави - и това се случва. Не бива да вземате крайни решения под напора на чувствата и обидата. Проведете сериозен разговор с партньора или любимия и сами преценете как да постъпите. В петък ще идете на приятелско събиране. Бъдете дипломатични и по-разсъдливи.

Скорпион

Допълнителни пари

В понеделник въпреки вашата натовареност трябва да проведете сериозен разговор с колега, който има големи проблеми. Вие самите ще имате възможност за допълнителна работа и допълнителни възнаграждения. Родените в знака трябва да са по-внимателни и да си пазят от подхлъзване и неприятни падания. Някои имат желание за покупка на нов дом, на въпросът може да се разреши само ако добре си правите сметките. В деловата си дейност не бива да се предоверявате на никого. Гледайте си работа и делата ви ще са в ред. Неочаквано предложение за много изгодна покупка ще изненада мнозина Скорпиони. Пари няма да ви липсват през тези дни. Не бива да се вълнувате от приказки по ваш адрес - всичко ще премине. Пазете се от "приятели". Близнак ще се опита да ви прикотка, но не го позволявайте, ако не искате непрекъснати разправии. В четвъртък и петък ще разпускате с роднини и колеги.

Стрелец

Някой опитва да ви заблуди

Онези, които са на заплата, да не влизат в спорове с шефовете си. В петък ви очаква приятен път. На тези от вас, които са в лична година 5, се налага да внимават в приказките си. Бъдете по-пестеливи с думите, защото само една непремерена може да предизвика скандал. Очаквайте добри доходи. Не бива да се отказвате от съветите на професионалисти. През тези дни трябва да сте много внимателни при създаването на нови контакти, свързани с вашия бизнес. Една личност може да ви заблуди - много приказки, много обещания, рекламира се като способна, информирана и действена, но всичко си остава само в сферата на приказките. Ако все пак с нещо ви е пленила, проведете свое разследване, позаинтересувайте се за този човек и нещата ще се изяснят. В петък се пазете от употреба на алкохол, защото може да предизвикате здравословни проблеми. Очертава се борба, но и ново начало.

Козирог

В добри позиции

През периода сте в много добри позиции, защото пред вас е успехът, а с вас - късметът. Важен разговор утре или в понеделник ще ви даде частична представа как ще се развие по-нататък възходът на вашата кариера. Бъдете по-въздържани в приказките си, понякога мълчанието е по-силно срещу нападките. През тази седмица с мъка разбирате, че не всички, които са се препоръчвали за ваши приятели, са били искрени. Не влизайте в разправии, но и не ги допускайте близо до себе си. В сряда следобед ще имате разговори, които ще ви осветлят по въпроси, свързани с ваш партньор, който не играе много на чисто. Проверете нещата. В личния ви живот събитията се подреждат добре за вас - заздравявате връзката си и започвате да кроите планове. В четвъртък или петък ви очаква пътуване. Някъде по пътя ще се срещнете с хора, които ще искат да планират бъдещите си делови планове с вас.

Водолей

Поправяте стари грешки

Не допускайте застоял живот. Вашият гъвкав ум и дипломатичност ще ви помогнат много през този период. В четвъртък ще бъдете приятно изненадани от поканата за гостуване на ваши колеги и приятели. Повечето от Водолеите ще бъдат задоволени материално. Една раздяла ще окаже положително въздействие върху вас. Родените в знака да тушират проблемите с родителите си и да се освободят от фалшиви приятели. Ще получите възможности за нова работа. Новина отдалече ще ви направи много сигурни в бъдещето. Бъдете по-внимателни към здравето си. Носите заряд - използвайте го. Предполага се, че сте анализирали стари грешки и че ще се постараете да не ги повтаряте. Те могат да причинят проблеми в работата ви. Критикувайте по-малко и не се поддавайте на желанието си да командвате всичко и всички около вас. Много важно е да стъпите здраво на земята.

Риби

Приятни изненади в бизнеса

Очакват се положителни изненади в бизнеса, които ще станат причина да увеличите доходите си. Внимателно подписвайте документи във вторник и петък. Деловите срещи ви изморяват, но въпросите трябва да се решават. Въпреки умората и напрежението много от вас ще започнат нови начинания. Те ще им вдъхнат увереност и ще им помогнат да вървят напред. Трудностите, които ще имат родените в знака, е възможно да са свързани със здравето. Мартенските Риби не бива да се страхуват да се освободят от нелоялните си приятели. Каквото и да ви се случи, не унивайте, по принцип това е седмица на подем. Единствено вие можете да я провалите. В личния си живот очаквайте приятни изненади. Не сядайте зад волана след алкохол. В петък вечерта ще бъдете център на внимание, ще се радвате на подаръци и с добро настроение ще завършите тази натоварена седмица.