седмичен хороскоп

Овен

Потърсете подкрепа

Труден период ви чака. В работата си ще имате нужда от покровител или поне от малък колектив, който е готов да ви подкрепи. Не разчитайте само на свои сили, обърнете се към авторитети, специалисти и фактори, които да ви окажат помощ. В същото време не си затваряйте очите за знаците, които съдбата ще ви изпраща, защото ще откривате лесно решения на ситуации, които ви тормозят. Ще попадате на нужните ви определения, подсказани решения и символи, които ще ви помагат. В резултат на това ще придвижите застоели дела и ще направите крачки напред. Стремете се да ръководите нещата си и да не ви подвеждат. Днес и утре оползотворете информация. В понеделник и вторник слушайте внимателно разисквания по работа, близка до вашата. В сряда не харчете безразборно, а в четвъртък и петък потиснете гордостта си и изтъкнете предимствата си при обсъждането на чужд проект.

Телец

Смело напред

През седмицата ще ви затрупат нови идеи и планове. Някои от тях могат да ви се сторят илюзорни, но ще се окаже, че са без значение. При това положение трябва да проявите здрав разум и да се доверявате повече на интуицията си, за да не попадате в неприятности. Ако нищо не ви плаши, не ви смущава и не ви се струва излишно, тръгнете смело напред и вероятно с един замах ще разрешите стари проблеми и препятствия по пътя си. Днес и утре колкото по-дипломатично постъпвате, толкова по-лесно ще изгладите противоречията в дома си и с колегите, ако сте на работното си място. В понеделник личният ви живот ще ви създава проблеми. Отстранете от обкръжението си човек, който си пъха носа непрекъснато във вашите работи. Във вторник и сряда натовареността ви на работното място ще е повече, но като че ли ще имате и по-силно желание за работа. Петък ви носи признание и обещания за бъдещето.

Близнаци

Желания и реалност се разминават

Желанията ви и реалността през тези дни ще се разминават, но и може да ви въвлекат в неприятни разправии. Ще ви се струва, че всички ви използват, без да получавате нещо в замяна. Тези впечатления са измамни и ако не ги коментирате и не правите изказвания в този дух, ще си спестите неприятности. Усмирете самолюбието си и се подчинете на висшестояща воля. Днес и утре е възможно да има напрежение с близките ви и ако нещата тръгнат натам, спрете навреме. В понеделник в деловите ви неща ще има объркване поради неблагополучие с документ. Ще се намери, но ще изхабите нерви. Във вторник не позволявайте да ви манипулират емоционално. В сряда и в четвъртък може да станете жертва на невярна информация. В петък ще сте в центъра на вниманието, но това няма да ви радва. Ще сте нерешителни по повод на личен проблем. Няма да стопите студенината между вас и партньора ви.

Рак

Не се натоварвайте излишно

През седмицата ще ви трябват търпение и прозорливост, за да предвидите бъдещите отношения с колеги и партньори, дипломация, но и настойчивост, с която да защитавате позициите си. Работното ви място като цяло ще е спокойно, което ще позволи намаляване на напрежението, но не бива да допускате небрежност и претупване на важните неща. Периодът е подходящ за начинания, които при подготовката си са се очертавали като успешни. Ще бъде добре да започне организацията им. Не се натоварвайте излишно нито на работа, нито в дома си. Днес и утре ще имате приятни посещения от приятели и познати. Ако се случи някой да ви предизвика или да ви разгневи, не губете контрол. В понеделник и вторник ще се заемете с неща, за които сте се колебали. В сряда дръжте всичко в ръцете си. В четвъртък и петък ще имате приятни пътища, на които ще решите изостанали делови и лични неща.

Лъв

Получавате добро предложение

През седмицата вашите писмени разработки ще се посрещат с въодушевление и одобрение, но ще трябва да подготвите и словесната им защита, защото там сте слаби. Представете писмено план, отчет или предложение, което ви иска началник, и то ще ви донесе успех. Днес и утре не гледайте на близките си като на тежест, но и не им позволявайте да ви се качат на главата. В понеделник ще получите предложение за нещо важно или нова добре платена работа. Не се страхувайте от промените, но се съобразете с вътрешния си глас и с това какво ви харесва или не ви харесва. Във вторник при подписване на важни документи си отваряйте очите. В сряда приятна изненада може да очаквате от една наглед случайна среща. Професионално ще се докажете за пореден път. В четвъртък бъдете внимателни с важен финансов въпрос. В петък не позволявайте да ви завладеят натрапчиви идеи. Не избухвайте.

Дева

Налага се да поработите здраво

Седмицата обещава да е много динамична и напрегната. Ще ви се наложи да се справяте с неотложни проблеми и с изневиделица изскочила работа. По някое време може да ви застигнат пропуснати изостанали проблеми от миналото, без чието решаване не бихте могли да продължите напред делата си. Ще трябва да положите повече усилия да се справите и да преминете нататък. Днес и утре не допускайте безпричинни кавги в дома си. В понеделник, ако усещате напрежение с колегите си, помъчете се да разберете откъде идва. Ще помогне и за вашата делова реализация. Във вторник ще ви помагат търпението и дипломацията. В сряда ще преговаряте за дейност, която ще ви донесе успех в чужбина и която ще можете да вършите съвсем самостоятелно. В четвъртък не подписвайте нищо. В петък ще имате шансове за творческа и продуктивна реализация на плановете си за бъдещето.

