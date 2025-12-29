седмичен хороскоп

Овен

Намерете баланса

Още в началото на периода е добре да структурирате така плановете си, че да успеете да изпълните и деловите, и личните си ангажименти - без едните да са за сметка на другите. Обмислете предложенията и съветите, дадени ви от приятел, колега или делови партньор. До сряда имайте предвид, че новините, които научавате случайно, ще бъдат от значителна полза за вас. Планирайте внимателно предстоящо свое пътуване, ако искате да избегнете внезапно възникващите неприятности. Дните са благоприятни за някои нововъведения в досегашния ви начин на живот. В петък открийте правилния баланс между работата и почивката, за да можете да се радвате на достатъчно време с приятели и близки, които не сте виждали отдавна.

Телец

Избягвайте нови инициативи

През седмицата повишете своето внимание, в случай че се налага да боравите с пари и документи - без значение дали те са ваши или чужди. Осланяйте се на интуицията си по отношение на делата, в които са замесени ваши близки или приятел. След четвъртък не е препоръчително да се залавяте с каквито и да било нови инициативи в професионален или личен план. Имайте предвид, че е по-добре да завършвате започнатото, отколкото да кроите планове, свързани с настоящото и бъдещото ви развитие. Отделете достатъчно време за развлечения! Днес и утре задоволявайте личните си потребности, дори и действията ви да са непонятни за заобикалящите ви в личен план. Избягвайте хората, които ви натоварват с негативните си мисли и с личните си проблеми.

Близнаци

Очертават се приходи

Още от понеделник ще успеете да създадете отлични контакти, които ще ви носят лично удовлетворение и значителни ползи от материално естество. Опитайте да организирате административните си дела по начин, който ще ви позволи да се освободите от своите задължения значително по-рано от планирания срок. След вторник съсредоточете вниманието си върху делата, които могат да ви донесат пари. Материалното ви състояние ще се подобри, ако знаете по какъв начин умело да боравите с наличните си средства. Търпението, постоянството и предприетите от вас правилни ходове ще ви позволят да намерите най-краткия път до заветната цел.

Рак

Идват добри новини

През седмицата много от вас ще успеят да завършат важен проект, от който са били погълнати в последно време. След четвъртък активността ви в социалната сфера ще ви помогне да намерите съмишленици, които ще подпомагат кариерата ви. Добре е да планирате и да осъществявате някои служебни срещи в по-неофициална обстановка. Избирайте правилния момент, за да споделите с интимната половинка какви са стремежите и мечтите ви. Днес и утре е важно да съчетаете в перфектна комбинация работата с удоволствието, особено ако не сте успели да приключите с някои свои важни проекти през изминалите работни дни.

Лъв

Не търсите компромиси

Вероятността през цялата седмица да се представяте като добри дипломати е голяма, но няма да искате да намирате компромиси в търканията с равни на вас по ранг. Днес и утре си осигурете активна почивка. В понеделник ще се наложи да намалите търканията между враждуващи на работа. Нужен е майсторлък в преговорите. Във вторник и сряда може да се опитат да ви измамят. Бъдете нащрек, постарайте се сами да не влизате в капана. В четвъртък не бягайте от труден разговор с деловия си партньор. Той може да внесе яснота във вашите отношения. Има голяма вероятност те да се подобрят. Днес и утре не харчете много, бъдете благоразумни в покупките си. Ако има нужда, не отказвайте на роднини финансова поддръжка.

Дева

Без отдих

Не си позволявайте отдих през идващите 7 дни, независимо че първите два от тях са почивни. Звездите ще ръководят успешно професионалните ви дела. Добре би било да си дадете сметка какво правите и какво може да последва. Вашето шесто чувство ще ви подсказва повече правилни решения, отколкото здравия разум. Сега е моментът да предприемете настъпление и да завоювате нови територии. Не отлагайте ангажименти, които са по-скоро лични, отколкото служебни, и от които се надявате да извлечете добър финансов резултат. Бизнесмените, родени под този зодиакален знак, ще бъдат безкомпромисни в преследване на успеха.

