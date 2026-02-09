Хороскоп за понеделник

Овен

Делови и лични пътувания ще преобладават през първия делови ден на седмицата. Много неща ще ви вълнуват, но едва ли ще се спрете на нещо определено. Търсенията ви ще се увеличат, но няма да бъдете удовлетворени и настроението ви ще е променливо. Финансови въпроси ще ви притеснят, но ще се справите с помощта на приятели. За съжаление отрицателните емоции ще бъдат повече от положителните. Родените през април ще са под пара.

Телец

Мнозина от вас не трябва да бъдат толкова разточителни в първия ден на новата седмица, тъй като финансовите неблагополучия ще се отразят не само на джоба, но и на самочувствието ви. Научете се да отстъпвате когато трябва и да правите компромиси, за да се приспособите по-лесно. Избягвайте прибързано да подписвате документи, без предварително да сте се запознали със съдържанието им. Възможни са неприятности при пътувания.

Близнаци

Близнаците попадат в звездна яма и това ще се отрази най-вече на здравословното и емоционалното им състояние, върху тонуса или доброто им настроение, без да донася някакви неприятности или катаклизми в ежедневието. Общо взето, ако запазят присъствие на духа и не се отдадат на черни мисли, понеделникът им няма да е по-лош от останалите дни. Не бъдете толкова доверчиви при финансови въпроси, ще загубите време и престиж.

Рак

Раците ще са умислени и угрижени и не съвсем доброто настроение ще ги владее много често през днешния ден. Съществена причина за това няма да има, а ще е просто песимизъм, който ще ги завладее за по-дълго. Ако се отдадат обаче на почивка, при положение че им е възможно, няма да е зле, защото скоро ги очакват бурни емоции. Естествено, няма да бъдете удовлетворени в любовта, независимо че сте решили да възобновите стара връзка.

Лъв

Лъвовете ще показват ноктите си през днешния ден, и то пред един и същи човек, който ще ги накърни или обиди по някакъв начин. Отдавна не сте били толкова напористи и самоуверени в себе си. Сега е време да се развихрите и да преодолеете препятствията. Убедили сте се, че имате чар и обаяние, на което другите трудно могат да устоят. Важното е да не показвате открито емоциите си и да не позволявате да надделяват над разума.

Дева

Понеделник, пълен с изненади, очаква Девите, като шансът да успеят в нещо, отдавна желано, е налице. Да не изискват обаче от съдбата всичко наведнъж, а да си създадат приоритети и със сигурност ще е по тяхному. Сега за вас е време на високи цели, а любовта и нейната изява ще остане за по-късно. Нямате основание да се страхувате, тъй като сте покровителствани от съдбата. Не позволявайте на безразличието и апатията да вземат връх.

Везни

Бързи, сприхави и необуздани ще са Везните през днешния ден, като не свръхделовитост ще е причината, а просто някакъв временен прилив на енергия, която ще ги движи до сряда. Внимавайте обаче да не ви тласне в погрешна посока, защото тя най-вероятно е плод на дявола и всяко нещо, продиктувано до този момент, ще е под негово давление. Изчистване ви очаква след сряда, като тогава ще можете да поемете и рискови дела, и отговорни задачи.

Скорпион

Каквото и да направите, трудно ще получите признанието, което очаквате. Пък и похвалите едва ли ще ви направят впечатление, тъй като няма да бъдат искрени. В службата ще имате доста пречки, които ще избегнете или с рязкото си държание, или с факта, че умело ще се направите, че не сте разбрали. Ще чуете интересни предложения, които ще ви се сторят привлекателни, но помислете, преди да дадете съгласието си.

Стрелец

Опитвате се да правите добро, но невинаги ще бъдете разбрани и оценени правилно. Това ще ви натоварва допълнително и ще се отрази на нервите, а оттам и на кръвното ви налягане. Доста неприятности ще имате от финансов характер, затова се посъветвайте със специалисти. Подгответе се за мисълта, че ви очакват много работа, тичане и бързане. За мнозина са възможни внезапни пътувания или спешно излизане извън офиса по работа.

Козирог

Представителите на знака ще мечтаят, като планове, идеи и нови замисли направо ще гъмжат в главите им. Ако обаче сте по-целеустремени и се опитате донякъде да планирате действията си, със сигурност някои от вас ще се реализират, и то извънредно успешно. Факторът късмет при вас сега е на средно ниво, така че не бива да очаквате успех навсякъде и във всяко едно начинание. Просто трябва да се доверите на интуицията си.

Водолей

Днес ще преодолявате перипетии и прегради от всякакво естество в името на някаква постижима цел и по пътя на разрешаването на сложен въпрос. Но макар и трудно, успехите ви ще са почти сигурни, защото звездите благоприятно конфигурират над вас в този момент. Не избързвайте в нищо, вслушвайте се в предложенията на околните. По-задълбочено преценявайте обстановката и не губете време в разсъждения за неща, които не зависят от вас.

Риби

Влиятелни приятели ще ви подкрепят, независимо че конкурентите постоянно ще ви притесняват. Не фантазирайте излишно и не си правете илюзии, че ще промените нещо. На работното си място търсете разбирателството, не избързвайте с мнението си, без да сте сигурни, че сте прави. Ако проявите чувството си за хумор, ще станете приятни за околните. Днес е денят, ако желаете да впечатлите някого и да го привлечете за своя кауза.