Везни

Задълбочете се в задачите

Задълбочете се в работата си, ако искате успех. От нея ще зависи и душевното ви състояние. Важно е да се опазите от излишна активност и суета. Контролирайте избухливостта си, за да не ви въвлече в агресивна ситуация, защото на работното си място ще имате затруднения и напрежение. Нещо в контактите ви с официални институции ще ви дразни. Днес и утре ще решавате въпрос, свързан преди всичко с дома ви и близките. В понеделник може да се наложи светкавично да решавате проблем, свързан със случайна среща, важна за деловата ви дейност. За вторник отложете пътувания и отговорни дела, има опасност от измама, която ще повлече след себе си лъжи. В сряда часовете не са подходящи за нови неща. В четвъртък ще установите делова връзка с човек, който ще дойде от път. В петък бъдете предпазливи в приказките си, защото може да нанесете обида на човек, който не я заслужава.

Скорпион

В напрегнати ситуации

През цялата седмица ще възникват напрегнати ситуации, затова проявявайте разум, предпазливост и внимание. Днес и утре прекарайте с близките си, защото най-вероятно през седмицата те ще са на втори план. В понеделник ще имате възможност да решите неприятен проблем, но за да завършите нещата както трябва, се концентрирайте и последователно преминавайте всички препятствия. Не отлагайте нищо за други дни, дори да се наложи да работите извънредно. Във вторник е възможно да си търсите или да ви предложат допълнителна работа, приемете я дори и да не ви се нрави много - ще ви донесе добри пари. В сряда вниманието ви ще е заето на работното място и ще се наложи да влагате умения и такт. Това, което ще ви предложат в четвъртък, може да стане база за сигурна и бърза кариера. Петък ще премине в емоционални срещи с хора, които ви харесват, на които държите, но и които искате да отстраните от пътя си.

Стрелец

Поласкано самочувствие

Усещате прилив на сили и се чувствате лидери, което ласкае и бездруго високото ви самолюбие. На работното си място, естествено, ще се проявите по най-добрия начин, но вкъщи е по-добре да сте търпеливи. Не позволявайте да ви въвличат в конфликти под никакъв предлог. Днес и утре бъдете приветливи и гостите ще ви донесат приятни промени. В понеделник проучете как да подкрепите единомишленици или хора, с които се готвите за нови проекти, и това ще ви донесе сигурност в бъдеще. Във вторник, каквото и да правите, бъдете убедителни и действайте решително. В сряда ще сте ангажирани с нова дейност. Ще уредите всичко, което ви се е опъвало. В четвъртък не си създавайте сами проблеми, не се оплаквайте, не рискувайте със спорове и с безсмислени препирни. В петък ще защитите позициите си, ако внимателно се подготвите предварително. До края на деня някои ще получат покани.

Козирог

Не споделяйте плановете си

На никого не говорете за плановете си, особено ако те по някакъв начин засягат колеги и делови партньори, дори да не са ви съдружници. Мълчанието и сериозното изпипване на нещата ще ви гарантират успеха. Ще избегнете досадните пропуски, ако по-често се вслушвате в интуицията си. Периодът е благоприятен да се разделите с дълговете си - и финансови, и морално-етични. За днес и утре не планирайте нищо голямо или важно, няма да стане, колкото и да се стараете. В понеделник някаква среща ще ви развали настроението, но началникът ще ви подкрепи неочаквано. Във вторник, ако бързо се ориентирате в една работна ситуация, което е по силите ви, ще извлечете максимална полза. В сряда ще работите по проблеми, които са плод на недоглеждане на съдружниците. В четвъртък не се занимавайте с проблеми, осигурете си почивка. В петък ще ви помага само вашата дипломатичност.

Водолей

Време за промяна

През тази седмица ще трябва да избирате дали да решите проблемите си, напрягайки и последните си сили, или да прекратите всичките си усилия и да изчакате да настъпи по-благоприятно време. Ще ви е нужно да усещате независимост. Постарайте се да не участвате в спорове, но ако се наложи не бъдете инатливи, изслушвайте и доводите на опонентите си. Може би е дошло време да промените нещо във възгледите си и да се отървете от остарелите си позиции и принципи. Днес и утре някои от вас ще са на работа и няма да им е спокойно. Другите нека посветят дните на близките си. В понеделник и вторник ще ви затрупат неочаквани делови срещи, но ще ги решите сполучливо с помощта на приятели и близки колеги. В сряда посветете времето си на личната си документация. В четвъртък, ако нещо в деловия партньор ви смущава, не режете рязко. Не решавайте нищо под напора на емоциите, особено в петък.

Риби

Не си давайте зор

През седмицата добросъвестното прилежно отношение към работата ви не може да остане незабелязано и ще се възнагради. Но не си давайте много зор, старанието ви да е с мярка, наблегнете на почивката. Не жалете сили за почивка и удоволствия. Започнете от днес, не се товарете с тежка работа в дома си, а утрешния ден посветете на хоби или на срещи с приятели. В понеделник на работното си място не допускайте да ви въвличат в театър на суетата и да ви товарят с чужди грижи. Постарайте се да вършите само това, което е крайно нужно. Във вторник ще ви направят предложение и ако го приемете, това ще ви издигне в очите на околните. За вас настъпва подходящо време за решения, обмислени действия и за отговорни крачки. В сряда вероятно ще се провали важна делова среща, ако е възможно, пренасрочете я за следващия ден. В четвъртък и петък довършвайте започнатото и не се напрягайте.