Везни

Важни разговори

Хората ще са предразположени към вас и затова проведете дълго отлагани разговори. Пътуванията могат да бъдат и за работа, и за удоволствие. Ако сте решили да учите нещо, направете го сега. Ако имате неуредени въпроси със съдружници и приятели, можете да ги решите. Марс ви зарежда с допълнителна порция енергия и желание за действие: чувствате, че можете да постигнете всичко. Меркурий и Венера са на ваша страна. Можете да поставите въпроса за повишение на заплатата. Във вторник не се опитвайте да потиснете творческия си импулс - каквото направите, ще ви задоволи с качеството и съдържанието си. В сряда вашата независимост и увереност в себе си ще ви донесат успехи. В четвъртък не бива да ви мързи и не потискайте удоволствието от свършената работа.

Скорпион

Не се отпускайте

Звездите са настроени благоприятно към вас, а трите основни планети заедно застават зад гърба ви. В професионално отношение през идващите седем дни можете да направите голяма крачка напред. В отлична форма сте и имате чудесно излъчване. Благодарение на вашия чар ще ви отворят врата, която доскоро само е била открехната за вас. Започнете по-скромно, без големи очаквания за бърз успех, което ще ви даде възможност да обмислите и да не пресилвате нещата. Около средата на периода не се отпускайте и под никакъв предлог не губете мотивация за работа, дори да се чувствате изморени. Трябва да бъдете особено внимателни за инвестициите си, за да не направите погрешен ход, водени от желанието за бърза и лесна печалба. Едва в петък намалете натоварването си до минимум.

Стрелец

Примамливо предложение

За голяма част от вас точно сега се очертава да им направят твърде примамливо предложение за работа. Възползвайте се от шанса, без да претегляте "за" и "против". Други пък могат да срещнат подходящия човек, който ще им даде нови идеи и ще им помогне да разширят полето си на изява. Към края на седмицата звездните влияния няма да са особено благоприятни и това най-силно ще усетите идния уикенд. Тогава бъдете нащрек, защото трудно ще се отървете от нервността и напрежението. Въвличането в конфликт едва ли ще изясни нещата с когото и да било. Ако сте решили да късате стари връзки, направете го през тази седмица. В четвъртък и петък важни срещи могат и да не се осъществят.

Козирог

Постарайте се да свършите работата си в сроковете, които са ви поставени, и няма да допуснете неприятности през седмицата, ще си спестите и излишни трудности. Вашето трудолюбие, особено в понеделник и вторник, и упоритостта, с която работите, ще бъдат забелязани и оценени по достойнство. Днес свършете каквото сте си запланували на работа или у дома, а утре си устройте почивка, каквато обичате. Ако не си отдъхнете както трябва, ще ходите на работа отпуснати, изморени и демотивирани. В понеделник може да има лека препирня с шефовете ви, ако заявите претенции за по-свободен режим на работа. Във вторник не се опитвайте да потиснете творческия си импулс - каквото направите, ще ви задоволи с качеството си. В сряда вашата независимост и увереност в себе си ще ви донесат успехи.

Водолей

Избягвайте покупки

От самото начало на седмицата звездите са на ваша страна. Конфигурацията е твърде добра и ви предлага шансове, каквито не сте имали от дълго време. Инвестирайте във всичко, което ви увлича не само с парите, но и с идеите си. Юпитер е планета на доброто, изобилието и щедростта. Ако ги проявите, ще ви се върнат многократно. Вероятно ще сключите изгоден договор. Най-добре внимателно обмисляйте решенията за големи покупки. В понеделник довършете изостаналото и поискайте от колегите си помощ. Във вторник не бъдете суетни, не си угаждайте с храни и напитки. В сряда не се занимавайте с отговорни задачи. Не търсете и лекарска помощ, ако не ви е нужна спешно. Четвъртък е силният ви ден.

Риби

Приключвате сделка

Може да ви се струва, че късметът ви отбягва, но това се отнася само за незначителни неща от ежедневието. Към сряда ще приключите доста проточила се сделка. Ще спечелите от начинанието си или ще поискате повишение на заплатата. В професионалната дейност ще се ориентирате към лесни и неизискващи усилия, но и неносещи пари цели. С лекота ще направите няколко добри удара. Тежката физическа работа е противопоказна за днес и утре. Във вторник следобед някой ще ви натовари с чужди грижи. В сряда ще имате срещи, които не вие сте планирали, но ще се справите по най-добрия начин и това ще се забележи. Плановете ви за четвъртък ще се сринат. Най-добре импровизирайте и карайте и на работното си място, и извън него извън всякакви графици.